Scopri quanto sono superstiziosi i vari segni dello zodiaco e come reagiscono davanti alle loro paure.

Quando si parla di superstizione, ognuno di noi ha un opinione diversa. Si passa da coloro che tendono ad esserlo al punto da condizionare pesantemente la propria vita e si arriva quelli che, al contrario, si dicono del tutto esenti considerando sciocca ogni forma di superstizione. La verità è che tutti, prima o poi, si trovano a mettere in atto atteggiamenti superstiziosi. A volte lo si fa in modo così evidente da essere identificati come tali e altre si è apparentemente tranquilli pur avendo dei modi dei quali non ci si rende conto.

Essere o meno superstiziosi può dipendere da diversi fattori e tra questi ci sono il modo di essere, le esperienze vissute e il tipo di persone con le quali ci si è affiancati negli anni. Ovviamente, anche l’influenza delle stelle ha un suo peso e in alcuni casi può addirittura fare la differenza. Oggi, quindi proveremo a scoprire quali sono i segni più superstiziosi dello zodiaco e come esprimono questo modo di essere. Un modo alternativo per conoscere i vari segni e per vederli da un punto di vista insolito ma che può dire molto su di loro.

Astrologia: ecco quanto sono superstiziosi i segni dello zodiaco

Ariete – Quelli quasi per niente superstiziosi, salvo le dovute eccezioni

I nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete sono persone pratiche e abituate a vivere alla giornata. Andare a risalire al perché delle cose che gli accadono è una cosa che non gli appartiene. Ancor meno, sono propensi a pensare che il fato o altro possano mettersi di mezzo. Si tratta quindi di segni che non sono quasi per nulla superstiziosi e che proprio non capiscono chi invece si dimostra tale. C’è da dire, però, che anche loro hanno qualche piccola usanza (che altri chiamerebbero superstizione) volta a portargli fortuna o in grado di farli sentire meglio. Un esempio è il braccialetto porta fortuna per gli esami, o l’abito che li fa sentire meglio per un colloquio di lavoro. Piccoli gesti che loro non considerano superstiziosi ma che di fatto hanno la stessa funzione nella vita di tutti i giorni e, in particolare, nei momenti di maggior fragilità.

Toro – Quelli che sono pericolosamente superstiziosi

I nativi del Toro sono tra i segni più superstiziosi dello zodiaco e lo sono al punto da riconoscerlo per primi. Dopotutto, non voler passare sotto le scale, evitare di prendere impegni nelle così dette giornate sfortunate etc… sono cose che fanno senza quasi più pensarci. E tutto perché è l’unico modo che hanno per vivere serenamente. Essere superstiziosi è per loro come un marchio di fabbrica, del quale non si vergognano affatto. Certo, forse non sono pronti a condividere la cosa con il primo che incontrano ma con le persone delle quali si fidano tendano a mostrarsi a 365 gradi, superstizioni comprese. I nativi del segno sono infatti convinti del fatto che la fortuna che hanno dipende dalle loro sofisticate tecniche. Quelle, cioè, che mettono in atto per raggirare la sfortuna. Una cosa della quale sono più che convinti e

che pertanto li rende sicuri del proprio modo di essere.

Gemelli – Quelli non così superstiziosi ma che ogni tanto ne seguono qualcuna

I nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli sono persone curiose per natura. Ciò fa si che quando si che pur non essendo superstiziosi, non chiudono le porte a nulla. Razionali di natura, amano lasciarsi aperte sempre delle porte e tutto perché essere sorpresi è ciò che gli piace di più. Per questo motivo non sono soliti giudicare le persone superstiziose. E, per quanto li riguarda, prendono in considerazione ogni possibilità. Così, quando gli capita di avere a che fare con situazioni in cui un gesto scaramantico potrebbe aiutarli, sono sempre pronti a mettere alla prova le varie credenze. E se qualcosa li convince in modo particolare, non esitano a ripeterla nel tempo. Un modo come un altro per vivere sulla scia delle superstizioni in modo poco costante ma che per loro risulta essere parecchio divertente.

Cancro – Quelli che intimamente sono molto superstiziosi

I nativi del Cancro amano atteggiarsi a persone razionali e concrete. In realtà, però, sono più superstiziosi di quanto non vogliano ammettere. Forse non si lasciano andare a rituali particolari ma hanno delle abitudini che rientrano tra i modi di fare delle persone superstiziose. Per esempio non annunciano mai una novità prima che si sia concretizzata, cercano di non parlare delle cose spiacevoli e non divulgano ai quattro venti eventuali progetti di vita. A ciò si aggiunge il fatto che hanno spesso bisogno di portafortuna, di avere a fianco persone positive e di sentirsi bene con se stessi. Particolari che ne fanno persone molto superstiziose e sempre pronte a trovare nuovi modi per sentirsi al sicuro ed accertarsi che le cose gli vadano per il meglio.

Leone – Quelli che sono apertamente superstiziosi

Forse non si direbbe ma i nati sotto il segno zodiacale del Leone sono persone particolarmente superstiziose. Attratti dall’idea di avere fortuna nella vita e di riuscire sempre al meglio in tutto ciò che fanno, non riescono a non cercare continuamente dei modi per attirare a se la fortuna. Al contempo, ovviamente, si trovano ad inventare stratagemmi di ogni tipo per allontanare la cattiva sorte. E, nel farlo, sono pronti più che mai a tentarle tutte. Per questo motivo rientrano tra i segni zodiacali superstiziosi. Quelli che non si pongono mai un limite e che se devono ottenere qualcosa sono disposti a rituali scaramantici, portafortuna e quanto più possono. Una cosa della quale non si vergognano affatto e di cui parlano liberamente. Certi come non mai di dovere parte della propria fortuna anche alla loro personale visione delle cose.

Vergine – Quelli che non lo sono ma che in fondo in fondo…

I nativi della Vergine sono i segni più razionali dello zodiaco. Per loro, la logica è al primo posto in ogni situazione e ne sono così convinti da non perdere mai occasione di ricordarlo. È quindi indubbio che quando ragionano su qualcosa lo fanno usando la ragione e basandosi sempre e solo su cose concrete. Il solo pensiero di affidarsi al caso o di cogliere dei segni dall’universo è per loro del tutto privo di senso e lo stesso vale ovviamente per le superstizioni. Detto ciò, anche loro ogni tanto si lasciano andare ai propri rituali scaramantici. Lo fanno ogni qual volta hanno paura di avere sfortuna e per evitarlo decidono di fare o non fare qualcosa. E lo fanno quando temono che la negatività di chi gli sta intorno possa influire in qualche modo sulle loro vite. In un modo tutt’altro che logico vivono anche loro e proprie superstizioni. Solo che lo fanno senza dirlo e, sopratutto, senza ammetterlo. Neppure a se stessi. Chi li conosce bene, però, sa di questo loro lato che, per assurdo, è così fortemente marcato da non poter essere non notato.

