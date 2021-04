Cosa svela di te il tuo nome? Scopriamo insieme un tratto nascosto della tua personalità grazie al test dell’iniziale del tuo nome!

Hai mai pensato che il tuo nome potesse nascondere segreti e significati nascosti?

Se la risposta è no, preparati a rimanere veramente a bocca aperta: eh sì, perché il tuo nome ha un significato ben preciso ma anche la sua iniziale è in grado di svelarci molto della tua personalità!

Curioso di conoscere cosa si nasconde dietro l’iniziale del tuo nome?

Ecco tutti i significati, lettera per lettera!

Test dell’iniziale del tuo nome: ecco il suo vero significato, lettera per lettera

L’iniziale del tuo nome può svelare veramente molto del tuo carattere; non ci credi?

Anche se li condividi con tante persone, il tuo nome e la sua iniziale, sono parte fondamentale della tua vita.

Quando i tuoi genitori hanno scelto come chiamarti, quindi, ti hanno inconsapevolmente orientato verso una direzione ben precisa.

Vediamo per ogni lettera il significato segreto, che svela un tratto della tua personalità a cui magari non avevi mai fatto caso e scopriamo se è pertinente al tuo carattere. Rimarrai stupito!

Bene, passiamo al test dell’iniziale del nome: ecco cosa significa, lettera per lettera.

A: il primo significato nel test iniziale del nome

Se il tuo nome inizia con la A hai una mente decisamente imprenditoriale. Per te la serenità e la ricerca di un equilibrio interiore sono fondamentali ma spesso ti concentri principalmente sugli altri, mettendo all’ultimo posto le tue necessità.

B

Le persone il cui nome inizia con la B sono persone estremamente altruiste e generose. Se il tuo nome inizia con questa lettera sei sicuramente un ottimo amico od amica, capace di grandi gesti; sei fiducioso nei confronti degli altri e litighi veramente poco.

C

Il nome che inizia con la C indica una persona che spesso si fa influenzare dall’opinione altrui e che, purtroppo, tende alla polemica. Tutto è da ricercarsi nelle tue energie: ne hai tantissime e se non le impieghi al meglio finisci per esplodere

D

Se il tuo nome inizia con la lettera D, sei con ogni probabilità una persona che si lascia governare molto dai sentimenti. Fatichi a trovare un “porto sicuro” e ti lasci influenzare molto dalle persone che incontri.

E

Le persone il cui nome inizia con la E sono persone estremamente ambiziose; non lasci mai nulla al caso ma ti impegni seriamente per raggiungere il tuo obiettivo. Sei tenace e non demordi: impossibile spuntarla con te!

F: ecco cosa vuol dire nel test iniziale del nome

Il tuo nome inizia per F? Allora sei una persona che lavora duro e che non smette mai di tentare, fino a quando non raggiunge il suo obiettivo!

A volte ti lasci prendere dalla malinconia ma non smetti mai di impegnarti!

G

Spesso ti capita di scontrarti con gli altri, soprattutto se non riesci a far andare immediatamente le cose come vuoi tu.

Sei una persona socievole ed allegra che però ha dei momenti nei quali non riesce a connettersi con gli altri e allora… sono guai!

H

Un nome con questa lettera come iniziale è decisamente raro ma, in ogni caso, se il tuo nome inizia per H sappi che sei una persona con i piedi per terra.

Sai prendere decisioni con calma e razionalità e sei spesso d’esempio per gli altri.

Test iniziale del nome: ecco la lettera I

Concreta e gentile, alla mano ma senza risultare sciocca: la persona il cui nome inizia per la lettera I è spesso il centro del suo circolo sociale, amata e cercata da tutti.

Nella vita soffri spesso di indecisione e ti capita di faticare a capire che direzione prendere.

L

Spesso, chi ha un nome che inizia per L finisce per essere vittima del suo stesso modo di fare: timida e remissiva, impedisce agli altri di conoscerla veramente.

Nella vita raggiungerai grandi traguardi ma sempre in silenzio.

M

Sei una persona che non fatica a farsi degli amici e a stabilire dei rapporti stretti con gli altri. Sfortunatamente, però, ti capita anche di essere molto insicura e di non riuscire per troppo tempo ad avere a che fare sempre con le stesse persone. “Cambiamento” è la tua parola d’ordine!

N

Sei una persona avventurosa e decisa, che non si guarda mai indietro. Spesso finisci per pentirti delle scelte che hai fatto ma sei capace di tagliare i legami ed andare dritta per la tua strada senza pensarci due volte.

O: cosa svela questa lettera nel test iniziale del nome

Questa iniziale rappresenta spesso il nome di una persona creativa e timorosa, capace di chiudersi nel suo mondo e non uscirne per giorni.

Sei una persona abile e interessante ma hai paura di esporti e spesso ti mortifichi senza motivo.

P

Questa lettera indica una personalità duale, divisa a metà tra arte, passione ed amore e solitudine, testardaggine e bisogno di pace e silenzio.

Insomma, sei un vero e proprio mistero che gli altri faticano a comprendere!

Q

La persona con il nome che inizia per Q è decisa e sicura, non ha paura dei confronti ed ha un forte senso della moralità.

Non sbaglia quasi mai e prende sempre la decisione migliore: sei sempre posato ed elegante!

R

Una persona che non ha paura di affrontare i suoi sbagli, intelligente e sempre un passo avanti a tutti gli altri.

Sei intraprendente e avrai grande successo nella vita.

S: il suo significato nel test iniziale del nome

Chi ha un nome che inizia per S è una persona allegra e propositiva, sempre pronta a tirare su il morale a tutti.

Spesso, però, ti fai prendere dai dubbi e dalle insicurezze e cerchi negli altri una stabilità che spesso ti manca sotto i piedi.

T

Mistero è il tuo secondo nome: nessuno sa cosa fai e cosa vuoi e quando raggiungi un traguardo importante ti guardi bene dal dirlo a tutti!

Sei una persona calma e paziente, abituata alla solitudine: ami i tuoi spazi!

U

Perfezionista ed abituato ad eccellere, se il tuo nome inizia con la U sei una persona che può sperimentare grandi contraddizioni, senza preoccuparti delle conseguenze.

Per te, l’importante è sempre il risultato finale!

V

Ottimista, felice e serena: la persona il cui nome inizia con la lettera V è una di quelle che non cede mai alla negatività.

Sei sempre in grado di vedere il meglio in ogni situazione!

Z: ecco l’ultimo significato del test iniziale del nome

Sei una persona decisa e sicura, che lotta duramente per raggiungere risultati grandiosi. Purtroppo, spesso, quando ti capita di non arrivare immediatamente al tuo traguardo, diventi preda di uno scontento difficile da affrontare.