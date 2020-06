Alessia Marcuzzi | Smentita crisi con Paolo Calabrese: paparazzata di Chi

Alessia Marcuzzi e suo marito Paolo Calabrese Marconi non sono affatto in crisi come si mormorava qualche tempo fa. Il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ha smentito i rumors paparazzandoli insieme a Sabaudia.

Nel corso di queste settimane si è a lungo parlato della possibile crisi tra Alessia Marcuzzi e suo marito Paolo Calabrese Marconi. A lanciare la notizia fu il portale web Dagospia, lo stesso che ha smascherato il famoso caso del Pratigate, affermando che la quarantena aveva fatto saltare la coppia invece di rendere il legame ancora più saldo di prima.

La notizia, con il senno di poi, si è rivelata essere totalmente falsa e a dimostrarlo non sono soltanto fonti vicine alla coppia ma anche il settimanale Chi.

La rivista diretta da Alfonso Signorini ha paparazzato la coppia. I due, negli scatti rubati, appaiono più felici che mai tra le strade di Sabaudia, smentendo così la notizia rivelata da Dagospia qualche tempo fa.

Alessia Marcuzzi non è in crisi con suo marito. Lei e Paolo Calabrese Marconi proseguono a gonfie vele la loro relazione.

Paolo Calabrese Marconi e Alessia Marcuzzi paparazzati a Sabaudia

Paolo Calabrese e la conduttrice di Temptation Island Vip sono stati paparazzati, come anticipato poco fa, per le strade di Sabaudia. Anche se i due piccioncini non erano affatto da soli. Chi c’era con loro?

Alessia Marcuzzi e suo marito Paolo Calabrese Marconi, tra l’altro non è tardata ad arrivare nemmeno la reazione di lei di fronte alla notizia della crisi del suo matrimonio, sono stati avvisati insieme a Myrta Merlino, nota giornalista di La7, e il suo compagno Marco Tardelli.

Altro che crisi, Alessia Marcuzzi e suo marito sono al settimo cielo e si godono insieme questi ultimi giorni di primavera.