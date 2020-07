Scopri quali sono i segni più instabili dello zodiaco. Il parere delle stelle segno per segno.

Ogni persona è diversa dalle altre per tutta una serie di caratteristiche fisiche e caratteriali. Queste ultime possono fare una grande differenza perché essendo tantissime si incrociano tra loro in modi sempre indifferenti. Così, per definire a pieno una persona è importane considerarla sotto diversi punti di vista. Detto ciò, esistono delle caratteristiche e dei modi di essere che sono in qualche modo più forti di altri e che seppur di poco possono fare la differenza. Parliamo di aspetti come la sensibilità, l’allegria e persino l’instabilità. Quest’ultima può definire una persona sotto diversi aspetti e renderla riconoscibile in alcuni casi e meno in altri.

SULLO STESSO ARGOMENTO: La cosa che rende incerti i segni dello zodiaco

Tuttavia, visto che essere più o meno instabili è legato in qualche modo all’influenza che le stelle hanno su di noi, oggi dopo aver visto quali sono i segni zodiacali che sanno tenere duro nella vita e qual è il super potere di ogni segno zodiacale, scopriremo quanto è instabile ogni segno dello zodiaco. Un aspetto che riguarda molto anche il modo di sentire e per cui è consigliabile controllare anche i profilo dell’ascendente. In questo modo, infatti, si avrà modo di capire meglio chi si ha davanti e quanto può essere o non essere effettivamente instabile.

Quanto sono instabili i segni dello zodiaco

Ariete – Quelli che sono poco instabili e solo sulle relazioni

I nati sotto il segno dell’Ariete non rientrano quasi per niente tra i segni più instabili dello zodiaco. Sebbene lo siano quando si tratta di sentimenti e relazioni, per il resto tendono a mantenersi in qualche modo stabili. Il loro punto di vista rimane fermo anche per anni sugli stessi punti. E pur tra limiti ed eccessi, quando hanno un’idea la cambiano con una certa difficoltà. Inoltre anche se colti alla sprovvista sanno mantenere una certa calma che li fa apparire piuttosto stabili e attendibili.

SULLO STESSO ARGOMENTO: I segni zodiacali che attirano i vampiri energetici

Cosa che sia sul lavoro che nelle relazioni sociali tende a fargli guadagnare punti. Quindi, anche se chi ha avuto una relazione con loro potrebbe giurare il contrario, visti da un punto di vista globale si può dire che rientrano tra i segni meno instabili dello zodiaco.

Toro – Quelli che non sono per niente instabili

I nativi del Toro sono tra i segni dello zodiaco meno instabili. Sempre posati, hanno l’abitudine di ragionare sempre su tutto ciò che li riguarda. Questo modo di fare li aiuta a non perdere quasi mai la calma e a basare le loro scelte su decisioni ben ragionate nel tempo. Per questo motivo tendono a basare la propria vita sulla stabilità. Lo fanno nelle relazioni, sul lavoro, nei rapporti interpersonali e ovunque gli riesce. Basta stargli accanto per qualche ora per rendersi conto che la ragione è ciò che li guida nella maggior parte dei casi. E che, forti di ciò, hanno dentro di se una sicurezza che li aiuta a tener testa anche alle situazioni più difficili. Le stesse che li sanno affrontare sempre con calma e tranquillità, memori di tutte le volte che questo atteggiamento li ha portati dritti verso l’obiettivo.

Gemelli – Quelli che sono parecchio instabili

Com’è facile immaginare, i nati sotto il segno dei gemelli risultano essere tra i segni più instabili dello zodiaco. Ciò si deve alla loro natura duale che li porta a continui sbalzi d’umore e ad una difficoltà parecchio evidente riguardo l’affrontare i problemi. Quando una cosa va storto, si fanno prendere da un’insicurezza di fondo che li spinge ad entrare facilmente in crisi e che li porta ad assumere un atteggiamento negativo. Di contro, sempre in virtù della loro dualità, a volte possono apparire piuttosto stabili. Ciò avviene sopratutto se sono di buon umore o si sentono particolarmente sicuri su qualcosa. Si tratta però di una fase imprevedibile, che avvalora ancor di più il loro essere instabili.

Cancro – Quelli che sono abbastanza instabili

I nativi del Cancro hanno un modo di fare che sulle prime da la sensazione di persone stabili e consapevoli di ciò che dicono o fanno. In realtà, i nativi del segno hanno una certa instabilità di fondo che si basa in modo particolare sulle emozioni. Quando si relazionano con gli altri, finiscono sempre con il diventare troppo emotivi. Così le loro paure finiscono con il guidarli. Ciò li porta ad avere spesso manifestazioni di rabbia, sbalzi d’umore e modi di fare difficili da comprendere. Tutte caratteristiche che li rendono abbastanza instabili da poter essere considerati tali. E anche se sul lavoro o nelle relazioni di sola conoscenza sanno mostrarsi molto più decisi e fermi di quanto non siano, il loro livello di instabilità rimane comunque.

Leone – Quelli che non sono così instabili

I nati sotto il segno del Leone sono persone solitamente abituate a pianificare tutto quello che fanno. Ciò li rende abituati a mantenere una certa idea per diverso tempo. Lo fanno sul lavoro ma anche nelle amicizie e in qualsiasi tipo di rapporto interpersonale. A meno di non voler stravolgere del tutto la loro vita, amano apparire come persone stabili e lo fanno a tal punto da nascondere anche eventuali uscite di testa che ogni tanto prendono anche loro. All’interno dello zodiaco risultano quindi essere tra i segni meno instabili.

SULLO STESSO ARGOMENTO: I segni zodiacali che devono migliorare il rapporto con la propria immagine

E questo perché i loro colpi di testa, quando ci sono, tendono ad essere risolutivi e definitivi. Vacillare tra una cosa e l’altra non fa per loro. E questo è un particolare che amano mettere in evidenza e rendere noto a tutti.

Vergine – Quelli che sono piuttosto instabili

Anche se non si direbbe, i nativi della Vergine sono piuttosto instabili. E questo, sebbene la loro intera vita si basi sulla ragione. Anche se amano dimostrare di avere sempre un solo punto di vista e di non cambiare mai idea sulle cose, il loro atteggiamento è per lo più dettato dalla paura. Si tratta infatti di una scelta che fanno per mettere a tacere i dubbi che altrimenti li assillerebbero di continuo. Cosa che si nota dal loro andare fuori di testa quando qualcuno cerca di fargli cambiare idea. Questo problema che si trascinano dietro in ogni contesto, finisce con il rendersi instabili. Le loro reazioni appaiono infatti spesso esagerate ed eccessive e questo si scontra parecchio con quanto amano dire e mostrare di se. Motivo per cui l’immagine finale che si ha di loro è quella di persone instabili per via di una sorta di insicurezza di fondo.

Se vuoi scoprire se e quanto sono instabili gli altri sei segni dello zodiaco, clicca su successivo.