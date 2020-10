Scopri quali sono i segni zodiacali che capiscono subito con chi hanno a che fare e come si comportano. Il parere delle stelle segno per segno.

Quando si parla di persone, i modi di porsi variano di continuo. Così è spesso difficile capire chi si ha davanti e cosa aspettarsi. Sebbene questa sia una regola che vale per tutti, ci sono persone più intuitive e che anche senza un vero perché riescono sempre a capire con chi hanno a che fare. Ciò può dipendere dalle esperienze di vita, da una sensibilità più spiccata o anche dall’influenza che le stelle hanno su ognuno di noi. Oggi, quindi, cercheremo di capire quali sono i segni zodiacali che capiscono al volo chi hanno davanti e quali, invece non ne sono affatto capaci.

I segni dello zodiaco che capiscono subito chi hanno davanti e quelli che non ne sono capaci

Ariete – Quelli che sono meno in grado di quanto pensano

I nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete sono così sicuri di se da essere convinti di aver sempre un’idea chiara delle persone che si trovano di fronte. La verità è che concentrati come sono su loro stessi fanno spesso fatica a comprendere chi si trovano davanti. Così, pur facendosi un’idea piuttosto velocemente, questa non corrisponde quasi mai al vero in quanto frutto della loro fantasia e non di una disamina reale. Per questo motivo, il loro modo di approcciarsi agli altri può risultare spesso sbagliato. Sopratutto quando lo fanno con sufficienza e senza sincerarsi di come potrebbero reagire coloro che hanno di fronte. Un problema del quale non si curano mai, preferendo basarsi sul proprio pensiero piuttosto che fermarsi ad osservare gli altri.

Toro – Quelli che intuiscono ma non capiscono a fondo

I nativi del segno zodiacale del Toro sono persone intuitive. Ciò li porta ad osservare sempre con estrema attenzione le persone che hanno intorno e a coglierne almeno in parte l’essenza. Si tratta di una capacità che gli consente di sentirsi più o meno affini agli altri, portandoli a decidere di stringere i rapporti con persone che si rivelano quasi sempre adatte a loro. Ciò nonostante non sono davvero bravi a capire gli altri o almeno non riescono a farlo fino in fondo. Questo basarsi sulle loro prime sensazioni, infatti, alle volte li porta a perdere di vista tutto il resto, finendo con lo spingerli su una pista sbagliata. Per fortuna sono in grado di mettersi in discussione e di cambiare subito direzione. Cosa che fanno solo se qualcuno gli fa notare che stanno sbagliando. In caso contrario, il rischio è quello di non riuscire a cogliere a pieno anche persone che, viste in modo più approfondito potrebbero offrirgli davvero molto.

Gemelli – Quelli che non capiscono sempre

I nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli non sono particolarmente in grado di capire gli altri. Anche se sono estremamente socievoli e sempre connessi con le persone che hanno intorno, non riescono infatti ad aprirsi del tutto e ciò li porta ad innalzare una sorta di muro che gli impedisce di cogliere a pieno chi hanno davanti. A dirla tutta non si tratta neppure di una cosa che gli interessa. Essendo molto umorali, finiscono con l’essere quelli che devono essere capiti piuttosto che il contrario. Detto ciò, ogni tanto, anche loro riescono a connettersi davvero con qualcuno. E quando ciò accade arrivano a comprenderlo molto più di quanto credono. Un aspetto che rimane per lo più sconosciuto visto che non fidandosi di se stessi sotto questo aspetto finiscono con l’ignorare eventuali sensazioni sugli altri.

Cancro – Quelli che vorrebbero ma non capiscono poi molto

I nativi del segno zodiacale del Cancro sono persone estremamente sensibili. Così, danno sempre l’impressione di riuscire a comprendere gli altri. Nonostante ciò, non sono poi così bravi perché essendo anche piuttosto egocentrici finiscono quasi sempre con il rivedersi negli altri o con il farsi un’idea che poi fanno fatica a cambiare. Si tratta quindi di persone che pur avendo del potenziale non sono poi così in grado di capire gli altri. Anzi, quando sono convinti di aver capito del tutto una persona, di solito si sbagliano di grosso. Ovviamente si tratta di una realtà che faticano ad accettare. E per questo motivo gli errori che fanno rischiano di essere sempre più grandi. Cosa della quale, seppur a malincuore, si rendono conto solo quando qualcuno glielo fa notare.

Leone – Quelli che non capiscono quanto vorrebbero

Anche i nati sotto il segno zodiacale del Leone sono spesso convinti di conoscere gli altri più di quanto non sia vero. E questo anche se in realtà sono così presi da se stessi da non avere mai la giusta dose di attenzione per comprendere il modo di essere di chi hanno davanti. Quando si avvicinano alle persone lo fanno sempre sperando di attirarne l’attenzione. Ed in genere l’idea che arrivano a farsi è per lo più legata all’impressione che si fanno in base a come vanno le cose. Si tratta quindi di pensieri spesso fuorvianti e quasi mai veritieri. Motivo per cui, anche se sono convinti di mettercela tutta, i nativi del segno non sono poi così in grado di capire gli altri.

Vergine – Quelli che colgono solo la superficie

I nativi del segno zodiacale della Vergine sono sempre molto attenti alle persone che si trovano davanti. Il loro sguardo critico non perde mai un colpo e ciò gli consente di scorgere azioni che agli occhi degli altri passerebbero del tutto inosservate. Ciò nonostante, mancano della sensibilità adatta a comprendere la vera essenza di chi hanno davanti. E questo li porta a sbagliarsi spesso e ad avvicinare persone che con il tempo si rivelano diverse da come avevano immaginato. Si tratta di una situazione che li irrita parecchio e che a volte gli provoca anche dolore. Per questo motivo sono spesso molto sensibili sull’argomento. Pur impegnandosi e cercando di tenere a mente le esperienze passate per poter gestire quelle future, non sembrano comunque in grado di farcela. Cosa che con il tempo arrivano a capire facendosene, seppur controvoglia, una ragione.

