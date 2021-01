La cintura di castità controllata per lui, ecco di cosa si tratta

La cintura di castità si direziona verso l’utilizzatore maschile, si tratta di un accessorio sorprendente e stravagante ed ha una finalità precisa.

La sessualità no ha più tabù, le coppie la usano sempre più per esprimere le loro fantasie nascoste e non temono più il giudizio. Le pratiche sessuali sono sempre più liberalizzate motivo per il quale in commercio si trovano i prodotti più disparati, tra questi la cintura di castità per lui, controllata. Ecco di cosa si tratta e come si usa.

Cintura di castità controllata per uomo

Questa cintura di castità che serve per ingabbiare letteralmente il membro maschile si trova in commercio nei negozi dedicati all’intimità di coppia sotto la voce: espediente sessuale per ravvivare la vita di coppia. Grazie a questa cintura di castità che ha fatto sempre sentire la donna sotto il dominio maschile, si invertono i ruoli ed è l’uomo a doversi piegare al gentil sesso.

Vi state chiedendo come potrebbe rendere più appagante l’intimità di coppia questo arnese? Grazie a questa cintura di castità la pratica sessuale si incentra essenzialmente sul piacere femminile e sulle diverse sensazioni che una donna può provare, mettendo la penetrazione al secondo posto.

Alcune coppie la praticano per giorni, o persino mesi perché apporterebbe diversi benefici: la castità maschile controllata contribuirebbe efficacemente allo sviluppo sessuale della coppia.

Questa cintura fa impennare il desiderio maschile, l’uomo non può giocare la carta dell’autoerotismo e non riesce ad avere un’erezione completa indossando questa cintura. Il suo appetito sale talmente tanto da portarlo ad avere una eccitazione ed un rapporto sessuale molto intenso nel momento in cui la cintura viene rimossa. E’ la partner a possedere la gabbia ed è colei che decide quando liberare il suo uomo. Attraverso questa cintura la donna si assicura che il partner appartenga a lei in via esclusiva.

I materiali con cui viene realizzata sono diversi, dal ferro alla plastica, all’acciaio e si adattano perfettamente alle diverse tipologie del membro maschile, forse non sai che esistono 8 tipi di pene che puoi incontrare nella tua vita.

Questa cintura di castità si inserisce perfettamente nel contesto dei giochi sadomaso o di dominio in cui una donna sarà la custode della “chiave del piacere” di un uomo che per riaverlo si prostrerà a lei.

Pochi uomini hanno accolto favorevolmente questa cintura, coloro che non disdegnano l’idea di imprigionare i loro gioielli di famiglia amano anche l’idea di intensificare l’eccitazione e migliorare notevolmente la qualità dei loro rapporti sessuali.

Sebbene questo oggetto sia stato idea con l’intento di ravvivare il rapporto di coppia, secondo il Dailymail, alcune donne potrebbero utilizzarlo per tenere sotto controllo la lealtà del proprio partner. Una donna in particolare sospettata di subire tradimento l’avrebbe posizionata sul membro del marito mentre dormiva, l’uomo per liberarsi si dovette recare al pronto soccorso perché la cintura era stata fatta da lei stessa e gli anelli di ferro si erano incastrati.

