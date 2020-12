By

Le condizioni meteo per la giornata di oggi. Scopriamo come sarà il tempo nelle regioni del nord, del centro e del sud d’Italia.

La settimana di Natale si apre all’insegna delle perturbazioni che interesseranno ancora alcune regioni in particolare quelle del nord e del sud. Nebbia e e pioggia sparsa nelle regioni del nord d’Italia e piogge in particolare sui settori ionici del sud della nostra penisola con precipitazioni temporalesche sulla Puglia meridionale. Deboli i venti.

Ma scopriamo le previsioni meteo per le regioni del nord, del centro e del sud del nostro bellissimo paese che si prepara a vivere un Natale davvero diverso all’insegna delle restrizioni per via dell’emergenza Covid-19.

Il Meteo di oggi, 21 dicembre: le regioni del nord

Per la giornata di oggi nelle regioni del nord d’Italia sono previste precipitazioni piovose, in particolare nelle regioni di nordovest. Prevista nebbia nelle regioni di pianura mentre le nevicate caratterizzeranno i confini alpini sopra ai 1400 metri.

Le temperature del giorno nelle regioni del nord

Le temperature di questa giornata varieranno dai 9 gradi per la città di Bolzano ai 13 gradi per la città di Genova.

Il Meteo di oggi, 21 dicembre: le regioni centrali e la Sardegna

Per il centro d’Italia è previsto cielo nuvoloso sulle regioni adriatiche. Possibile la presenza di nebbia sulle vallate appenniniche e cieli piuttosto tersi e poco nuvolosi nel resto delle regioni centrali.

Le temperature del giorno nelle regioni del centro

Le temperature varieranno dai 14 gradi nella città di Firenze, i 15 della città di Roma e i 17 gradi nella città di Cagliari.

Il Meteo di oggi, 21 dicembre: le regioni del sud e la Sicilia

Una lieve perturbazione potrà interessare le regioni del sud del nostro paese, in particolare precipitazioni temporalesche si potranno registrare nella Puglia meridionale nel corso della giornata. Piogge sparse potranno interessare la Calabria e la Sicilia.

Le temperature del giorno per le regioni del sud

Temperature davvero miti con valori di 17 gradi per la città di Palermo, 16 gradi per la città di Napoli e 14 gradi per la città di Bari.

Vi auguriamo una buona giornata con il proverbio del giorno:

“All’inverno piovoso, l’estate abbondante”