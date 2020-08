Chiara Ferragni asfalta gli haters. L’accusa? Il seno troppo piccolo

Chiara Ferragni periodicamente si ritrova a dover mettere a posto gli haters: stavolta è toccato a chi le ha fatto notare che il suo seno è davvero piccolo.

Quando si parla del fisico di Chiara Ferragni in genere (almeno negli anni passati) ci si concentrava su due caratteristiche tipiche della Chiara nazionale: i piedi brutti e il seno piccolo.

La storia di quanto fossero brutti i piedi di Chiara Ferragni ha fatto (più volte) il giro del mondo social e del mondo web italiano e internazionale, ma questo non ha mai impedito all’influencer più famosa d’Italia di indossare tranquillamente scarpe aperte di tutti i tipi e di tutti i colori, al grido di “chi se ne frega”.

Anche per quanto riguarda il seno molto piccolo, Chiara non ne ha mai fatto mistero e non ha mai pensato, nemmeno per un attimo, di ricorrere alla chirurgia estetica per farlo diventare più prosperoso.

Proprio per questi motivi la sua risposta agli haters che le hanno fatto notare quanto poco vistoso sia il suo décolleté, è stata epica.

Chiara Ferragni e l’orgoglio per un seno davvero piccolo

Ci sono donne che fanno letteralmente follie per avere un seno molto prosperoso, addirittura sottoponendosi a una serie infinita di interventi chirurgici pur di arrivare ad ottenere un “balcone” in grado di catturare tutti gli sguardi.

Un esempio tipico delle donne che sono letteralmente disposte a tutto è Francesca Cipriani, la soubrette che è diventata famosa soprattutto per la dimensione delle sue protesi e per le sue uscite da “bionda”.

Dal lato completamente opposto della barricata troviamo donne come la Ferragni che sostengono con grande orgoglio l’eleganza e la versatilità del seno piccolo, che permette di indossare qualsiasi tipo di scollatura senza che l’intero outfit sembri eccessivo o volgare.

Infatti, non tutte avrebbero potuto permettersi una fotografia come quella che Chiara ha pubblicato in uno dei suoi ultimi post:

L’abito scelto dalla Ferri per la trascorrere una serata estiva in piscina presenta linee morbide e una scollatura profondissima, che lascia davvero poco all’immaginazione e che avrebbe avuto tutto un’altro impatto se il seno di Chiara fosse stato appena un po’ più pronunciato.

Il problema è nato nel momento in cui la fotografia ha cominciato ad attirare l’attenzione degli haters, che hanno cominciato a commentare il look della Ferragni prendendola in giro per le dimensioni del suo seno, considerato davvero troppo piccolo.

“Piatta e senza minne” l’ha definita un utente, e non si è trattato del solo commento poco carino. Come sanno tutti, Chiara Ferragni non ama rispondere alle provocazioni, ma quando lo fa diffonde lezioni di stile a tutta la sfera social.

“Adoro che nella tua bio scrivi ‘non esistono problemi, solo soluzioni’ e pensi che il mio seno piccolo sia un problema. Ma tutto ok?” ha scritto Chiara, ovviamente facendo il pieno di like.

E a chi l’ha ringraziata per aver deciso di rimanere com’è senza ricorrere alla chirurgia plastica Chiara ha risposto con una sorta di pride: “Small boobs team!”, cioè “Squadra Tette Piccole!”.

Del resto, secondo i canoni estetici classici, il seno perfetto è quello che entra in una coppa di champagne.

Secondo la leggenda, infatti, la coppa in cui ancora oggi beviamo lo champagne è stata modellata in Francia, prendendo come modello il “seno perfetto” di Maria Antonietta di Francia e di Madame de Poumpadour, a indicare quanto fosse considerato “aristocratico” il seno piccolo anche trecent’anni fa.

E anche la povera Paolina Bonaparte Borghese, recentemente danneggiata da un turista austriaco, aveva un seno piccolissimo, come si addice anche a Venere.