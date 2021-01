Scopri come vivere al meglio il giorno dell’Epifania in base al tuo segno zodiacale.

Ci siamo, anche quest’anno è giunto il giorno dell’epifania che, come tutti sappiamo, porta via con se il periodo delle feste per introdurci a tutti gli effetti nel nuovo anno lavorativo.

Si tratta di un momento che si può amare o detestare ma che in ogni caso conviene vivere nel modo migliore possibile. E quale miglior modo per farlo se non quello di dedicarsi un po’ di tempo facendo qualcosa di rilassante? Oggi, dopo aver visto qual è il dolce della befana perfetto da mangiare in questa giornata, scopriremo quindi come trascorrerla al meglio. E tutto grazie all’aiuto delle stelle.

Come vivere al meglio il giorno della Befana in base al tuo segno zodiacale

Ariete – Rimettendoti in forma

Dopo una bella colazione, il modo migliore che hai per rilassati e godere a pieno di questa giornata è senza alcun dubbio quello di concederti una bella camminata. Ancor meglio se alternata con una corsa. Oltre che a giovare all’umore ti aiuterà infatti a rimetterti in forma dopo le feste e a sentire la voglia di ricominciare alla grande. In questo modo metterai da parte ogni forma di pigrizia, avvicinandoti a pieno al tuo naturale modo di essere. Cosa che ti farà sentire in sintonia con te stessa.

Toro – Leggendo un buon libro

L’ultimo giorno di feste va semplicemente goduto. Ed il modo migliore per farlo è senza alcun dubbio quello di leggere un bel libro, magari gustando qualcosa di buono nel frattempo. Nel caldo della tua casa ti sentirai avvolta da una piacevole sensazione di tepore che ti aiuterà a congedarti dal lungo periodo di feste e a caricarti come si deve per andare incontro ad nuovo anno ricco di sorprese tutte da vivere. Un anno che per certi versi non vedi l’ora di iniziare.

Gemelli – Trascorrendo la giornata sui social

Se c’è una cosa che ti piace fare è stare a contatto con la gente. Cosa che in questi ultimi mesi non è stata poi tanto semplice. Per godere a pieno di questa giornata senza stress eccessivo, potresti dedicarti ai social. In questo modo potrai sbirciare ciò che fanno gli altri, aggiornarti sugli ultimi eventi e rilassarti senza sprecare energie. Sarà il tuo personalissimo modo di salutare le feste e di avviarti verso un anno tutto da vivere e nel quale dedicarti come sempre agli altri e, ovviamente, a te stessa.

Cancro – Sistemando le foto

Visto che ami camminare nel viale dei ricordi, quest’ultima giornata di feste potrebbe essere il momento ideale per sistemare tutte le foto (e i video) fatti durante le vacanze. Sarà un modo per soffermarti ancora un po’ in questo momento dell’anno che tanto ami e per mettere al contempo ordine tra le tue cose. Inutile dire che, volendo, potresti estendere questo piccolo viaggio anche agli anni passati, godendoti l’atmosfera di tanti Natali e facendo il pieno di emozioni. Cosa che se da un lato può risultare nostalgica dall’atro è sempre in grado di infonderti tanta energia positiva.

Leone – Iniziando la tua agenda

Che si tratti di un’agenda elettronica o di una di quelle su carta e tutte da personalizzare, oggi potresti dedicarti a pianificare alcuni dei programmi che hai già per il futuro. Sarà un modo per infonderti la giusta dose di energia e per partire carica come non mai verso nuove conquiste. Quelle che sia da un punto di vista professionale che personale hai già in mente di compiere durante l’anno appena iniziato.

Vergine – Oziando per tutto il giorno

Il miglior modo per affrontare con la giusta energia il post vacanze? Trascorrere questa giornata ad oziare fino ad annoiarti. In questo modo riuscirai a rilassarti quanto desideri, ti riposerai e giunta alla fatidica noia, sentirai nascere in te il desiderio di fare qualcosa. Esattamente il mood che ti serve per affrontare il nuovo anno con la giusta grinta e per sentirti soddisfatta dal periodo di ferie appena trascorso. Periodo per il quale è sempre bene non avere rimpianti.

