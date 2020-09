Ci sono persone che amano informarsi e chiacchierare sulla vita degli altri. Scopriamo quali sono i segni che lo fanno di più e quali, invece, sono del tutto estranei alla cosa.

C’è chi li definisce pettegoli, chi chiacchieroni. La sostanza è sempre la stessa: si tratta di persone che nella vita amano restare sempre informate su quanto accade a chi gli sta intorno. Normalmente lo fanno informandosi con i diretti interessati o chiedendo informazioni in giro e tutto per poi farsi portavoce della vita altrui. Un modo di fare che indica curiosità e voglia di comunicare con gli altri ma che in certi casi può dare fastidio. In fondo, non tutti amano che si parli di loro. Saper riconoscere a priori queste persone, quindi, alle volte può essere utile.

Sia se si cerca qualcuno con cui chiacchierare per sapere qualcosa di più su una persona che interessa che per evitare di raccontare cose che non si vogliono far sapere in giro. Ovviamente, come avviene per tante altre cose, anche l’essere o meno predisposti a parlare tanto degli altri, tra le altre cose, può essere influenzato dalle stelle. Oggi, quindi, cercheremo di scoprire quali sono i segni più “chiacchieroni” dello zodiaco e quali, invece non lo sono affatto.

I segni che amano parlare tanto degli altri e quelli che non ci pensano affatto

Ariete – Quelli che adorano parlare degli altri

I nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete sono per natura curiosi e desiderosi di conoscere ogni dettaglio delle cose e delle persone con le quali entrano in relazione. Questo fa di loro uno dei segni zodiacali più propensi a parlare degli altri e a dare informazioni sulle loro vite. A volte si può dire di loro che sono dei veri pettegoli. La voglia di raccontare degli altri e l’amore per i dettagli li porta infatti ad esagerare un po’. Se si desidera sapere qualcosa di qualcuno sono però tra le persone più attendibili perché quasi sicuramente saranno a conoscenza di particolari noti a pochi. Come fanno? Osservano, chiedono senza farsi problemi (spesso persino ai diretti interessati) e mettono in giro quante più informazioni possibili. Inoltre, sono particolarmente bravi a trovare fonti in grado di colmare eventuali lacune. Per loro si tratta insomma di una sorta di missione che portano avanti in modo impeccabile e della quale non fanno un mistero con nessuno.

Toro – Quelli a cui piace parlare degli altri con persone di fiducia

Apparentemente i nativi del Toro sono tra le persone più riservate dello zodiaco. Nessuno, quindi, si aspetterebbe da loro informazioni succose su amici o conoscenti. Eppure, del tutto a sorpresa, i nativi del segno sono sempre piuttosto informati sulle persone che fanno parte della loro cerchia. Ciò avviene n po’ perché la gente tende a confidarsi con loro ma sopratutto perché sono sorprendentemente curiosi e avidi di sapere. Il loro segreto sta nello scegliere sempre le persone con le quali confidarsi e nell’evitare di farlo con quelle che potrebbero portare in giro i loro pensieri. In questo modo, pur apparendo come persone del tutto estranee ai fatti ne sono invece protagonisti. Abili osservatori, i nativi del segno sono infatti particolarmente bravi a cogliere curiosità sugli altri e a riferirle a persone di loro fiducia. È quindi molto improbabile che parlino degli altri al primo arrivato. Di base, però, sono più che in grado di farlo e di avere persino notizie di primo piano.

