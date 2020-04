Test | Istinto o intelletto? Scopri cosa guida le tue scelte

Test della personalità: la tua mente è analitica o intuitiva? la prima cosa che vedi in questa immagine ti darà la risposta.

Ognuno di noi fa le proprie interpretazioni analitiche e intuitive degli eventi che si verificano nella nostra vita e intorno a noi, ma uno fra questi due tipi di interpretazione è dominante in ogni persona.

Ti sei mai chiesto se la tua mente si affida più all’intuizione o all’intelletto? Il test di oggi può aiutarti a scoprirlo!

Test analitico-intuitivo

Per fare questo seemplice test ci vogliono ochi secondi, il tempo di guardare l’immagine qui sopra. Qual è stata la prima cosa che ha attirato la tua attenzione? Il volto della ragazza, il vaso di fiori o la mela? La risposta può aiutarti a scoprire di più su di te.

Quando hai la risposta, scorri verso il basso e leggi il tuo risultato.

Se quello che hai visto per primo è stato …

1/Il viso di una ragazza

Sei una persona davvero molto intuitiva, sai sempre cosa fare, anche se non sei sempre in grado di spiegare il perchè. È un’ottima qualità, ti permette di affrontare anche eventi inaspettati nella vita. Tuttavia, non ti appesantiscono, sei ottimista e sai che anche quando commetti uno sbaglio, questo può essere utilizzato a tuo favore per migliorare il tuo futuro.

La tua connessione con il tuo io interiore è molto forte e anche quando le cose non sembrano avere una spiegazione logica, credi a ciò che ti dice l’intuizione, perché sai che spesso ti condurrà sulla strada giusta.

2/Il vaso di fiori

Hai una mente analitica e vuoi sempre avere il controllo sulle cose, sia d quello che accade e senti dentro di te che di quello che avviene intorno a te. Questo atteggiamento può rendere difficile il processo decisionale.

Dato che non sei molto ligio al tuo intuito, fai tutto nel modo più meticoloso possibile, anticipando i potenziali risultati. Questo ti rende più sicuro, tuttavia, la vita spesso non segue la tua sceneggiatura e quando sei costretto a fare un repentinoo cambio di situazione, resti confuso e bloccato. Ad ogni modo non preoccuparti, la tua grande capacità di valutare la realtà finisce per metterti sulla strada migliore possibile.

3/Mela

Se laprima cosa che hai notato è la mela, sei in grado di bilanciare le tue capacità analitiche e intuitive. Sai affidarti alla tua intuizione senza perdere di vista il senso della realtà.

Questa abilità ti avvantaggia su più livelli. Puoi mantenere la positività sia in te stesso che nel mondo che ti circonda e nelle tue relazioni. Questa capacità, ti rende molto apprezzato dalle persone che fanno parte della tua vita che spesso si rivolgono a te per un consiglio. Ti piace aiutare le persone, ma devi stare attento a non dare troppo a coloro che ti usano solo per interesse e ti chiamano solo quando hanno bisogno del tuo aiuto.