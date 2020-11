By

Cinque curiosità a dir poco inimmaginabili sul bacio, il gesto più intimo e passionale che possa esserci, simbolo dell’amore ma non solo.

Nel 90% delle culture umane ci si bacia. Persino quelle culture che il bacio non lo conoscono o, peggio, lo vietano “i partner soffiano l’uno sul volto dell’altro, leccano, succhiano o strofinano i loro visi durante i preliminari amorosi”, come ha spiegato la psicologa americana Susan Hughes.

Quel gesto che normalmente consideriamo incarnazione stessa della passione e del romanticismo è una vera e propria espressione della sfera culturale e dell’istinto umano più animalesco che ci sia.

Pare che il sesso forte sia attratto dal volto femminile mentre il gentil sesso sia persino sedotto dai denti di lui, elementi semplici che stimolano l’ancestrale istinto di baciarsi.

Amiamo baciarci e lo facciamo da secoli ma siamo veramente erudite in fatto di baci? Certo sappiamo come piegare la testa nel modo giusto ma possiamo ancora rimanere stupite.

5 insolite curiosità a tema bacio

Susan Hughes ha realizzato una ricerca condotta su 1.041 studenti dell’Albright College della Pennsylvania, portando alla luce alcune curiose caratteristiche legate all’atto del baciarsi.

Noi ne abbiamo selezionato cinque, quelle che ci sono parse veramente insolite e stimolanti per la nostra curiosità.

Scopriamo allora le 5 più insolite informazioni in fatto di baci e baciarsi.

Bacio bagnato – Agli uomini piacerebbe avere un contatto di lingue maggiore con partner nuove mentre per le donne il contatto prolungato tra lingue compete molto di più le relazioni a lungo termine.

Baci tra le lenzuola – Se il 90% delle donne ritiene in accettabile un rapporto durante cui non ci si scambiano baci, nel caso degli uomini ben il 50% non lo ritiene affatto un punto indispensabile.

Il bacio deludente uccide l’interesse – Il 59% degli uomini e il 66% delle donne rimasti delusi e scoraggiati dopo aver baciato un potenziale partner hanno semplicemente posto fine alla frequentazione. Quello che tutti vogliamo è il bacio perfetto, sapete come darlo?

Bacio per le coppie navigate – Per gli uomini l’atto del baciarsi diventa sempre meno importante con il consolidarsi del rapporto. Ovviamente per le donne è esattamente il contrario.

Bacio post coito – Dopo il rapporto l’importanza del bacio sfuma lentamente, sebbene per gli uomini sempre più che per le donne.