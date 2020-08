I segni zodiacali più accondiscendenti tra tutti e quelli che non lo sono affatto.

Nel rapporto con gli altri, una delle caratteristiche che può fare la differenza è quella legata alla capacità di essere più o meno accondiscendenti. Ci sono persone che lo sono per natura e che in questo modo riescono ad evitare ogni forma di conflitto. Altre, invece, tendono ad essere molto più rigide, creando attriti anche quando potrebbero evitarlo.

Ci sono infine quelli che stanno in mezzo e che alternato una forma di accondiscendenza più o meno vaga in base alle situazioni. Tra i motivi che possono spingere ad esserlo o a non esserlo affatto c’è ovviamente anche l’influenza che le stelle hanno su ognuno di noi. Oggi, quindi, scopriremo quali segni sono accondiscendenti e quali, invece, non lo sono per niente.

I segni accondiscendenti e quelli che non lo sono affatto

Ariete – Quelli che lo sono in apparenza

I nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete tendono a mostrarsi accondiscendenti per le questioni di scarsa importanza e quando si trovano in presenza di persone che conoscono poco. In caso contrario non lo sono affatto e tendono ad impuntarsi nel tentativo di spuntarla. Avere a che fare con loro in tal senso è quindi parecchio difficile. Meglio armarsi di tanta pazienza.

Toro – Quelli che si sforzano di esserlo

I nativi del Toro amano avere rapporti pacifici con gli altri e per questo motivo si sforzano sempre di essere accondiscendenti. Di solito sono piuttosto bravi ma se sentono che qualcuno cerca di prevaricarli, il loro atteggiamento tende a cambiare e a diventare ostile. Per questo motivo, con loro, è sempre preferibile avere modi di fare costruttivi e propositivi. Solo così infatti si può riuscire a trovare la saggia e funzionale via di mezzo.

Gemelli – Quelli che non sempre ci riescono

I nati sotto il segno dei Gemelli cercano sempre di andare d’accordo con gli altri, soprattutto perché amano stare tra la gente. Il loro modo di essere, però, a volte li porta ad avere un umore variabile e ciò rischia di spingerli a mostrarsi poco accondiscendenti verso chi li circonda. Per fortuna, quando sono di buon umore riescono a dare il meglio di se e ciò lo porta ad una media variabile. In altre parole, quando si ha a che fare con loro, conviene sperare di beccarli nel momento migliore.

Cancro – Quelli poco accondiscendenti

Se pensavate che dietro i loro modi gentili si nascondesse anche tanta accondiscendenza, rischiate di restare delusi. I nativi del Cancro, infatti, sono più egocentrici di quanto si possa pensare. Ciò significa che quando in ballo ci sono cose che gli interessano, i nativi del segno faranno quanto possibile per avere la meglio. E poco importa se per farlo dovranno passare sugli altri. In guerra sanno essere egoisti come pochi altri. Meglio saperlo in anticipo.

Leone – Quelli che non sono per niente accondiscendenti

I nati sotto il segno zodiacale del Leone sono persone che puntano sempre in alto e che per se stessi desiderano ottenere il massimo. Ciò significa che da loro è inutile aspettarsi modi di fare accondiscendenti. La possibilità che ne abbiano è infatti più rara che altro. Al contrario possono mostrarsi più che mai desiderosi di ottenere quello che vogliono. Cosa che fa di loro uno dei segni meno accondiscendenti dello zodiaco. E ciò anche se amano dire il contrario.

Vergine – Quelli che non lo sono per niente

Rigidi come pochi e più che mai fermi nelle proprie posizioni, i nativi della Vergine non sono affatto avvezzi ad essere accondiscendenti. Non lo sono perché non si fidano mai degli altri e perché dovendo scegliere da che parte stare, preferiscono sempre la loro. Questo li rende spesso difficili da trattare. Soprattutto quando si trovano a dover discutere di situazioni per loro difficili. Per fortuna sono abbastanza prevedibili. Motivo per cui basta davvero poco per capire come trattare con loro.

