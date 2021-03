Scopri un buon modo per spezzare la noia in base al tuo segno zodiacale. Il parere delle stelle segno per segno.

Con il nuovo cambio di colori e di norme sempre più stringenti, in tanti iniziano a temere il tempo in più da passare a casa. La paura di annoiarsi e di soffrire la solitudine è tanta. Così come lo è la voglia di trovare qualcosa di piacevole da fare per ingannare il tempo in quei pomeriggi che sembrano non passare mai. Che si viva da soli o in compagnia, le ore libere se non ben organizzate possono infatti risultare pesanti.

Per questo motivo oggi, dopo aver visto quali sono i segni zodiacali più golosi, valuteremo un modo diverso per passare il tempo in base al segno zodiacale. Un espediente per vivere i momenti liberi con più serenità e per approfittarne facendo qualcosa che potrebbe rivelarsi più piacevole di quanto si pensi.

Lo spezza noia perfetto per ogni segno zodiacale

Ariete – Un workout casalingo

Se non hai niente da fare e senti un bisogno estremo di scaricare le energie puoi cimentarti in un bel workout casalingo. Sul web se ne trovano diversi che vanno dai 10 minuti alle due ore. In questo modo, indossato un abbigliamento idoneo potrai mettere la musica che più ti piace e prenderti del tempo solo per te. Tempo da dedicarti sia per mantenerti in forma che per scaricare lo stress. Facendo attività fisica, il tempo scorrerà più in fretta, la noia verrà subito meno e una volta finito ti sentirai più carica ed energica che mai.

Toro – Facendo un cruciverba o imparando a lavorare a maglia

Se hai voglia di fare qualcosa di nuovo e di diverso e l’espediente del preparare un dolce è già stato portato a termine puoi provare a dedicarti a qualcosa di particolare. Risolvere un cruciverba complesso o imparare l’uncinetto o qualche tipo di lavorazione a maglia, potrebbe far emergere il tuo lato artistico. Il tutto divertendoti e dandoti modo di scoprire un nuovo aspetto di te. Un passatempo che potrebbe rivelarsi qualcosa di più ma che in ogni caso ti aiuterà a far passare qualche ora senza annoiarti.

Gemelli – Creando un podcast

Visto che chiacchierare e avere a che fare con gli altri è una cosa che ti piace e che ti diverte, potresti approfittare di qualche ora libera per creare un tuo podcast. L’argomento è irrilevante e basta che sia in linea con qualcosa che ti appassiona e che conosci. Detto ciò potrai liberare la tua fantasia e sperimentare qualcosa di nuovo. Ovviamente vale lo stesso per youtube o per qualsiasi altra opzione che contempli l’interazione con gli altri. Certo, non sarà come uscire o prendere parte ad una festa ma ti darà modo di approfondire un settore in forte crescita che ha sempre a che fare con la comunicazione.

Cancro – Facendo un puzzle

Normalmente, stare a casa non è una cosa che ti crea dei problemi. Qualora tu temessi seriamente di annoiarti, puoi sempre iniziare a fare un bel puzzle. La giusta musica in sottofondo e qualcosa di buono da sorseggiare o da gustare e avrai tutto il tempo da dedicarti per mettere insieme i vari pezzi. Un’attività tranquilla che potrebbe aiutarti sia a rilassarti che a riflettere su cose per le quali non hai mai tempo e che continui a rimandare da un po’. Il tempo scorrerà in fretta e alla fine ti scoprirai più rilassata e pronta a riprendere con le normali attività che sei solita svolgere quando decidi di trascorrere le tue giornate a casa.

Leone – Dedicandoti a te stessa

Avere del tempo libero non è mai un male, sopratutto per una come te che è sempre presa da tantissimi impegni. Quale miglior occasione, quindi, per prenderti cura di te? Puoi iniziare con una bella SPA proseguendo con qualche auto massaggio o con una cura particolare per i tuoi capelli. Dedicare del tempo alla tua bellezza ti aiuterà anche a rilassarti e ti farà sentire più serena e tranquilla che mai. In questo modo, quando si tornerà ad uscire liberamente, ti sentirai al top e sfoggerai una te più bella e rilassata che mai. Non male, no?

Vergine – Guardando vecchi film

Se il pomeriggio si prospetta lungo e noioso e senti il bisogno di qualcosa di confortevole, puoi sempre ripiegare sulla visione di vecchi film. Guardare storie che sai già come andranno a finire ti donerà sicuramente una certa rilassatezza, aiutandoti a far passare le ore senza annoiarti troppo. Ancor meglio se deciderai di guardarli con qualcuno (anche a distanza). Commentare insieme ciò che accade sullo schermo ti distrarrà da ogni forma di pensiero, facendoti sentire più di buon umore e aiutandoti a superare il timore di trovarti sola con te stessa senza sapere cosa fare.

