Scopri di che segno sono le tue sopracciglia e scopri se e quanto sei portata nel prendertene cura.

Quando si parla di bellezza e di segni zodiacali, le cose da dire non sono mai abbastanza. Oggi, quindi, noi di chedonna.it abbiamo deciso di portare alla luce un’idea divertente promossa da Benefit Cosmetic che su Instagram ha cercato di abbinare ad ogni segno zodiacale una forma ben precisa di sopracciglia. E chi meglio di noi donne sa quanto queste possano essere spesso difficili da gestire, andando addirittura contro il nostro operato?

Scopriamo quindi come sono state abbinate le varie forme di sopracciglia e analizziamo insieme quanta voglia hanno i vari segni di impiegare del tempo prezioso per prendersene cura.

Sopracciglia e segni zodiacali

Ora che grazie alle immagini di Benefit Cosmetic sopra abbiamo un’idea del segno zodiacale delle varie forme delle sopracciglia, proviamo a scoprire quanto i vari segni si interessano effettivamente di prendersene cura.

Ariete – Quelle che vanno ad ispirazione

Le native del segno zodiacale dell’Ariete tendono ad avere sempre tante di quelle cose da fare da occuparsi delle sopracciglia appena il giusto. il più delle volte si lasciano persino prendere dal momento. E ciò potrebbe effettivamente sposarsi con l’immagine proposta, evidenziando persone dinamiche e con sopracciglia sicuramente in grado di farsi notare.

Toro – Quelle attente al risultato

Sebbene la voglia di starci dietro non sia mai troppa, le native del Toro sono sempre attente ad ottenere un buon risultato, sopratutto se si parla di bellezza. Con estrema attenzione, punteranno quindi ad ottenere una forma che sia facile da mantenere del tempo. Che si tratti di una come quella proposta qui sopra?

Gemelli – Quelle che preferiscono pensare ad altro

Le nate sotto il segno zodiacale dei Gemelli non sono inclini a passare ore davanti allo specchio. Per cose come trucco e sopracciglia, preferiscono fare velocemente o affidarsi a mani esperte. I risultati, quindi, alle volte potrebbero non rispecchiarle del tutto. Cosa che non le preoccupa più di tanto, complice anche il fatto che sono inclini a cambiare facilmente umore.

Cancro – Quelle a cui basta averle ordinate

Le native del segno zodiacale del Cancro sono molto vanitose. In genere, però, tendono a porre l’accento più su capelli e trucco che sulle sopracciglia. Per questo motivo ciò che gli preme in modo particolare è che queste risultino ordinate. Facili da mantenere e dal tratto sottile e le native del segno saranno più che soddisfatte.

Leone – Quelle che ci tengono abbastanza

Le nate sotto il segno zodiacale del Leone amano farsi notare. Se si parla di sopracciglia, quindi, preferiscono quindi delle linee che siano in grado di rappresentarle e che mostrino una nota di carattere. Sopracciglia regolari si, quindi, ma sempre con un tocco di novità. Al massimo ricorreranno all’estetista per mantenerle sempre perfette.

Vergine – Quelle che non amano curarsene

Le native del segno zodiacale della Vergine non amano perdere tempo dietro a particolari come le sopracciglia. L’immagine proposta da Benefic Cosmetic, quindi, potrebbe essere davvero azzeccata. Un tratto sottile da sistemare con un po’ di trucco è ciò che le aiuterebbe a sentirsi sempre perfette e in ordine.

Bilancia – Quelle che amano prendersene cura

Le nate sotto il segno zodiacale della Bilancia sono sempre molto attente quando si parla di bellezza. per questo motivo, risultano più che predisposte a prendersi cura delle loro sopracciglia. In genere, ciò che faranno è scegliere una linea che si adatti bene alla forma del loro viso e che risulti al contempo semplice e poco invadente.

Scorpione – Quelle che ci passano del tempo

Le native del segno zodiacale dello Scorpione sanno bene che il loro sguardo a volte è in grado di parlar per loro. E quale miglior modo di evidenziarlo se non prendendosi cura delle sopracciglia? Una scelta che le native del segno tengono sempre in considerazione. Cosa che fanno prendendosi cura della loro forma e cercando sempre di renderle il più possibili idonee al loro viso.

Sagittario – Quelle che non amano pensarci

Le nate sotto il segno del Sagittario sono persone sbarazzine e che amano vivere il più possibile all’aria aperta. Dover pensare alle sopracciglia, quindi, non è una cosa che le alletta. Forse non arriveranno mai ad averle come nell’immagine posta ad inizio articolo ma di sicuro sono più che capaci di mostrarsi con sopracciglia in disordine e tutto senza curarsene minimamente.

Capricorno – Quelle che ci tengono ma non hanno mai tempo

Le native del segno zodiacale del Capricorno sono sempre così prese dai loro tanti impegni da non avere quasi mai tempo per occuparsi di altro. Così, anche se gli piacerebbe aver cura delle loro sopracciglia, preferiscono optare per una via di mezzo che contempli linee semplici da replicare al fine di apparire sempre in ordine e con il minimo sforzo.

Acquario – Quelle che fanno a loro modo

Un po’ come per tutto il resto, le nate sotto il segno zodiacale dell’Acquario amano distinguersi. È probabile, quindi, che se abbastanza sicure di se si divertano a modellare le sopracciglia con forme sempre diverse. Cosa che fanno già normalmente con ciò che riguarda trucchi e capelli.

Pesci – Quelle che se ne occupano quanto pasta

Le native del segno zodiacale dei Pesci hanno sempre bisogno di sentirsi in ordine e curate. E ciò fa di loro persone in grado di occuparsi di ogni aspetto della loro bellezza, sopracciglia comprese. Certo è che lo faranno sempre con una certa moderazione. E tutto al fine di non doversi occupare troppo a lungo della cosa, visto che in genere i loro interessi si rivolgono altrove.

Per avere qualche informazione in più fa sempre comodo controllare il profilo del proprio ascendente. Un buon modo per cogliere quelle sfumature che con il solo segno zodiacale non sarebbe possibile individuare.

Ricordiamo che l’oroscopo è un modo divertente per mettersi in gioco. E che, pertanto, non va preso come qualcosa su cui basare le proprie scelte di vita. Gli unici artefici del nostro destino, infatti, siamo solo noi.