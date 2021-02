Scopri quanto bisogno hai di dormire in base al tuo segno zodiacale.

Dormire, si sa, è molto importante. Ed è inutile negare che ognuno di noi abbia esigenze ben diverse. Ci sono infatti coloro a cui bastano poche ore a notte per essere pimpanti tutto il giorno e quelli che invece necessitano di dormire anche al pomeriggio.

Differenze che possono dipende da tanti fattori come lo stile di vita, il tipo di alimentazione, la qualità del sonno, l’età e non ultima l’influenza che le stelle hanno su ognuno di noi. Oggi, quindi, vedremo insieme di quanto abbiamo bisogno di dormire in base al segno zodiacale di appartenenza. Tutti pronti?

Quanto hai bisogno di dormire secondo le stelle

Ariete – Pochissimo

Sempre pimpante e sul pezzo, non necessiti di chissà quante ore di sonno per sentirti bene. In genere sei più che in grado di andare a letto tardi e di alzarti prestissimo e tutto senza soffrire affatto. Dinamica e sempre piena di energie ti serve davvero poco per svegliarti riposata. Quando hai sonno, però, non importa quali siano gli impegni presi o le cose da fare, se senti di dover dormire sei pronta a fermare tutto e a concederti la tua pennichella.

Toro – Tanto

Diciamocelo, dormire rientra tra i piaceri della vita, sopratutto quando si può non puntare la sveglia e aprire gli occhi in modo naturale. Ancor meglio se ad attenderti c’è una golosa colazione o un pranzo con amici. Insomma, per te dormire fa parte del piano di coccole quotidiano che ami dedicarti per sentirti bene con te tessa. E ciò significa che quando puoi ti piace riposare anche durante il giorno. Ciò che conta è farlo sempre senza pressioni o senza l’ansia di doverti svegliare di corsa per qualche impegno impossibile da rimandare.

Gemelli – Davvero poco

Dormire non rientra tra le tue priorità. Si può quindi dire che tu non ne abbia chissà quanto bisogno. Certo, ti piace svegliarti carica e piena di energie. E per farlo sei anche disposta ad andare a letto un po’ prima del previsto. La verità, è che salvo quando ti senti particolarmente stressata, non hai un particolare bisogno di dormire. Anzi, si può dire che ti basti riposare qualche ora per essere più pimpante che mai e pronta per partire all’azione.

Cancro – Tantissimo

Per te dormire è indispensabile come respirare. Lo fai per ricaricare le pile, per sconfiggere la noia e persino per risollevare una giornata iniziata male. Il letto è da sempre una sorta di rifugio dove ti piace rintanarti quando hai bisogno di un momento che sia solo tuo. Si può quindi dire che tu abbia un estremo bisogno di dormire. Bisogno che si traduce nell’andare a letto presto e nell’alzarti più tardi che puoi. E che prosegue con l’esigenza di fare qualche sonnellino durante il giorno. Inutile dire, infatti, che quando non riesci a soddisfare quest’esigenza finisci con il diventare intrattabile.

Leone – Non molto

In genere sei solita dormire le giuste ore a notte, seguendo una routine più o meno simile. Ti piace però cogliere sempre il meglio della giornata. E ciò fa di te una persona che non ha bisogno di alzarsi tardi. Anzi, quando puoi sai essere piuttosto mattiniera, mostrandoti energica fin dalle prime ore del giorno e soprattutto desiderosa di fare più cose possibili. E tutto perché sai come riposare bene e fare il pieno delle energie.

Vergine – Il giusto

Di base sei una persona che dormirebbe sempre ma che sa auto regolarsi in modo da poter svolgere le proprie attività quotidiane. Per questo motivo finisci con l’avere un bisogno medio di dormire. Bisogno che in genre si esaurisce con la notte. Solo ogni tanto, se ti senti stanca o se ritieni di aver dormito poco senti il bisogno di un riposino pomeridiano. Cosa che sei sempre pronta a concederti (impegni permettendo) e che ti aiuta a mantenere quel controllo quasi naturale che hai riguardo al tuo bisogno di dormire.

