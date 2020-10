Marco Crivellini, chi è l’alunno de Il Collegio 5

Chi è Marco Crivellini, l’alunno de Il Collegio 5? Tutto le curiosità e tutto quello che c’è da sapere sul 16enne di Roma.

Marco Crivellini. tra i 21 alunni de Il Collegio 5, è pronto a conquistare l’affetto dei fans del docu-reality di Raidue che, sin dalla prima edizione, ha ottenuto un grandissimo successo. Il 16enne di Roma ha così deciso di partecipare alla quinta edizione del Collegio per mettersi alla prova e farsi conoscere sotto tutti gli aspetti, ma chi è davvero Marco? Andiamo a scoprire tutti alcune curiosità sul 16enne.

Chi è Marco Crivellini de Il collegio 5

Bello e biondo, il 16enne Marco sta già conquistando il cuore dei fans de Il Collegio 5. Romano, sicuro di sè e con un carattere forte e ribelle, frequenta il liceo e ha una bocciatura alle spalle non essendo riuscito a superare il primo anno. Ribelle e fuori dagli schemi, come si legge su Raiplay, è considerato un “leader in negativo” e anche i genitori non hanno nascosto il suo spirito ribelle.

All’interno del collegio dovrà cercare di tenere a bada questo suo lato caratteriale per rispettare le regole e non incorrere in severe punizioni o rischiare l’espulsione. Esattamente come Maria Teresa Cristini, anche Marco è molto seguito sui social. Solo su Instagram, infatti, è già seguito da più di 10mila followers. Il numero aumenterà durante l’avventura nelle aule del Collegio?