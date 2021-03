Test: Chi pensi sia più intelligente? La tua scelta rivela la tua priorità nella vita

Osserva la figura di queste donne, chi di loro ha un QI più alto secondo te? La tua risposta rivelerà alcuni aspetti importanti della tua vita.

Il test di oggi ti chiede di fare una scelta, la risposta fornirà dettagli sul tuo carattere, sulla tua personalità e sulle priorità che hai in questo momento nella tua vita.

Anche se questo test non fornisce diagnosi clinica e nasce con lo scopo di intrattenerti, è un ottimo mezzo per riflettere su noi stessi e fare il punto su quello che vogliamo veramente.

Sei pronto per scoprire di cosa hai veramente bisogno ora?

Test: tra queste donne chi pensi sia più intelligente?

Oggi vogliamo sottoporre alla tua attenzione un test psicologico che sta ottenendo moltissimo successo via web. Condiviso moltissime volte da diversi social media, questo test è diventato virale. Rispondendo a una semplice domanda questo test è in grado di rivelarti quali sono le tue reali priorità in questo momento della tua vita. Rispondi anche tu a questa domanda e leggi il profilo corrispondente alla risposta: Chi tra queste donne delle quali puoi vedere solo la sagoma, secondo te è la più intelligente?

Soluzione del test:

Ecco cosa indica la tua scelta:

1.La donna della figura 1, la tua priorità è: pensare a te stesso

Se hai scelto la sagoma n. 1 la tua priorità è far star bene te stesso. Il tuo benessere personale viene prima di tutto, qualcuno potrebbe pensare di te che sei una persona egoista in realtà sei una persona determinata che si applica molto per ottenere risultati e fa qualsiasi cosa sia necessario per ottenere quello che vuole. In coppia sei un partner generoso e straordinario, finchè tu e il partner andate d’accordo, se qualcosa si incrina sono dolori, diventi odioso e testardo.

2. La donna della figura 2, la tua priorità è: ascoltare il tuo io interiore

Se hai scelto la sagoma della donna numero due è perché credi che la vera intelligenza sia quella interiore. Questo è il motivo per il quale dedichi molto tempo a fortificare il tuo io interiore, il tuo spirito e la tua mente. Sei una persona un pò chiusa ed introversa, ami la vita sociale, le uscite con gli amici e ami divertirti, detesti liti e conflitti, sei un essere pacioso che ama vivere in tranquillità. Spesso non dici quello che realmente pensi ma lo tieni per te, preferisci lasciare che siano gli altri a parlare perchè non vuoi essere tu la persona che crea il conflitto.

3. La donna della figura 3, la tua priorità è: essere accettato e stimato

Se hai scelto la terza donna, è perché sei una persona che attribuisce moltissima importanza al giudizio degli altri. Ti prodighi troppo per farti apprezzare, capire, ammirare dagli altri, dovresti disaccarti dalle opinioni altrui. La tua priorità è la tua facciata, l’immagine che gli altri percepiscono di te, sia fisica che morale. Questa fissazione è una fonte di grandissimo stress. I momenti in cui stai bene veramente sono quelli in cui sei insieme alle persone alle quali senti di non dover dimostrare niente, i tuoi amici sinceri, quelli che sanno chi sei veramente.

4. La donna della figura 4, la tua priorità è: portare avanti le tue idee

Se hai scelto l’ultima silhouette è perché sei una persona che ha le idee molto chiare e difficilmente cambi opinione se sei sicuro di qualcosa. La stessa cosa accade per i tuoi principi e i tuoi valori, punti saldi della tua vita ai quali non vieni meno per nessun motivo al mondo. Qualcuno ti considera un pò troppo intollerante, nel caso ti allontani, detesti le persone che hanno idee troppo diverse dalle tue preferisci circondarti di amici che sono all’unisono e con i quali avverti maggiore affinità di pensiero. L’unico problema è che essendo un tipo conservatore non permetti ad eventuali opportunità di raggiungerti e quindi ti metti in condizione di non coglierle. Ti perdi molte cose belle che la vita ha da offrirti in questo modo