Scopri se la tua dolce metà rientra o meno tra i segni zodiacali considerati dei veri mammoni.

Quando si sta con qualcuno sono tante le domande che ci si pone sulla sua personalità. E, inutile girarci intorno, una tra queste riguarda l’essere o meno un mammone. Dopotutto a nessuna piace dover aver sempre a che fare con un’altra donna. E ciò vale anche se si tratta della madre.

Per questo motivo, sopratutto se si è all’inizio di una relazione, può essere particolarmente utile capire se le possibilità di avere per partner un mammone sono tante. Come? Tramite il suo segno zodiacale. Anche le stelle infatti, pur non essendo l’unica componente da considerare, possono dirci molto su questo aspetto. Pronte a scoprirlo?

Il tuo lui è un mammone? Scoprilo dal suo segno zodiacale

Ariete – Il mammone a modo suo

Il nativo dell’Ariete ha un modo alternativo di essere mammone. Ciò nonostante rivela comunque di esserlo. Pur non essendo esattamente dipendente dalla madre è infatti capriccioso ed incapace di accettare che le cose vadano in modo diverso. E, a volte, quando ciò accade potrebbe arrivare a chiedere un aiuto extra o a farsi forza dell’unica persona che sa lo proteggerà sempre. Inutile dire chi è, no?

Toro – Il super mammone

Ebbene si, il nativo del Toro è estremamente mammone. Lo è perché tiene al rapporto con la propria madre e perché di base è estremamente legato ad ogni componente della sua famiglia. Anzi, il rischio è quello di scoprirlo particolarmente attaccato anche a zie e sorelle. Meglio indagare sulla sua famiglia per essere certi di sapere a cosa si andrà incontro.

Gemelli – Il capriccioso

L’uomo del segno dei Gemelli è capriccioso per natura. Ciò nonostante non si può definire esattamente un mammone se non per le sue reazioni. Quando le cose non vanno come vorrebbe finisce infatti con il fare i capricci come un bambino. Atteggiamento che non tutte amano e che quindi è importante poter prevedere in anticipo.

Cancro – Quello abbastanza mammone

Chi è nato sotto il segno del Cancro ha molto a cuore la famiglia e tende a legarsi alla madre. Ciò ne fa un mammone a tutti gli effetti. Cosa che, non cerca neppure di nascondere. Il problema è quindi quello di doversi confrontare sempre con la madre, sia che questa sia effettivamente invadente o meno. Sicura di averne voglia?

Leone – Quasi per nulla mammone

Ecco un segno che, almeno in teoria, non è mammone. Sicuro di se, tende a prendersi ciò che vuole senza richiedere aiuti esterni. Detto ciò è comunque legato alla famiglia e ovviamente alla madre. Mai mettersela contro, quindi. Potrebbe non prendere bene la cosa.

Vergine – Quello non così mammone

Sebbene a tratti possa sembrarlo per via del suo modo di atteggiarsi da persona viziata, l’uomo della Vergine non è esattamente un mammone. Certo, ha dei modi di fare che spesso possono trarre in inganno ma se e quando serve sa come mostrare il carattere andando contro chiunque. Cosa che ovviamente vale anche per l’eventuale partner.

Bilancia – Più mammone di quanto sembri

L’uomo della Bilancia è in grado di trarre in inganno tutti perché appare sicuro di se e certo di cosa vuole. Inoltre ha l’abitudine di pensare ed agire sempre personalmente. Eppure, dietro la sua armatura splendente si cela una persona più mammona di quanto non si possa pensare. Aspetto che non tarderà ad emergere nei momenti di maggior fragilità.

Scorpione – Per nulla mammone

Chi nasce sotto il segno zodiacale dello Scorpione tende ad essere tutto d’un pezzo. E ciò ne fa una persona sicura di se e per nulla avvezza ad avere bisogno dell’appoggio materno. Per quanto sia intimamente legato alla famiglia, quindi, si può dire che non rientra affatto tra i così detti mammoni.

Sagittario – Il mammone nato

Mai mettersi contro la mamma di un Sagittario. Lui potrà criticarla quanto vuole ma sarà sempre pronto ad entrare in guerra pur di difenderla. E tutto questo perché, anche se cerca disperatamente di nasconderlo, è un vero mammone. Uno che ha bisogno dell’approvazione materna per sentirsi a posto.

Capricorno – Quello indipendente

L’uomo del Capricorno non è affatto mammone. Anzi, si può dire che miri all’indipendenza da subito e che per questo abbia un rapporto importante ma non vincolante con la propria madre. Questo suo modo di essere si riflette in ogni tipo di rapporto. Tanto che anche in amore tende ad essere spesso sfuggente.

Acquario – Il distaccato

Chi nasce sotto il segno zodiacale dell’Acquario ha un tale bisogno di indipendenza da non potersi considerare mammone. Non accetterebbe infatti alcun tipo di invasione degli spazi nemmeno dalla madre. Inutile dire che questo modo di essere distaccato è presente anche in amore. E che così come ha imparato a tenere le distanze dalla figura materna pretende che anche la sua compagna sia in grado di comprenderne le esigenze.

Pesci – L’equilibrato

L’uomo dei Pesci è una persona sensibile e che tiene molto alle relazioni. Per questo motivo tende ad avere un buon rapporto con la famiglia e, di conseguenza, con la propria madre. Detto ciò non rientra tra i segni mammoni. È infatti indipendente ed in grado di gestire da solo ogni particolare della sua vita. Per questo motivo saprà essere addirittura d’aiuto nell’eventuale gestione del rapporto tra la compagna e la madre.

Capire se il compagno con cui si sta è un possibile mammone può aiutare e prepararsi psicologicamente alla cosa. Per avere un’idea ben definita della cosa è però necessario controllare anche il profilo dell’ascendente. Solo così, infatti, si potranno cogliere sfumature importanti e indispensabili per capire se il proprio compagno è effettivamente un mammone e quanto ciò potrebbe incidere nella vita di coppia.

Ricordiamo che l’oroscopo è un modo divertente per mettersi in gioco. E che, pertanto, non va preso come qualcosa su cui basare le proprie scelte di vita. Gli unici artefici del nostro destino, infatti, siamo solo noi.