Scopri quali sono i segni zodiacali che mentono meglio e quali, invece, si fanno scoprire facilmente.

Saper mentire non è cosa da tutti ma di certo è ambizione di molti. Nei rapporti interpersonali, che si tratti di amicizia, amore o lavoro, le persone che fanno uso delle menzogne per farsi strada o ottenere più facilmente ciò che desiderano sono all’ordine del giorno. Non tutte però sono effettivamente in grado di farlo o ne sentono il bisogno. Così, se da un lato ci sono quelli che mentono pur sapendo di poter essere scoperti, dall’altro ci sono coloro che bravissimi a farlo, preferiscono evitarlo il più possibile. La differenza tra chi sceglie di mentire e chi preferisce evitare sta nell’amore per la sincerità.

Se si parla di capacità effettive, invece, molto dipende dalla pratica ma in particolare dal modo di essere e, in buona parte, anche dall’influenza delle stelle. Oggi, quindi, dopo aver visto qual è l’aspetto più pericoloso dei vari segni dello zodiaco e qual è l’idea sbagliata che le persone si fanno dei vari segni zodiacali, scopriremo quali sono i segni zodiacali che mentono meglio e quali, invece, rischiano di essere costantemente scoperti. Un aspetto per il quale è consigliabile controllare anche il profilo dell’ascendente. In questo modo, infatti, sarà più facile capire cosa aspettarsi dai vari segni e come percepire se stanno mentendo o se ci stanno semplicemente provando.

I segni zodiacali che mentono meglio e quelli che non ne sono capaci

Ariete – Quelli che si divertono a mentire ma che spesso vengono scoperti

I nati sotto il segno dell’Ariete sono tra coloro che, quando si tratta di bugie, sono i più attivi. Per loro, mentire è qualcosa di divertente. Una pratica che gli consente di reinventarsi di continuo e di osservare le reazioni della gente. Prendendo il tutto come un gioco, però, finiscono spesso e volentieri con l’eccedere. E, nel farlo rischiano di essere scoperti. Quando ciò avviene ci restano male e a volte finiscono persino per prendersela. Nel secondo caso, possono arrivare a costruire una menzogna ancora più grande al solo scopo di rendersi credibili.

Cosa che, ovviamente, non gli riesce quasi mai. Detto ciò, anche loro ogni tanto riescono a portare a punto una bugia. Il rischio però è che presto o tardi anche quelle andate bene crollino sotto il loro castello di bugie davvero poco credibili.

Toro – Quelli che sono piuttosto abili

I nativi del Toro sono persone decisamente abili a mentire. Ciò dipende dal fatto che quando desiderano veramente qualcosa sono disposti a tutto pur di ottenerla. La loro pratica affonda quindi le radici fin nella tenera età quando per avere qualcosa erano già in grado di inventare delle storie credibili. La loro fantasia e la capacità di apparire sempre come persone particolarmente affidabili, fa si che tutti tendano a credergli. Cosa che gli consente di mentire con estrema facilità e che i nativi del segno colgono come un incentivo. Abili nell’inventare storie, sono infatti bravissimi a creare particolari ad hoc che molto spesso sono difficili da riconoscere. E questo perché costruiti su basi reali e quindi riscontrabili dai più sospettosi. Solo chi li conosce davvero bene può cogliere qualcosa dalla loro espressione. Quando mentono, infatti, tendono a mutarla un po’, facendosi apparentemente più sicuri di se e quasi soddisfatti di ciò che stanno dicendo.

Gemelli – Quelli estremamente bravi

I nati sotto il segno dei Gemelli sono così bravi a dire bugie che riconoscerli è davvero difficile. Ciò si deve alla loro così detta faccia da poker. Pur sapendo di mentire, infatti, i nativi del segno riescono a guardare dritto negli occhi i propri interlocutori e tutto senza mostrare il minimo segno di disagio. Se a ciò si aggiunge la capacità con la quale sono in grado di arrampicarsi anche sui muri pur di rendere vera una bugia, è facile capire come per tutti sia estremamente facile credergli. C’è da dire, però, che i nativi del segno non sono soliti mettere in atto questa loro capacità di continuo. Anzi, con le persone che amano davvero cercano proprio di evitare, mentendo solo se ritengono di non avere altra scelta. Detto ciò, si tratta di segni che quando scelgono di farlo danno il massimo, trovando anche il modo di divertirsi.

Cancro – Quelli che sono bravi ad omettere ma non a mentire

I nativi del Cancro sono persone che non sono quasi mai del tutto sincere. Ciò dipende dal loro bisogno di proteggersi di continuo e dal fatto che, pur di ottenere le cose, sono pronti a manipolare coloro che gli stanno intorno. Detto ciò, non si tratta di persone abili nel mentire. E questo perché quando lo fanno finiscono spesso con il contraddirsi, innescando dei dubbi in chi gli sta intorno. Detto ciò, si può dire di loro che sono piuttosto abili a nascondere le cose. Una scelta che fanno ogni qual volta sperano di poter cambiare la realtà a loro vantaggio. Di sicuro quest’ultima tecnica gli riesce più della prima. Presto o tardi, però, chi li conosce davvero finisce sempre con lo scoprirli. Il lato positivo? La cosa non gli crea mai alcun tipo di problema.

Leone – Quelli abbastanza bravi, sopratutto a manipolare i fatti

I nati sotto il segno del Leone sono persone che preferiscono essere sincere. Lo fanno perché non hanno voglia di ricordare eventuali bugie e perché più che raccontare storie preferiscono agire sui fatti. In questo modo, infatti, hanno l’idea precisa di cosa fare per ottenere ciò che più desiderano. Ogni tanto, questo modo di fare gli prende a tal punto la mano da spingerli a cercare di manipolare anche coloro che gli stanno attorno. In tal caso, però, il rischio di essere scoperti è più alto.

Motivo per cui preferiscono evitare e farlo solo quando sono più che sicuri di avere davanti le persone giuste. Un esempio? Sul lavoro riescono ad avere un maggior controllo di chi li circonda e ciò gli consente di agire senza che gli altri se ne accorgano.

Vergine – Quelli che non sono per nulla bravi a mentire

I nativi della Vergine sono troppo precisi per essere abili a mentire. La fantasia non è tra le loro qualità ed in mancanza di ciò, creare storie credibili risulta parecchio difficile. Tra le altre cose, non mando le situazioni difficili, i nativi del segno preferiscono evitare di infilarsi in situazioni che sanno essere fuori dalla loro portata. Per questo motivo si può dire di loro che, consapevoli del loro essere negati, non mentono mai. D’altro canto, amano scherzare e se per farlo devono inventar storie, sono pronti a farlo. Il tutto con la consapevolezza di poter essere scoperti in qualsiasi momento. Cosa che effettivamente avviene puntualmente.

