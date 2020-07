I segni zodiacali che dormono di meno

Scopri quali sono i segni zodiacali che dormono meno e quali, invece, dormirebbero tutto il giorno.

Dormire è un aspetto importante della vita di tutti noi. Basti pensare che in 24 ore più di un terzo si passano tra le braccia di Morfeo. Se è vero che dormire è indispensabile per ricaricarsi e vivere al meglio ed in salute, è vero anche che non tutti viviamo la cosa allo stesso modo. Da un lato ci sono infatti persone che puntano a restare sveglie più che possono, andando a dormire solo quando sono particolarmente stanche. Dall’altro, invece, ce ne sono altre che trovano il poter dormire rilassante al punto da concedersi più pisolini durante il giorno.

Per questo motivo, è difficile stabilire a priori che tipo di rapporto hanno le persone con il sonno e quali sono quelle che nella vita sono più propense a dormire o a restare sveglie. Visto, però, che il più delle volte tutto dipende dal carattere ma anche dall’influenza che le stelle hanno su ognuno di noi, oggi dopo aver visto a che ora dovrebbe andare a dormire ogni segno dello zodiaco e quali sono i segni zodiacali che perdono peso facilmente, scopriremo quali sono i segni dello zodiaco che dormono meno e quanto dormono tutti gli altri. Trattandosi di un aspetto che riguarda il modo di essere nel profondo, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente dei vari segni. In questo modo si avrà infatti un’idea più chiara di cosa aspettarsi da ognuno di loro.

Astrologia – I segni zodiacali che dormono meno

Ariete – Quelli che dormono poco ma non pochissimo

I nati sotto il segno dell’Ariete non rientrano tra i segni che amano dormire. Anzi, attivi come sono amano fare le ore piccole e al mattino preferiscono alzarsi presto in modo da poter usufruire dell’intera giornata. Ciò nonostante non rientrano tra i segni che dormono meno. A volte, infatti, amano rilassarsi tra le braccia di Morfeo. Cosa che fanno sopratutto quando li attende una prova importante. In questi casi, consapevoli di aver bisogno di ricaricarsi a dovere, cedono volentieri al sonno, concedendosi tutto il riposo che gli serve.

Un modo di fare che li rende persone attive ma in grado di regolarsi senza sgradevoli eccessi. Al contempo, risultano capaci di perdere qualche ora di sonno per fare ciò che più gli piace. E tutto perché per natura sono persone dotate di parecchia energia da spendere.

Toro – Quelli che dormono molto

I nativi del Toro non corrono il rischio di rientrare tra i segni dello zodiaco che dormono poco. La loro indole è infatti quella di persone tendenzialmente pigre e amanti delle comodità. Quando possono, quindi, cercando di approfittare di ogni momento per concedersi qualche ora di sonno. Che si tratti di giorni lavorativi o di festa, se possono fare una pausa rilassante non esitano infatti a concedersi qualche ora, spendendo anche diverse ore tra le braccia di Morfeo. Per loro, però, si tratta di un aspetto importante. I nativi del segno, infatti, tendono a concentrarsi meglio quando si sentono rilassati e per esserlo devono riposare le giuste ore di sonno. In caso contrario, il rischio è quello di diventare nervosi e di apparire poco lucidi. Quindi, anche se non entreranno mai nel podio dei segni zodiacali che dormono poco, non si fanno alcun problema in tal senso, consci che dormire è una delle cose che gli piace di più.

Gemelli – Quelli che dormono davvero poco

I nati sotto il segno dei Gemelli sono tra i segni dello zodiaco che dormono meno. Ciò dipende in parte dal loro stile di vita attivo e dalla propensione a fare le ore piccole. Allo stesso tempo, però, anche la mente sempre in fermento li aiuta a restare svegli. Sempre concentrati su ciò che devono fare, riescono a pensare anche di notte, perdendo così ogni propensione al sonno. Per fortuna non hanno bisogno di tante ore di sonno per ricaricarsi. Così anche dedicandosi poche ore riescono a restare lucidi e concentrati, senza mostrare alcun segno di stanchezza. Aspetto che viene a mancare quando esagerano, spingendosi oltre le loro possibilità e diventando facilmente irritabili. Per fortuna, si tratta di una cosa che accade molto raramente e che il più delle volte sanno gestire.

Cancro – Quelli che dormono tantissimo

I nativi del Cancro, un po’ come quelli del Toro, sono dei veri amanti del sonno. Per loro dormire rappresenta un modo per evadere dalla realtà e per dimenticare ciò che li preoccupa. In genere amano dormire quando si sentono stanchi, se sono tristi o quando devono riflettere su qualcosa di importante. Il sonno è ciò che li carica maggiormente e che da loro le risorse necessarie per sentirsi lucidi e pronti a vivere a pieno la propria vita. Per questo motivo non rientrano tra i segni che dormono meno. E a dirla tutta non si tratta neppure di un loro desiderio. Anzi, si può dire che oltre a non capire chi riesce a restare sveglio a lungo, non lo invidino affatto. E tutto perché dormire, per loro, rappresenta tra le altre cose una sorta di passatempo.

Leone – Quelli che dormono il giusto

I nati sotto il segno del Leone sono persone che della vita desiderano prendere sempre il meglio. Questo fa si che le loro giornate siano sempre ricche di cose da fare. E ciò li porta ad arrivare sempre più stanchi alla sera. Dormire per loro rappresenta quindi una sorta di premio da concedersi a fine giornata per ripagarsi delle tante cose fatte. Ciò nonostante, però, non sono soliti dormire più del necessario. Quando si sentono riposati sono pronti a ripartire più pimpanti che mai e a dare il meglio di se per vivere nuovi momenti importanti.

Pur non rientrando tra i segni che dormono meno, quindi, non sono neppure dei dormiglioni. Di loro si può dire che sanno regolarsi e che sono sempre pronti a concedersi la dose di sonno che gli spetta e tutto senza giudizi o problemi di sorta.

Vergine – Quelli che dormono abbastanza

Non si può dire che i nativi della Vergine siano tra i segni che dormono di meno. Per loro, dedicarsi le giuste ore di sonno è infatti particolarmente importante. Se non ci riescono finiscono infatti con il diventare nervosi. Cosa che tende a far peggiorare il loro proverbiale pessimismo. Solitamente tendono ad essere mattinieri e ad andare a letto presto. Se per qualche motivo si sentono stanchi, però, sono pronti a cambiare le loro abitudini. Motivo per cui, quando serve, possono arrivare a concedersi un riposino pomeridiano, optando persino per uno o due giorni da dedicare al riposo. Razionali come sono, hanno infatti bisogno di tutte le energie mentali possibili. E in assenza di ciò preferiscono fermarsi piuttosto che rischiare di commettere errori. Per questo motivo, pur non essendo dei dormiglioni, non sono neppure dei segni che si può dire dormano poco.

