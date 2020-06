Come reagiscono i segni zodiacali dopo un’arrabbiatura

Scopri come reagiscono i vari segni dello zodiaco dopo aver dato sfogo alla rabbia. Il parere delle stelle, segno per segno.

Arrabbiarsi è una cosa più che normale che può avvenire per diversi motivi e che prima o poi capita a tutti. Ognuno di noi, però, ha modalità diverse di vivere e affrontare la rabbia. C’è chi preferisce tenerla per se, chi la esprime in modo anche violento, chi ha degli sfoghi accesi ma veloci e chi preferisce puntare sulle guerre fredde. Indipendentemente dal modo di reagire sul momento, ognuno di noi deve avere a che fare anche con il post rabbia. E ciò vale sia se ci si arrabbia in prima persona che quando si ha a che fare con la rabbia altrui.

Visto che il modo di reagire dopo un eccesso di rabbia può dipendere da tanti fattori tra i quali rientra anche l’influenza delle stelle, dopo aver visto quali sono i segni zodiacali pronti a riscattarsi e qual è il disagio su cui ogni segno dello zodiaco dovrebbe lavorare entro Giugno, oggi scopriremo come reagiscono i segni zodiacali dopo aver avuto un momento di rabbia. Un aspetto che coinvolge in primo luogo le emozioni e per il quale è quindi meglio controllare anche il profilo dell’ascendente. In questo modo si avrà infatti un’idea più chiara su chi ci si trova davanti e su quale sarà il suo modo di fare dopo la rabbia.

Come reagiscono i segni dello zodiaco dopo essersi arrabbiati

Ariete – Tornano tranquilli e sereni come prima

I nati sotto il segno dell’Ariete, quando si arrabbiano tendono ad esplodere rapidamente, dicendo subito cosa non gli va a genio ed agendo, se lo ritengono opportuno, con una certa rapidità. Vederli arrabbiati e come esserne investiti perché, proprio come in un’esplosione, si espandono aggredendo chi hanno davanti e colpendo in modi diversi la causa della loro arrabbiatura. Si tratta però di un segno che tende a spegnersi in fretta. Così, dopo un’arrabbiatura anche importante è facile vederli nuovamente sereni e sorridenti. E tutto perché si sono sfogati per bene, eliminando così la sensazione spiacevole che li ha portati ad arrabbiarsi.

Un modo di fare che tende sempre a destabilizzare coloro che hanno davanti ma che ha i suoi lati positivi. In genere, infatti, non sono soliti serbare rancore, proprio perché non hanno in se più alcun residuo della rabbia provata.

Toro – Restano di cattivo umore per un po’

I nativi del Toro non amano arrabbiarsi perché sanno che quando ciò avviene, si trovano a far emergere una parte di se che non amano. Per questo motivo cercano sempre di evitare situazioni in grado di scatenare il malcontento e quando non ci riescono preferiscono scegliere il più possibile delle vie alternative. Quando ogni tentativo sembra vano e la rabbia esplode, significa che la situazione è grave. È quindi probabile che restino di pessimo umore per un po’. Se la causa è qualcuno che li ha colpiti là dove non doveva, il livore può durare anche per qualche giorno. E non è detto che non prendano in considerazione l’idea di concludere il rapporto. Quando la causa è esterna e non imputabile a qualcuno in particolare, invece, tendono a deprimersi ma a calmarsi in fretta, cercando consolazione in chi è loro vicino.

Gemelli – Se la fanno passare piuttosto in fretta

I nati sotto il segno dei Gemelli non amano arrabbiarsi. A volte, però, il loro modo di essere duale li spinge oltre i limiti, creandogli una sensazione di disagio tale da portarli a momenti di rabbia. Quando ciò avviene non stanno bene e per ovviare la cosa cercano di cambiare al più presto le cose, tornando come possono di umore migliore. Se in preda alla rabbia hanno accidentalmente ferito qualcuno sono pronti a scusarsi o a farsi perdonare in qualche modo. Altrimenti preferiscono distrarsi, magari chiedendo aiuto agli amici e tutto perché conoscendosi, sanno che facendo svagare la mente anche il cattivo umore tenderà a svanire. La loro rabbia, quindi, di solito ha i minuti contati.

Cancro – Restano arrabbiati a lungo

I nativi del Cancro non sono affatto bravi a gestire le emozioni e quando si arrabbiano per qualcosa lo fanno con tutto il cuore. Ciò li porta a sentirsi feriti e frustrati e a vivere emozioni così forti da non poterle più dimenticare. Una volta sfogata la rabbia, quindi, tendono a restare di pessimo umore anche per giorni, chiudendosi in se stessi e continuando a rimuginare su quanto accaduto. Se a farli arrabbiare è stato qualcuno, terranno il muso fin quando non si renderanno conto di stare meglio. Altrimenti cercheranno di non pensare, dormendo, mangiando, uscendo e facendo tutto quel che gli passa per la mente e che sembra dargli almeno un po’ di sollievo. Per questo motivo, vederli arrabbiati non è mai piacevole per nessuno.

Leone – Quelli che sbolliscono in fretta ma restano sulle loro

I nati sotto il segno del Leone cercano sempre di vivere i momenti di rabbia con il massimo della cautela. Lo fanno perché non amano mostrare questo lato del loro modo di essere al quale preferiscono anteporre un’immagine più solare e positiva. Quando si arrabbiano, però, è perché qualcosa non va come vorrebbero e ciò suscita in loro emozioni contrastanti che li portano a stare male. Solitamente, gli basta dar voce a cosa pensano per sentirsi meglio e per tornare a mostrarsi come loro solito. Sopratutto se la causa della rabbia è legata a situazioni sulle quali possono lavorare. Se di mezzo ci sono delle persone, invece, la loro reazione è ben diversa.

Anche dopo aver sbollito la rabbia tendono infatti a mantenersi freddi e distanti creando una sorta di limite tra loro e chi li ha costretti a mostrare ciò che preferivano restasse nascosto. Un motivo di rancore che unito a quanto accaduto li porta a non perdonare tanto in fretta.

Vergine – Quelli che fingono che non sia successo niente

I nativi della Vergine hanno serie difficoltà a trattare con gli altri e temono ogni sorta di confronto. Impulsivi come pochi, però, quando si arrabbiano sembrano perdere ogni freno inibitore, dicendo tutto ciò che gli passa per la mente ed esagerando al solo scopo di buttare tutto fuori per sentirsi meglio. Il loro modo di fare può essere così sgradevole da portarli sempre dalla parte del torto e da rendere davvero difficile tornare a prima del loro eccesso di rabbia. Così, quando tutto passa, preferiscono fingere che non sia successo niente, mostrandosi sorridenti e cercando un espediente per riprendere un contatto con chi ha subito la loro rabbia o si è trovato semplicemente ad essere presente. Si tratta di un modo di fare che faticano a gestire, tanto che basta poco per tornare ad arrabbiarsi, al punto da sembrare un po’ borderline. Motivo per cui non tutti sono disposti ad essergli amici dopo averli visti arrabbiati.

