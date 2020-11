By

Scopri i punti chiave del look di Scarlett Johansson e impara a replicarli per ottenere un look seducente e raffinato proprio come quello della famosa attrice.

L’attrice musa di Woody Allen, colei che ha esordito sul grande schermo nientemeno che con Robert Redford, la donna la cui bellezze viene paragonata nientemeno che a quella di un’icona immortale come Marilyn Monroe: chi non vorrebbe essere come Scarlett Johansson?

L’attrice nata a New York, ma dal cognome con origini molto lontane, è oramai simbolo stesso della seduzione femminile più pura, quella che va ben oltre la taglia 40 e che ci parla di forme generose da esaltare e non da nascondere.

Fisico a clessidra e centimetri in altezza decisamente non da top model, Scarlett Johansson non è certo la donna che rispetta i moderni canoni di bellezza ma sfidiamo chiunque a trovare qualcuno più sensuale di lei.

Anche voi ambite a tanta sensualità? Allora continuate a leggere per ricevere qualche prezioso consiglio.

Come copiare il look di Scarlett Johansson

Tra i valori aggiunti che rendono Scarlett Johansson sempre sexy e impeccabile vi è senza dubbio una straordinaria capacità nello scegliere i giusti outfit, quelli he sanno esaltarne le forme e regalarle un carica da famme fatale veramente speciale.

Ben conscia delle sue proporzioni, Scarlett punta sempre su alcuni dettagli infallibili, quelli che anche noi dovremo conoscerne se vogliamo emularne il look. Eccoli elencati per voi:

Scollature profonde e spacchi – Da donna minuta, Scarlett Johansson sa bene come alcuni piccoli stratagemmi siano non solo garanzia di sensualità ma anche di qualche centimetro guadagnato. Le scollature a V così come gli spacchi donando infatti verticalità e slancio alla figura.

Tessuti aderenti – Fisico a clessidra non ti temo! Sicura del suo corpo piacevolmente burroso, Scarlett Johansson non cade nell’errore di chi cerca di nascondere le proprie forme dietro abiti informi (ottenendo così solo di apparire infagottate e ancor più pienotte): lei opta per tessuti aderenti, che sappiano accompagnare ed esaltare le sue forme.

Nero – Scarlett Johansson predilige, sia sul red carpet che nella vita di tutti i giorni, questa nuance capace di mettere in luce i suoi occhi azzurri e la carnagione chiarissima.

Pantaloni a vita alta – Allungano otticamente la figura ed esaltano il fisico a clessidra, una combo a dir poco vincente per l’attrice che così approfitta spesso di questo stratagemma.

Pizzo – Non c’è tessuto più iconico quando si parla di femminilità e seduzione. L’attrice lo sa bene e così ha fatto di questo particolare materiale il suo vero e proprio marchio di fabbrica.

Qua sotto troverete una gallery con alcuni dei look vincenti proposti da Scarlett Johansson, quelli che meglio evidenziano le cinque tips elencate sopra. Per ogni look abbiamo voluto proporre un capo acquistabile su Asos a prezzi decisamente competitivi.

E’ tempo di trasformarci in delle piccole Scarlett Johansson.