Scopri qual è la bevanda autunnale più adatta ad ogni segno zodiacale. Per concederti una pausa piacevole o sorprendere chi ami.

L’autunno è ormai arrivato e con le giornate che si fanno sempre più fredde, l’idea di scaldarsi un po’ con una bevanda calda è sempre piacevole. Ovviamente, ognuno di noi ha preferenze che cambiano in base al carattere, ai gusti personali e al rapporto che si ha con l’autunno.

E visto che in molti casi anche l’influenza delle stelle può fare la differenza, oggi scopriremo qual è la bevanda autunnale più indicata ad ogni segno dello zodiaco. Un modo per concedersi qualcosa di piacevole o per sorprendere piacevolmente amici e parenti, offrendo loro qualcosa che li sappia soddisfare e rilassare al contempo.

Una bevanda autunnale per ogni segno dello zodiaco

Ariete – Il caffè al ginseng

I nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete vanno sempre di fretta. Per questo motivo non sono soliti perdere tempo dietro a bevande calde o momenti da dedicare a se stessi. Dovendo scegliere qualcosa di caldo che sia anche utile la scelta giusta è quindi quella del caffè al ginseng. In questo modo potranno infatti bere velocemente e ricaricarsi di nuova energia. Tutta da spendere per i loro mille impegni. Esattamente ciò di cui hanno bisogno dopo una mattinata trascorsa a correre da un punto all’altro o nel tardo pomeriggio, quando la stanchezza inizia a farsi sentire e a minacciare le tante attività che devono ancora concludere. E alla sera? Per loro l’energia in più non è mai troppa ma, volendo, possono sempre optare per un caffè con aggiunta di cioccolato o con una morbida crema alla gianduia.

Toro – La tisana al melograno

I nativi del del segno zodiacale del Toro amano tutto ciò che li riporta alla stagione autunnale. Inoltre gli piace trascorrere il tempo oziando e coccolandosi un po’. Una tisana dai sapori tipici della stagione è quindi ciò di cui hanno maggiormente bisogno. Perché quindi non concedersi una tisana al melograno? Dolce al punto giusto e al contempo leggera abbastanza da poter essere bevuta più volte al giorno e ideale per accompagnare la visione di un film o una lettura. Inoltre, per coloro che amano concedersi qualche piccolo vizio, la si può rendere sotto forma di punch, per trascorrere del tempo con gli amici, scaldarsi e assaporare qualcosa in grado di dare un tocco in più alla serata grazie alla componente alcolica.

Gemelli – Il latte di castagne

Per i nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli serve sempre qualcosa di buono e di diverso dal solito. Il latte di castagne si presta quindi all’occasione. Basta infatti tenere a mollo le castagne per una notte, cuocerle e frullarle insieme a dell’acqua per ottenere un latte sostanzioso che in base al quantitativo di liquido introdotto può trasformarsi anche in una morbida crema. Esattamente l’ideale per chi ha sempre bisogno di sapori sempre nuovi ed in particolare per i nativi del segno che, più di ogni altra cosa, apprezzano vivere il presente. Cosa che con un latte a base di un alimento tipico della stagione risulterà loro molto più semplice del previsto e che, in base ai gusti, si potrà rendere sempre diverso alternando il normale latte con altri di tipo vegetale.

Cancro – Il latte caldo alla cannella

I nativi del segno zodiacale del Cancro hanno bisogno dei sapori che li riportano a quando erano bambini. Del semplice latte caldo, possibilmente dolce, è quindi ciò che può renderli davvero felici, specie in autunno. Perfetto da sorseggiare mentre leggono, studiano o guardano la tv. Da addolcire con della cannella o da rendere più corposo con della noce moscata, il latte si presta a diversi utilizzi che ameranno variare nel tempo al fine di non annoiarsi mai. Una bevanda che può trasformarsi in una merenda perfetta alla quale basterà aggiungere dei biscotti o una fetta della torta della nonna per sentirsi appagati come non mai. Esattamente ciò che i nativi del segno desiderano più di ogni altra cosa al mondo.

Leone – Il tè ai frutti di bosco

I nati sotto il segno zodiacale del Leone amano mantenersi leggeri e concedersi ben più di una coccola al giorno. Una tazza di tè caldo è quindi la scelta migliore che possano fare per garantirsi tutto ciò di cui hanno bisogno. Visto che per loro l’autunno non è esattamente la stagione che amano di più, un tè che sia in grado di trasportarli già in primavera potrebbe rivelarsi semplicemente perfetto. Dal tè ai frutti di bosco, a quello alla fragola o alla ciliegia, i nativi del segno avranno modo di variare in base all’estro del momento, scaldandosi e assaporando al contempo gusti in grado di toccargli il cuore. Cosa che sentendosi leggeri ed in pace con se stessi avverrà ancor più facilmente.

Vergine – La cioccolata calda

I nativi del segno zodiacale della Vergine hanno bisogno di accogliere la nuova stagione con il giusto mood. Per loro che sono dei veri e propri tradizionalisti, la bevanda perfetta è quindi la cioccolata calda. Un classico che ameranno rispolverare al fine di goderne nei pomeriggi o nelle serate più fredde, ottenendone lo stesso conforto che ne avevano da piccoli. Dopotutto, la cioccolata calda è per loro una bevanda in grado di offrire ristoro e calore. Bevanda che con un po’ di panna o con l’aggiunta di qualche biscotto può tramutarsi in una merenda golosa da condividere in famiglia o con le persone che amano. Il tutto per rendere ancor più speciale ogni più piccola pausa.

