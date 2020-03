Scopri la cosa che dovresti fare assolutamente entro la fine del mese di Marzo.

Marzo è ormai iniziato portando con se un’energia nuova e pronta ad essere scoperta in modi diversi da ognuno di noi. Se con Febbraio molti segni dello zodiaco hanno potuto sperimentare una crescita spirituale o comunque intimistica, il mese di Marzo sembra volgere più verso l’esterno, offrendo la possibilità di fare esperienze nuove e di mettersi in gioco in modo diverso dal solito. E, nella girandola di eventi che si presenteranno a volte in modo casuale ed altre più ricercato, l’influenza delle stelle sarà importante perché indicherà ad ogni segno uno o più particolari settori sui quali è giunto il momento di agire.

Dopo aver visto come sarà il mese di Marzo per i vari segni dello zodiaco e qual è il cambiamento che ogni segno zodiacale deve fare per vivere meglio con gli altri, scopriremo cosa ogni segno dovrà fare in questo mese per viverlo nel modo migliore. Trattandosi di una cosa che ha a che fare anche con il modo di essere e di sentire, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente in modo da avere un’idea più chiara su come e dove agire nel personale.

Astrologia: cosa dovrai fare assolutamente nel mese di Marzo

Ariete – Concederti del tempo solo per te

Il tanto pensare dei mesi precedenti ha prodotto una stanchezza mentale che fai fatica a mandar via e che rischia di compromettere la tua innata energia. Per questo motivo, la cosa più giusta da fare nel mese di Marzo è quella di concederti del tempo solo per te. Tempo che dovrai dedicare non più a riflettere ma a coccolarti e a prenderti cura di te come se si trattasse della persona che più ami al mondo. Via libera quindi a piccole SPA casalinghe, a sessioni di serie tv da guardare con abiti comodi e qualcosa di buono da mangiare e a lunghe chiacchierate con le amiche più vere. Ciò che conta è riappropriarsi del tempo per se, ricordare quanto sia bello fare e ridargli un centro nella vita di tutti i giorni. Perché perdendo di vista te stessa rischi di non riuscire più a portare avanti la vita come vorresti e visto che tutto parte da te, la prima cosa da fare è tornare a metterti al centro in modo meno casuale e più voluto.

Toro – Aprirti all’amore

Il tuo essere spesso chiusa a doppia mandata, alle volte, ti porta a non lasciar spazio agli altri per entrare nel tuo metro quadro. E se all’inizio agire in questo modo ti sembra naturale poiché in grado di proteggerti da sofferenze e dispiaceri, alla lunga i risultato è quello di sentirti isolata. Visto che di tempo per pensare a te come persona ne hai avuto parecchio, ora è giunto il momento di agire e per farlo hai bisogno anche degli altri. È quindi indispensabile che nel mese di Marzo tu riesca ad aprirti all’amore. Non necessariamente a quello sentimentale ma all’amore in senso lato e che sappia includere le persone che ti stanno attorno. Si alle uscite con gli amici, quindi, ai nuovi incontri e alla possibilità di confidarti di più con le persone alle quali tieni. In questo modo anche la vita sembrerà schiudersi e lasciarti intravedere nuove possibilità, alcune delle quali sarai finalmente pronta a cogliere per portarle al meglio.

Gemelli – Metterti al primo posto

Nel mese di Marzo, la cosa più giusta che puoi fare per te è quella di metterti al primo posto. Ciò non significa smettere di pensare agli altri o diventare egoista ma iniziare ad agire basandoti sul tu pensiero e non su ciò che gli potrebbero pensare o dire di te. Si tratta di una presa di posizione importante che all’inizio potrebbe risultare parecchio difficile da portare avanti. Già dopo le prime battute, però, inizieresti a cogliere una sensazione di benessere in grado di ripagarti degli sforzi fatti. In questo modo sarai più pronta a cogliere le occasioni che la vita di porrà dinanzi e potrai farlo senza pensarci troppo, agendo maggiormente d’istinto e tutto senza pentirtene poco dopo. Un vero traguardo per il quale ti sentirai più carica che mai e sempre più pronta a dare il meglio di te.

Cancro – Imparare a dire si

Uno dei problemi che non sei ancora riuscita a vincere completamente riguarda la tua incapacità di dire si con naturalezza e di lanciarti nella vita come invece ti piacerebbe fare. Ciò ti porta spesso a mostrarti più impacciata e chiusa di quanto in realtà non sei. La verità è che la tua più grande difficoltà è quella di abbandonare la tua comfort zone e per evitarlo rischi troppo spesso di perderti occasioni importanti. Nel mese di Marzo, in particolare, dovresti lasciarti andare con più leggerezza e dire qualche si in più, accettare le proposte che ti vengono fatte, uscire con chi te lo chiede e buttarti, più semplicemente, nella vita. Farlo ti mostrerà come tu sia più in grado di affrontare le situazioni nuove di quanto non pensi.

Leone – Dare agli altri

Il mese di Marzo è il periodo ideale per metterti alla prova sotto un aspetto per te decisamente nuovo: dare agli altri. Sebbene ti piaccia pensare di far già tanto per chi ti sta intorno, la verità è che dietro c’è sempre qualcosa che ti viene restituito. A volte sono favori ed altre semplicemente la possibilità di mostrarti generosa agli occhi degli altri. Per poter cogliere davvero le gioie del dare devi però farlo anche laddove nulla può esserti riconosciuto. Agire nell’anonimato è un esempio ma ci sono tante possibilità per farlo. Ciò che conta è farlo con il cuore ed estendere la cosa alle persone che ami. Ascoltare un’amica, fare un favore non richiesto, concentrarti su qualcuno invece che su te stessa sono tutti primi importantissimi passi che possono cambiare le cose. In questo modo stare tra gli altri sarà sempre più piacevole e ti consentirà di fare esperienze nuove e ben più positive di quanto credi.

Vergine – Essere più gentile

Negli anni ti sei costruita una sorta di maschera che ti fa apparire come una persona tutta d’un pezzo, forte oltre ogni limite e con idee tutte sue che è in grado di portare avanti indipendentemente da chi le sta intorno. La verità è che dentro sei molto più fragile di ciò che vuoi dare a vedere e la tua fragilità ha qualcosa di bello e in grado di attirare gli altri. Tanto che perderne l’opportunità è un vero peccato. Nel mese di Marzo, il consiglio delle stelle è quindi quello di essere più gentile con tutti e mostrare quel tuo lato umano che cerchi sempre disperatamente di nascondere a tutti. In questo modo riuscirai ad entrare in contatto con la parte più vera delle persone, imparando a conoscerle sotto aspetti del tutto nuovi e sicuramente piacevoli. Cosa che capiterà anche con te stessa rendendoti più consapevole di te e più aperta e disponibile verso gli altri. In questo modo anche il tuo modo di vivere i rapporti cambierà, volgendo verso il positivo.

