Ti sei mai chiesto come fare ad aumentare la complicità sotto le coperte con il tuo partner? Allora abbiamo il trucchetto giusto per te.

Capita a tutte le coppie, prima o poi, di passare un momento nel quale l’intimità inizia a rappresentare quasi un problema.

La voglia e la libido improvvisamente diminuiscono e vi ritrovare a “combattere” con una sensazione di sconforto che non pensavate di poter provare.

Bene, abbiamo la soluzione per te: hai mai pensato di “farlo“… vestiti?

Aumentare la complicità in coppia: hai pensato di rimanere vestito?

Non c’è bisogno di vergognarsi: a tutte le coppie succede di attraversare dei momenti di “stanca” nei quali l’amore fisico è all’ultimo posto tra le priorità.

Questo allontanamento può essere il prodotto di tantissime cause.

C’è chi non si sente a suo agio con il partner (e proprio per questo è sempre importante chiedere il consenso, qui ti abbiamo spiegato come fare) o chi in questo momento ha altro per la testa.

Insomma, non importa quale sia il motivo preciso, il risultato è sempre lo stesso: vi siete allontanati e l’amore fisico, tra di voi, non è più come prima.

Certo, è impossibile aspettarsi che le prestazioni dei primi tempi (quando siete “schiavi” dell’ossitocina, l’ormone dell’amore) rimangano invariate negli anni però se i rapporti spariscono dalla vostra quotidianità bisogna prendere provvedimenti!

Nonostante una coppia con una vita intima in salute lo faccia un numero di volte preciso a settimana (ve ne abbiamo parlato qui) e nonostante esistano molte “tecniche” per salvaguardare la propria intimità, oggi vogliamo parlarvi di un trucchetto veramente innovativo.

Fare l’amore… con i vestiti addosso!

La nudità, anche se è un requisito fondamentale per fare l’amore, può in qualche modo inibire la vostra sessualità.

Durante gli spogliarelli e le scene più sensuali dei film, infatti, c’è un elemento di cui spesso ci dimentichiamo.

Il famoso vedo/non-vedo è qualcosa che può far viaggiare la fantasia e, insieme a lei, anche i vostri rapporti intimi!

Ovviamente non vi stiamo dicendo di provare ad avere un rapporto intimo completo senza spogliarvi neanche un pochino: non è possibile!

Esiste la possibilità, però, di lasciare che i vestiti rimangano addosso per qualche momento in più, regalandovi sensazioni veramente intense.

Vi abbiamo già detto qual è l’orario migliore per fare l’amore a seconda dell’età ed anche quanto dovrebbe durare il rapporto intimo perfetto.

Scopriamo, adesso, quali sono le posizioni “vestite” che possono farvi ritrovare la complicità con il partner!

Facciamolo vestiti: ecco le posizioni da sfruttare

Fare l’amore tenendo i vestiti addosso può diventare un vero e proprio afrodisiaco ed un toccasana per la vostra vita intima.

Non ci credete?

Ecco cinque maniere di fare l’amore che possono farvi sfruttare al meglio i vestiti ed il loro potenziale erotico:

come al liceo : questa “posizione” richiama in realtà quei pomeriggi (torridi) di prime conoscenze.

Quando ancora non eravate pronti per andare fino in fondo e passavate il pomeriggio a baciarvi con il fidanzatino del tempo, completamente vestiti ed anche… molto eccitati !

Lasciarsi andare ad una sessione di coccole “ spinte “, indossando solo i vestiti, può essere un ottimo modo per creare un’atmosfera decisamente invitante.

Se proprio volete ricreare in pieno l’esperienza, potete anche decidere di passare qualche tempo praticando l’astinenza: anche lei aiuta a migliorare l’intesa sessuale!

Il motivo è che questa posizione prevede che tu sia davanti mentre il partner ti penetra da dietro; entrambi, però, vi siete fatti prendere dalla frenesia del momento e siete appoggiati ad un tavolo!

Invece di spogliarvi e lasciare che i preliminari siano lunghi e ben articolati, l’idea è di farsi prendere dalla passione nel momento “peggiore”.

Questo è un trucchetto vecchio quanto il mondo ma possiamo assicurarti che funziona sempre : a tutti piacciono le sorprese !

Certo, non potete dare il massimo se i vostri genitali sono coperti ma comunque potete amplificare l’eccitazione a livelli veramente incredibili.

Dopo un po’, però, ovviamente diventa difficile avere a che fare solo con il cotone della biancheria intima : un motivo in più, però, per godersi il rapporto dopo!

Scegli qualcosa che ti faccia sentire intrigante e sensuale e lascialo addosso durante il rapporto; ti sentirai sicura di te, bellissima e decisamente eccitante.

Ti abbiamo convinta a tenere i vestiti addosso durante i rapporti intimi per aumentare la complicità con il tuo partner?

Puoi sempre provare a fare un tentativo e vedere se la vostra intesa migliora sotto le coperte e sotto… i vestiti!