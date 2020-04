Scopri quanto sei forte in base al tuo segno zodiacale

Essere forti non è una prerogativa di tutti. Eppure ognuno di noi può esserlo a suo modo. Scopri quanto e come sei forte in base al tuo segno zodiacale.

Quello di essere forti è un desiderio comune, sopratutto se si parla di forza mentale. Dopotutto è solo con la forza di carattere che si riesce ad andare avanti nella vita. E, al contempo, è sempre grazie alla forza interiore che si riesce a superare indenni i tanti problemi del quotidiano, trovando sempre il modo per rialzarsi e riprendere il proprio percorso, anche dopo svariate cadute. Essere forti è una qualità che non tutti hanno e che può variare da persona a persona persino nel modo di mostrarsi.

Dopotutto una persona sicura di se mostrerà la sua forza in modo sicuramente diverso rispetto ad una persona chiusa ed introversa. Ognuno di noi, però, possiede una sua forza che per quanto piccina può essere alimentata con tempo ed esperienze, diventando man mano sempre più grande. E visto che l’essere forti è un aspetto che come tanti altri risente dell’influenza delle stelle, oggi dopo aver visto quali sono i segni zodiacali attratti dalle situazioni complicate e quali sono i segni dello zodiaco maggiormente attenti ai bisogni altrui, scopriremo quanto ogni segno è forte in base al segno zodiacale.

Astrologia: Ecco quanto sono forti i segni dello zodiaco

Ariete – Abbastanza forti

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone abbastanza forti. In grado di affrontare i problemi del quotidiano, riescono a che a vivere ogni situazione che gli si para dinanzi con una forza d’animo che gli consente di avere quasi sempre la meglio. Quella che hanno è un tipo di forza che può crescere con il tempo, sopratutto perché tendono ad esprimerla solo in caso di effettivo bisogno. Quando possono evitare, preferiscono prendere le cose come viene, scegliendo quasi sempre le vie più semplici in modo da non avere problemi. La loro è però più una forma di pigrizia che con il giusto allenamento e con una buona dose di volontà possono mettere da parte per diventare sempre più forti. La loro è una forza molto incentrata sull’azione.

Toro – Molto forti

I nativi del Toro sono persone estremamente forti perché sicure di se e consapevoli di poter raggiungere ogni obiettivo con la giusta dose di impegno. Sebbene quando possono, cerchino di evitare di concentrarsi a fondo sulle cose, se messi alla prova o davvero motivati, sanno esprimere una forza altrimenti difficile da eguagliare. Si tratta quindi di persone forti, determinate ed in grado di accrescere la loro forza in base alle esigenze del momento. Il tutto con una semplicità che agli occhi degli altri può apparire disarmante ma che per loro è semplicemente naturale. La loro è una forza di tipo mentale.

Gemelli – Forti nella media

I nati sotto il segno dei Gemelli sono persone allegre e solari e questo fa di loro persone in grado di essere forti. Dentro di se, però, nutrono diverse incertezze che nel tempo possono portarli a sentirsi meno determinati di quanto vorrebbero. Ciò fa si che appaiano come persone poco forti o spesso indecise su come agire davanti alle avversità.

Un problema del quale sono consapevoli e che a volte riescono persino a superare. Per farlo, però, è necessario che ci sia qualcosa che li motivi al punto da dimenticarsi delle loro paure. In tal caso saranno in grado di mettere in mostra molta più forza di quanto non farebbero in circostanze normali. Il loro tipo di forza è prettamente circostanziale.

Cancro – Poco forti

I nativi del Cancro sono persone estremamente sensibili e a volte persino fragili. Per questo motivo non riescono ad esprimere molta forza. Indipendentemente dalla situazione nella quale si trovano hanno infatti bisogno di appoggiarsi sempre agli altri e di chiedere loro consiglio prima di muoversi in qualsiasi direzione. Questo modo di fare dipende in parte da una certa insicurezza di fondo ma, in modo particolare, dal loro bisogno di sapere di poter contare sempre su qualcuno. A dirla tutta, non sono persone che sentono la necessità di mostrarsi forti e per questo motivo non si creano grandi problemi a riguardo. Il loro tipo di forza è più che altro istintivo.

Leone – Forti

I nati sotto il segno del Leone sono persone forti e sempre in grado di vedere le cose in modo positivo. Questa capacità, fa si che si sentano sempre motivati ad agire e certi di poter ottenere risultati positivi a prescindere dall’azione che scelgono di intraprendere. Per questo motivo, sono persone oggettivamente forti, almeno fin quando non si trovano ad affrontare un imprevisto.

In tal caso la loro positività tende a scemare e ciò fa si che si ritrovino con più fragilità di quante non si è portati a pensare vedendoli in azione. Il loro tipo di forza è piuttosto tattico.

