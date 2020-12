Che ne dici di provare, oggi, il test della foglia? Ti basterà sceglierne una per scoprire un tratto della tua personalità e capire chi sei.

Anche oggi ti proponiamo un test di personalità solo che questa volta è legato ad un’immagine di… foglie!

Scegliendo una delle foglie sottostanti, infatti, potrai leggere il responso che riguarda la tua personalità e scoprire chi sei.

Non pensi che possiamo capire molte cose di te solo grazie ad una foglia?

Prova il test e ti ricrederai!

Test della foglia: scegline una e scopri chi sei

Che tipo sei?

Non abbiamo bisogno di chiedertelo per capirlo ma solo di sapere… che tipo di foglia sceglierai!

Hai cinque opzioni a disposizione e, ricorda, sono tutte ugualmente valide.

Per fare questo test non hai bisogno di scegliere istintivamente o in pochi secondi, non ti preoccupare!

Guarda pure l’immagine e scegli la foglia che ti piace di più, dopo aver valutato il colore, la forma delle punte e dei frutti o qualsiasi altro elemento che per te sia importante.

Hai scelto la tua foglia preferita, quella che raccoglieresti dalla strada per farci, magari, un quadretto?

Bene, allora adesso siamo pronti per scoprire chi sei!

Hai scelto la foglia numero 1: se hai scelto questa foglia, possiamo già dire che sei una persona indipendente e senza alcun bisogno degli altri.

Questa è una foglia che presenta, infatti, tanti piccoli individui accoppiati, capeggiati da una foglia solitaria.

Quella foglia sei tu! Sia chiaro, non pensiamo che sei un tipo solitario o che preferisci stare da solo.

Sei solo una persona piena di risorse, abituata a fare conto solo sulle tue forze. Hai scelto la foglia numero 2: chi sceglie questa foglia, con le bacche rosse (molto natalizie, tra l’altro!) è una persona con grandi sogni ed ambizioni.

Esattamente come questa foglia, quindi, sei abituato a cambiare spesso, ad esplorare tutti i lati di te e le nuove esperienze che la vita ti propone!

Sei determinato ed hai una chiara idea del tuo futuro e di dove vuoi andare: i pareri negativi non ti scoraggiano e non hai paura dell’avvenire. Hai scelto la foglia numero 3: se hai scelto la foglia numero tre vuol dire che tieni in altissima considerazione i legami familiari e che per te il benessere dei tuo cari è tutto.

Sei una persona dotata di una forte empatia, rispetto per le tradizioni e voglia di costruire una famiglia tua.

Il tuo obiettivo, ovviamente, non sono solo gli altri ma metti sempre al primo posto il benessere delle persone a cui vuoi bene. Per è veramente fondamentale!

Sei genuino e fiducioso: spesso ti capita di soffrire le conseguenze del tuo essere troppo buono. Hai scelto la foglia numero 4: chi sceglie questa foglia è una persona che ha limiti sociali chiari e ben definiti.

Forse ti hanno ferito in passato, addirittura più di una volta: adesso, prima di fidarti, ci pensi due volte.

Sei una persona con un grande senso dell’onore e del rispetto che adesso, però, ha deciso di mettere il cuore dentro una stanza, chiusa ed al sicuro.

I tuoi obiettivi personali sono diventati il motore che ti muove la mattina mentre i rapporti sentimentali, invece, ti sembrano meno importanti.

Per tornare ad essere sereno e fiducioso come prima, forse, ti manca trovare qualcuno che ti aiuti a riconnetterti con gli altri. Hai scelto la foglia numero 5: che dire, invece di una foglia… la tua scelta è ricaduta su di una pianta! La tua è una personalità esuberante e divertente, sei in grado in pochissimo tempo di diventare il re o la regina di ogni festa!

Hai un cervello sempre in movimento che ti assicura una grande capacità di prevedere ed anticipare i problemi e fai, generalmente, un’ottima impressione.

A volte, però, susciti anche le invidie di qualcuno che ti prende in decisa antipatia: forse devi imparare ancora come comportarti a seconda della persona che hai davanti.

Com’è andato il tuo test della foglia, ti ha svelato qualcosa che non sapevi (o di cui facevi finta di ignorare l’esistenza)?

Se vuoi puoi provare qualcuno degli altri che abbiamo preparato per te: qui trovi un test di intelligenza con ben quattro quesiti diversi mentre qui ne hai uno che ti svela un aspetto importante della tua relazione sentimentale.