Scopri insieme a noi che tempo farà oggi nelle tua regione e nella tua città: arrivano le previsioni mete zona per zona.

Scopri che tempo farà lungo la giornata di oggi: che cosa avrà in serbo per noi il cielo?

Le previsioni meteo di questa nuova giornata ci spiegano, zona per zona, se dovremo uscire o meno con l’ombrello e se le temperature inizieranno a farci percepire anche solo un po’ il sentore della primavera.

Previsioni meteo per oggi: che tempo farà?

L’alta pressione giunge lentamente sulla Penisola, lasciando sempre minor spazio alla pioggia che però persevera al Sud (Puglia, Calabria soprattutto).

Sole prevalente e clima davvero piacevole per il resto della Penisola anche se, verso le ore della sera, venti freddi dalla Siberia portano nuvole al Nordest e sulle regioni adriatiche centrali, con deboli nevicate fino in valle sulle Pre-Alpi del Veneto e poi su quelle occidentali.

Vediamo però ora il prospetto nel dettaglio.

Previsioni meteo nord Italia

Cielo sereno o al massimo poco nuvoloso fin dopo il tramonto. La giornata di oggi è all’insegna del sole per il settentrione italiano, almeno fino a quando in serata non avanzeranno venti via via più freddi dai quadranti nordorientali, pronti a portare nubi e qualche nevicate sulle Prealpi.

Temperature massime attese tra gli 8 gradi di Aosta e i 13 di Genova.

Previsioni meteo centro Italia

Soffia il maestrale sulle regioni centrali ma il cielo rimane sereno salvo occasionali foschie mattutine sulle valli appenniniche.

Nel pomeriggio poi i venti dalla Russia soffiano sulle regioni adriatiche e coprono il cielo prima sereno.

Temperature massime qui comprese tra i 10 gradi di Perugia e i 16 di Cagliari.

Previsioni meteo sud Italia

Tempo ancora più instabile al mattino su Basilicata, Calabria e Puglia.

La situazione migliora però lungo le ore del pomeriggio, salvo isolati piovaschi sulla Calabria tirrenica.

Temperature massime qui comprese tra gli 11 gradi di Potenza e i 16 di Palermo