Vergine – Timidamente forti

I nativi della Vergine hanno spesso bisogno di avere qualcuno accanto che li faccia sentire forti e ciò dipende in particolar modo dalla loro visione negativa della vita. Essendo dei veri e propri pessimisti, tendono infatti a sottovalutarsi e ad aver timore delle cose ancor prima di essersi misurati con esse. In realtà, però, nascondono una forza più grande di quanto loro stessi non pensino e che con il tempo potrebbe farsi sempre più forte. Peccato solo che spesso tendono a dimenticarsi dei passi compiuti, ricominciando da zero e privi delle risorse che potrebbero invece trarre dalle esperienze vissute. Il loro tipo di forza è più che altro logico.

Bilancia – Decisamente forti

I nati sotto il segno della Bilancia sono persone molto forti perché si conoscono bene e, consapevoli dei propri limiti, sanno quanto spingersi oltre prima di cadere. Allo stesso tempo amano mettersi alla prova e misurarsi e ciò gli consente di accrescere la loro forza e di metterla in campo più volte di quanto non facciano molti altri segni dello zodiaco. Che si tratti di problemi di tutti i giorni o i di situazioni davvero avverse, loro sanno sempre come districarsi al fine di uscirne vincitori. Un aspetto non comune e che tendono a non mettere in mostra, sebbene sia una delle più grandi risorse delle quali dispongono. La loro è una forza è sopratutto energica.

Scorpione – Molto forti

I nativi dello Scorpione sono persone notoriamente forti ed in grado di superare ogni tipo di avversità. Dotati di una grande forza di volontà, tendono a concentrarsi sempre sull’obiettivo al fine di raggiungerlo e per farlo sono disposti a mettersi in gioco e a migliorarsi quanto serve per ottenere i risultati migliori. Quando cadono si rialzano senza problemi e cogliendo sempre una sorta di insegnamento.

Ciò li aiuta a progredire e ad accrescere la loro forza giorno dopo giorno. Sicuri di se quanto basta e consapevoli di dove possono arrivare a spingersi sanno dare il meglio di se praticamente in ogni circostanza. La loro è una forza che punta tutto sull’energia mentale.

Sagittario – Forti in modo precario

I nati sotto il segno del Sagittario hanno sempre bisogno di fare esperienze per poter capire se e quanto sono forti in una determinata circostanza. Ciò nonostante amano mostrarsi più sicuri di se di quanto non siano. Ciò, se per alcuni può rappresentare un punto di forza, nel loro caso si traduce in una sorta di debolezza interiore perché in fondo in fondo sono consapevoli dei propri limiti e ciò vale anche quando non sono disposti ad ammetterli. Di loro si può quindi dire che dispongono di una forza precaria, che muta in base agli avvenimenti, alla posta in gioco e alla situazione interiore del momento. Per questo motivo, anche a livelli di crescita la loro forza che è di tipo elaborativo non è mai prevedibile.

Capricorno – Sufficientemente forti

I nativi del Capricorno sono persone che per natura non amano misurarsi con le avversità. Pur apprezzando uno stile di vita spesso caotico e ricco di impegni, quando si tratta di esternare la loro forza, tendono sempre a fare un passo indietro. I motivi sono da ricercarsi in una forma di insicurezza che ben si mescola al loro bisogno di sentirsi sempre all’interno di una comfort zone. Detto ciò, quando non hanno altra scelta, sanno mettere in campo risorse inattese che ne fanno persone forti a sufficienza per superare indenni le avversità che gli si pongono dinanzi. La loro è un tipo di forza molto interiorizzata.

Acquario – Caoticamente forti

I nati sotto il segno dell’Acquario rientrano tra i segni più estrosi dello zodiaco. Spesso capirli è davvero difficile e ciò dipende in particolar modo dal loro bisogno di distinguersi dagli altri. Quando si parla di forza, però, non amano molto farsi notare e preferiscono restare in disparte a guardare gli altri che entrano in scena.

Il loro stile di vita gli consente di mettersi in gioco poche volte e ciò fa si che la loro forza non sia mai abbastanza allenata da poter crescere. Per questo motivo possono risultare forti su alcune cose ed estremamente deboli su altre, il tutto per un risultato decisamente caotico. La loro è inoltre un tipo di forza immaginativa.

Pesci – Estremamente forti

Anche se non si direbbe i nativi dei Pesci sono tra i segni più forti dello zodiaco. Sebbene siano estremamente sensibili, quando si trovano davanti a delle avversità sanno mettere in campo qualità come la resilienza, la forza di volontà e, ovviamente la forza d’animo. Ciò li rende persone davvero forti ed in grado di superare tutto sebbene con i loro tempi e con mezzi che sceglieranno di mettere in campo di volta in volta e che per questo possono risultare sempre diversi. Detto ciò, sono tra i segni più forti dello zodiaco e la loro forza che è di tipo intimistico ha una capacità di crescere praticamente infinito.

Essere forti è una qualità che nella vita serve sotto diversi aspetti e che per questo andrebbe sempre elaborata al fine di migliorarsi e di crescere con essa. Persone forti possono raggiungere più facilmente gli obiettivi preposti e, al contempo, possono diventare migliori, imparando dai propri errori e diventando consapevoli della grande risorsa che rappresenta la loro forza.