Maria De Filippi apre la seconda puntata del serale di Amici 2020, in uno studio vuoto per l’emergenza coronavirus, con uno scherzo a Sabrina Ferilli a cui è legata da una lunga e solida amicizia.

Maria De Filippi, scherzo a Sabrina Ferilli durante il serale di Amici 2020. L’attrice sbotta: “sono caz*i miei”

La conduttrice, dopo aver salutato gli allievi del serale di Amici 2020, i professori e i giudici esterni, ha svelato che, prima di una diretta, è solita chiedere a parenti e amici di guardarla in tv. Il giorno successivo alla diretta, chiama amici e parenti per sapere come è andata. Tra le persone che chiama solitamente c’è l’amica Sabrina Ferilli.

Maria De Filippi è convinta che Sabrina Ferilli, in realtà, non la guardi come le fa credere. Per scoprire se ciò che pensa corrisponde a verità, ha mandato una sua inviata sotto casa di Sabrina Ferilli.

Su invito della conduttrice di Amici, l’inviata citofona. “Chi è?”, chiede la signora che risponde. “Sono Maria De Filippi, vorrei parlare con la signora Sabrina Ferilli, è in casa?”, risponde l’inviata di Maria De Filippi che a Uomini e Donne ha perso la pazienza con Armando Incarnato.

La signora riaggancia e l’inviata di Queen Mary citofona nuovamente. Stavolta, a rispondere, è proprio Sabrina Ferilli che, dopo essersi accertata che Maria sia realmente in tv, dice: “ma mi stai parlando davvero dallo studio? Hai mandato una troupe sotto casa mia? Ma sei proprio fuori”.

“Cosa stai guardando in tv? Cosa stai facendo?”, chiede la De Filippi. “Sto mangiando. Nelle case normali, a quest’ora, si cena”, risponde ancora l’attrice. “Possiamo salire?”, chiede ancora Maria. “No” – risponde Sabrina – “anche perchè sto in pigiama”, aggiunge. “Ma come non stavi cenando? Sei già in pigiama?”, chiede ancora Maria.

“Saranno caz*i miei come sto a casa mia”, risponde ancora la Ferilli scatenando le risate di Maria, dei ragazzi, ma anche dei giudici e degli insegnanti presenti in studio. Maria De Filippi, nel corso della seconda puntata del serale, continuerà a dare fastidio all’amica Sabrina che, in passato, è stato un giudice esterno?