Bilancia – Quanto serve

Per te dormire è qualcosa di funzionale. È quindi davvero difficile che tu scelga di concederti dei pisolini durante il giorno. Certo, come tutti prendi le tue pause, ma se si tratta di dormire ti piace farlo per bene e questo significa che sei disposta a tirare dritto fino a sera per poi andare a dormire prima piuttosto che concederti pochi momenti che sai già terminerebbero troppo presto. Una scelta che il più delle volte funziona grazie alla tua innata capacità di auto regolarti in tutto.

Scorpione – Abbastanza

Diciamocelo, tu sei una che quando serve è in grado di dormire pochissimo e di andare avanti. Il bisogno di dormire però c’è e alla lunga tende a farsi sentire. Per star bene hai infatti bisogno di dormire diverse ore e di farlo nel miglior modo possibile. Solo così riesci ad alzarti carica, propositiva e di buon umore. Un aspetto che cambia giusto quando sei elettrizzata per qualcosa e riesci a darti la carica con la sola euforia. A parte piccole eccezioni, però, dormire ti fa stare davvero bene. E ti aiuta persino a rendere meglio in tutto ciò che fai.

Sagittario – Davvero poco

Per te dormire rappresenta spesso una perdita di tempo. Per questo motivo tendi a farlo poco. Nella vita preferisci fare le ore piccole per leggere o guardare la tv. E al mattino hai sempre tante cose da fare. Le energie da spendere non ti mancano di certo e ciò fa di te una persona che non ha bisogno di riposare tanto. Detto ciò, ogni tanto rischi di non ascoltarti e di stancarti al punto da crollare. Motivo per cui, importi un tot di ore a notte potrebbe rivelarsi una scelta più saggia di quanto immagini.

Capricorno – Nella sufficienza

Il tuo modo di dormire è spesso altalenante e ti porta a svegliarti di continuo. Per questo motivo necessiti di diversi momenti in cui concederti dei pisolini. Ciò fa di te una persona che tutto sommato dorme le ore appena sufficienti per star bene. Cosa che ti posiziona in una buona media ma che al contempo ti rende piuttosto bisognosa di prenderti i tuoi spazi. E poco importa se il sonno arriva di giorno o quando avresti da fare. Quando la stanchezza incombe, è necessario rispondere e concederle almeno una mezz’oretta di pausa.

Acquario – Poco

Dormire non è una cosa di cui ha un estremo bisogno. Dopotutto quando puoi cerchi di condurre una vita rilassata che ti porta a non stancarti più di tanto. Ciò che invece conta davvero molto è il bisogno di dormire bene e di farlo in modo da riposarti più che puoi. Solo così, infatti, puoi concederti il tempo di cui necessiti per riprenderti e tornare in forze. Cosa che vale non solo per il fisico ma anche e sopratutto per la mente che spesso solleciti all’inverosimile, stancandola più di quanto pensi.

Pesci – Tanto

Dormire ti piace perché ti consente di immergerti in un mondo di sogni solo a te accessibile. Che si tratti di notte o di giorno, quindi, prenderti una pausa e abbandonarti al sonno è qualcosa che ami fare. In questo modo riesci a svegliarti di buon umore e a rendere molto più di quanto non faresti restando sveglia. Un aspetto che sai gestire bene essendo più che in grado di capire se e quanto hai bisogno di dormire di volta in volta. Cosa che ti rende sempre pronta a dare il meglio di te. E ad affrontare la vita di tutti i giorni con un sorriso e, sopratutto, con la giusta voglia di fare.

Dormire è importante per tutti e imparare a gestirsi può essere di grande aiuto. Per capire di quanto si ha bisogno di riposare, però, il solo segno zodiacale non basta. Occorre infatti considerare anche il profilo dell’ascendente, in grado di offrire sfumature spesso molto importanti. Inoltre, è sempre bene ricordare che la vita di tutti i giorni può portare a variazioni di ogni tipo che possono comprendere anche il tempo che occorre per ricaricarsi.

Ricordiamo che l’oroscopo è un modo divertente per mettersi in gioco. E che, pertanto, non va preso come qualcosa su cui basare le proprie scelte di vita. Gli unici artefici del nostro destino, infatti, siamo solo noi.