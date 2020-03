Coronavirus | Anche Papa Francesco si sottopone al Tampone: il risultato è negativo, ecco lo stato di salute del Pontefice

Anche Papa Francesco si è sottoposto al Tampone per scongiurare il coronavirus. Il risultato del Tampone è risultato negativo per fortuna. La scelta di sottoporsi al tampone è stata presa, come specificato da “Il Messaggero”, dallo staff medico vaticano e dal Papa in persona in via precauzionale dal momento che il Pontefice accusa da alcuni giorni forte tosse e raffreddore. Ma scopriamo di più sulla vicenda che vede protagonista anche Papa Francesco

Papa Francesco e il Tampone negativo | Ecco cosa è accaduto

“Papa Francesco colpito dal raffreddore si sarebbe sottoposto per precauzione al tampone, risultato ovviamente negativo. ‘È solo una lieve indisposizione’”. Queste le parole scritte da “Il Messaggero” che fa luce sull’esito del Tampone a cui il pontefice si sarebbe sottoposto in via precauzionale.

Il Papa è affetto da un forte raffreddore da mercoledì scorso con tosse e qualche decimo di febbre. Questo è bastato a prendere la giusta decisione di sottoporsi al Tampone per il coronavirus. Lo staff medico Vaticano si è attivato subito per fargli i dovuti controlli: Naturalmente gli è stato fatto anche il tampone per vedere se fosse coronavirus ma l’esito è stato fortunatamente negativo, così il Papa ha continuato la sua attività alleggerendola di parecchio, lasciandosi solo gli incontri mattutini a Santa Marta.

Ha dovuto però rinunciare a presenziare alla settimana ad Ariccia, alla casa del Divin Maestro, dove per sette giorni tutta la curia è in ritiro spirituale.

Il Vaticano è abbastanza allarmato, non solo per la salute cagionevole del Papa ma anche che il virus possa varcare le soglie della Città del Vaticano e, considerata l’età avanzata degli abitanti del piccolo Stato, la possibilità di ammalarsi gravemente è molto alta.

Papa Francesco: “Mi spiace, non parteciperò agli incontri”

