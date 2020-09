Fare l’amore con regolarità: perchè fa bene alla salute e non solo

Fare l’amore, oltre che rafforzare il rapporto con il proprio partner, aiuta la salute sotto molti punti di vista, ecco quali

Fare l’amore con il proprio partner dovrebbe essere una cosa già piacevole di suo, un qualcosa che rende la coppia ancora più salda ed unica, se poi ad avallare l’intimità di coppia ci si mette anche la scienza, come rinunciare?

Ecco allora che abbiamo stilato per voi tutti i benefici che ha sulla salute, sul corpo, sulla mente e sulle relazioni sentimentali il fare l’amore con regolarità. Curiosi? Partiamo!

Fare l’amore con regolarità: tutti i benefici sulla salute

Stop emicranie – Sembra proprio che fare l’amore spesso ci tolga quei fastidiosi mal di testa (quindi donne dal mal di testa facile, correte sotto le lenzuola). Uno studio tedesco infatti attesta come il 60% dei partecipanti che soffrivano di emicrania, e il 30% dei pazienti con cefalea a grappolo, se avevano un rapporto con il partner durante un attacco, riportavano una remissione totale o parziale del dolore.

Aumenta la felicità – Più si aumenta la frequenza dei rapporti, più aumentano i livelli di felicità, grazie anche al rilascio nel corpo dell’ossitocina, detta anche ormone dell’amore. Insomma vuoi avere la stessa sensazione di felicità che deriva dalla vincita della lotteria nazionale? Fai l’amore tutti i giorni!

Aumenta l’autostima personale – Sentirsi desiderate dal proprio partner, sentirsi belle e piacevoli ai suoi occhi è la migliore iniezione di fiducia!

Abbatte l’insonnia – Fare l’amore, raggiungere l’apice del piacere, è la cura migliore per chi non riesce a dormire a sufficienza. Raggiungere il picco di piacere infatti determina il rilascio di ormoni che ci permettono di addormentarci senza risvegli fastidiosi.

Protegge l’utero – Secondo alcuni studi le contrazioni durante l’orgasmo possono prevenire l’endometriosi.

Diminuisce la possibilità di malanni – Le coppie che hanno rapporti settimanalmente hanno un aumento delle Immunoglobuline di tipo A, la prima barriera contro le infezioni.

Diminuisce lo stress – Le persone sessualmente attive hanno una migliore risposta fisica allo stress rispetto a quelle che si astengono. L’intimità di coppia aiuta a mantenere la calma e a gestire meglio le situazioni di pressione psicologica

Aumenta il desiderio – I livelli di testosterone, uno dei principali ormoni che alimentano la libido, raggiunge il suo picco quando si fa l’amore. Il bello è che più testosterone c’è e più si desidera!

Cuore più sano – Fare l’amore può abbassare la pressione sanguigna e ridurre le probabilità di sviluppare le malattie cardiache.

Aumenta l’amore per se stessi – Fare l’amore e donarsi alla persona che si ha accanto, fa apprezzare in modo maggiore il proprio corpo e pertanto si è più propensi a trattarlo bene e a nutrirlo in modo più sano ed equilibrato.

Ciclo mestruale più regolare – Le donne che hanno rapporti sessuali almeno una volta alla settimana vantano una maggiore regolarità del ciclo mestruale rispetto a quelle che non li hanno, a causa dell’esposizione a feromoni maschili.

Migliora la fertilità – Avere rapporti sessuali settimanali ritarda il calo degli estrogeni che è naturale con il passare degli anni e ne migliora quindi la fertilità della donna.

Mantiene la forma fisica – 30 minuti di sfrenatezza con il vostro partner brucia circa 200 calorie. Altro che palestra!

Aumenta il legame della coppia – Il rilascio di ossitocina durante il rapporto fa si che aumenti il legame con il proprio partner.

Migliora la memoria – Tutto ciò che determina un aumento del flusso sanguigno verso il cervello stimola e migliora la memoria.