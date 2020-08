Nicole Kidman riabbraccia sua madre dopo mesi: “Colpa del lockdown”

Nicole Kidman ha finalmente rivisto sua madre dopo 8 mesi. L’attrice, a causa del periodo di lockdown, si è persa gli 80 anni della madre.

Nicole Kidman, a causa del lockdown dovuto per impedire l’estendersi dei contagi per il coronavirus, uniti ai tantissimi impegni legati alla sua carriera, non è riuscita a vedere sua madre per ben 8 mesi.

La stella di Moulin Rouge è riuscita ad abbracciarla soltanto ora ed ha deciso di condividere questo magico momento con i suoi fan, pubblicando alcuni scatti su Instagram che immortalano la scena.

Nicole non ha potuto nascondere di essere molto dispiaciuta di essersi persa il compleanno di sua madre, che ha spento 80 candeline.