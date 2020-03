Scopri qual è la consapevolezza che può renderti la vita più semplice in base al tuo segno zodiacale.

Vivere è qualcosa di meraviglioso ma che ogni giorno ci mette alla prova in mille modi diversi. A seconda del proprio temperamento, di come si è cresciuti e delle esperienze di vita vissute, ogni giorno può essere visto in modo diverso. Eppure, basterebbe comprendere alcuni aspetti di se per far si che tutto scorra in modo più fluido. Cosa che aiuterebbe a comprendere a sua volta che la vita si riveli può essere più piacevole e persino più bella da vivere. A volte, infatti, si tende a vedere le cose così da vicino da non accorgersi che un modo diverso di percepire le cose può fare la differenza.

E visto che la mancanza di visione a volte può dipendere anche dall’influenza che le stelle hanno su ognuno di noi, oggi dopo aver visto quali sono i segni dello zodiaco che è meglio non avere come nemici e qual è la cosa che in amore emoziona di più segni zodiacali, scopriremo qual è la consapevolezza che può renderti la vita più semplice. Trattandosi di un aspetto legato in gran parte alle emozioni, il consiglio è quello di controllare anche il profilo del proprio ascendente. In questo modo sarò più facile avere un’idea più chiara di ciò che si dovrebbe iniziare a capire della propria vita.

Astrologia: Ecco qual è la consapevolezza che può cambiarti la vita

Ariete – Le situazioni eccitanti si trovano ovunque

Per te, vivere, significa essere sempre sulla cresta dell’onda e cavalcarla il più possibile in cerca di nuove emozioni. Tutto ciò che è monotono non fa per te. E se c’è una cosa che ti fa stare bene questa è l’avventura e la possibilità di vivere sempre affrontando l’ignoto. Ogni tanto, però, tendi a perdere di vista la consapevolezza che anche le cose più piccole possono rivelarsi interessanti e a loro modo eccitanti. Un dato di fatto che se ben appreso e messo in pratica potrebbe renderti la vita decisamente più facile. Non dover più andare a caccia di emozioni e rendersi conto di averle avute da sempre a portata di mano ti farà sentire sicuramente più libera. E ciò ti aiuterà ad immergerti nel tipo di vita che sogni da sempre.

Toro – Le persone non si aspettano che tu le salvi dalle loro vite

La tua vita è da sempre un mix di responsabilità e sregolatezza. Per quanto ti piaccia oziare e godere dei piaceri che può offrirti ogni giorno, sei infatti più che consapevole del fatto di avere determinati doveri verso te stessa e verso gli altri. E, proprio riguardo gli altri, a volte rischi di perdere il senso della misura. Ciò ti porta a cercare di aiutarli al punto da risolvere in prima persona i loro problemi. Una situazione che rischia di appesantirti e di diventare insostenibile. Basterebbe comprendere che chi ti vuole accanto lo fa perché desidera la tua presenza e non le tue azioni per toglierti un peso di dosso ed imparare a vivere in modo più semplice e rilassato. Si tratta di una consapevolezza che fai fatica a far tua ma che poco alla volta potrebbe renderti la vita indubbiamente più semplice.

Gemelli – Non devi piacere per forza a tutti

Se c’è una cosa che nella vita ti limita fortemente, questa è il bisogno quasi istintivo di piacere agli altri o quantomeno di farti voler bene da loro. Sebbene tu sia una persona spigliata ed effettivamente gradevole, a volte tendi infatti a perdere in spontaneità. Ciò avviene in particolar modo quando ti trovi a chiederti come potrebbero essere prese le tue parole o le tue azioni. Una preoccupazione lecita fin quando moderata dalle emozioni. Nel tuo caso, però, rischia di farsi eccessiva, portando a privarti della tua parte istintiva che poi è anche quella che ti dona un certo fascino. Prima di concentrarti su cosa penseranno gli altri di te, ricordati che non potrai mai piacere a tutti. E, alla luce di ciò, pensa sempre che la cosa che più ti conviene è mostrarti per quella che sei, imparando a gestire sia chi ti ama che chi si mette contro di te. Essere te stessa sarà la cosa più piacevole che potrai sperimentare per sentirti più viva e libera che mai.

Cancro – Puoi essere più forte di così

Uno dei tuoi limiti più grandi è la fragilità che ti porti dentro e che spesso e volentieri ti porta a vivere male le relazioni con gli altri. La tua paura di non essere accettata per quello che sei e la voglia di sentirti parte di qualcosa di importante ti porta infatti a chiuderti in te stessa. Cosa che ti spinge a pensare che sia giusto soffrire per ogni più piccolo problema. La verità, però, è che sei più forte di quanto pensi ed è esercitando questa qualità che imparerai a contare sopratutto sulle tue forze, avvicinandoti agli altri senza alcun tipo di pretesa. Questo farà si che i rapporti diventino più fluidi e semplici da gestire. Inoltre, la parte di te riscoperta o ritrovata ti renderà felice e con molta più autostima di ciò che immagini.

Leone – La flessibilità è un grande segno di forza

Nella vita sei solita gestire le cose con determinazione, puntando sempre alla meta ed evitando di guardarti indietro. Ciò fa di te una persona in grado di tagliare molti traguardi. Al contempo, però, nasconde anche delle insidie che se ignorate, alla lunga, possono diventare un problema.

Renderti conto che nella vita esistono anche delle vie di mezzo e che si può anche essere flessibili è ciò che può renderti ancora più forte. La capacità di cambiare in base agli avvenimenti non è infatti una debolezza ma un grande punto di forza che, se correttamente gestito, può garantire di arrivare alla meta cambiando strada anche più e più volte. Una capacità che ancora ti manca ma che una volta compresa e accettata potrebbe rendere la tua vita e le tue scelte molto più semplici da portare avanti.

Vergine – La leggerezza di spirito non è sempre un male

Per te che sei da sempre una persona razionale e profondamente analitica, renderti conto che sperimentare un minimo di leggerezza ogni tanto non uccide, sarebbe la consapevolezza per cambiare in positivo la tua vita. Imparare a prendere le cose con un sorriso, cercare di essere meno assoluta nelle tue decisioni e provare a prendere in considerazione quanto ti viene detto dagli altri, può essere un modo per vivere in modo diverso le tue giornate. E, al contempo è un metodo per imparare a vedere le cose anche in modo più positivo di quanto non fai di solito. Si tratta di un grande cambiamento. Ma iniziare a rendertene conto può rappresentare la svolta che ti serve per sentirti più libera e positiva sia nei confronti degli altri che della vita stessa.