Gemelli – Quelli che amano parlare ma non con tutti

I nati sotto il segno dei Gemelli rientrano come spesso accade in una categoria di mezzo. Amando stare sempre tra gli altri sono infatti persone che gioco forza hanno sempre notizie di prima mano. Questo però non significa che siano disposti a condividerle con chiunque. Per loro, parlare di chi conoscono è qualcosa che deve ispirarli. Se sono nel giusto mood e con persone con le quali si sentono a proprio agio possono quindi lasciarsi andare e rilasciare informazioni davvero succose. In altri casi, invece, riescono a chiudersi a riccio come poche altre persone. C’è da dire i nativi del segno hanno anche un senso dell’onore particolare che li spinge a non divulgare mai segreti o pensieri di persone che considerano care o di famiglia. Da bravi amici, quindi, non sono soliti divulgare notizie che potrebbero infastidire qualcuno. Ovviamente non si fanno remore per tutti gli altri né tantomeno per persone che non sopportano. Con queste ultime, la loro capacità di cogliere informazioni e divulgarle potrebbe infatti mostrarsi addirittura pericolosa.

Cancro – Quelli che amano parlare degli altri

I nativi del Cancro sono particolarmente curiosi e volti ad osservare molto gli altri e ciò che fanno nella loro vita. Si tratta quindi di uno dei segni più “chiacchieroni” dello zodiaco. Cosa che fanno in modo così naturale da farla apparire semplice e sopratutto esente da ogni possibile negatività. Quando si confidano con qualcuno è infatti solo per pura voglia di condivisione. Nel farlo, però, riescono a tirar fuori il meglio delle persone al fine di scoprire anche i segreti più nascosti. Segreti che non esiteranno a confidare agli amici più chiari e a volte persino ai conoscenti. Ciò che a volte può renderli pericolosi è il condire il tutto con pensieri personali che detti in modo quasi spontaneo finiscono con il condizionare chi li ascolta. Insomma, dietro la loro apparenza dolce e assolutamente lontana da ogni macchinazione si cela una propensione a divulgare le notizie altrui che mai ci si aspetterebbe e che li rende un’ottima fonte per i più curiosi e al contempo persone a cui è meglio non rivelare cose che si desidera mantenere segrete.

Leone – Quelli che parlano poco ma ascoltano tanto

All’apparenza, i nati sotto il segno zodiacale del Leone non sono persone che si preoccupano degli altri al punto di spendere parole sul loro conto. Concentrati su se stessi, preferiscono infatti essere sempre al centro dell’attenzione. C’è da dire, però, che sono degli ottimi ascoltatori e che, grazie ad una buona memoria, riescono a tenere a mente ogni sorta di informazione viene loro data. Consapevoli di poter far uso di tutto a tempo debito, non disegnano quindi di parlare con chi si dimostra desideroso di condividere in giro storie altrui. E nel farlo danno sempre la propria opinione cercando, come possono, di influenzare i loro interlocutori. Si tratta quindi di persone difficili da definire ma che di sicuro sanno come gestire le informazioni. Ciò nonostante, a meno di non essere nel bel mezzo di una conversazione con persone fidate, evitano sempre di fare la prima mossa. E così mantengono una certa parvenza di distacco che li aiuta ad essere spesso messi a conoscenza di fatti che, altrimenti, non potrebbero mai conoscere.

Vergine – Quelli che se motivati parlano tanto

Anche se in pochi ci crederebbero, i nativi della Vergine sono dei veri curiosi. Per loro sapere cose che riguardano la vita delle persone che conoscono è estremamente interessante. E a volte arrivano ad incuriosirsi persino di chi non hanno mai visto in vita loro. Sempre pronti a giudicare, si divertono a sentire storie curiose su amici e conoscenti e quando possono amano arricchirle con aneddoti o notizie che gli altri non sanno. Nel farlo, però, hanno sempre una forma di reticenza che li porta a parlare davvero solo con persone delle quali si fidano. E ciò perché molte volte hanno informazioni di prima mano o che possono fare la differenza. Si tratta quindi di uno dei segni più “chiacchieroni” dello zodiaco. Nonché uno dei pochi ai quali la gente finisce quasi sempre con il raccontarsi. E tutto grazie alla loro capacità di ascoltare e all’apparenza riservata che spinge gli altri a fidarsi. Nessuna paura, però. Perché così come sono bravi a parlare lo sono anche a custodire i segreti che gli vengono confidati dalle persone alle quali tengono.

