Girelle alla nutella senza cottura | Il dolce per la colazione in 1 minuto

Girelle alla nutella senza cottura | Il dolce per la tua colazione pronto in 1 minuto: scopri la ricetta veloce e facile con il pancarrè

Per variare la tua colazione e partire alla grande prova le girelle alla nutella senza cottura. Un dolce goloso, sfizioso e pratico che ti ruberà solo pochissimo tempo. Quello che ti servirà sarà la nutella e il pancarrè. Il classico “pane e nutella” arrotolato che piace a grandi e piccini. Puoi provarlo per la merenda dei tuoi bambini oppure prepararlo per uno spuntino di metà mattina. Insomma, le girelle alla nutella sono uno sfizio originale e gustosissimo, dal sapore inequivocabile della nutella che trova la sua sposa nel pancarrè.

Ecco come farlo a casa in 1 minuto. Scopri gli ingredienti e il procedimento di seguito e lasciati avvolgere nell’abbraccio dolce delle girelle alla nutella

Girelle alla nutella senza cottura | Ricetta in 1 minuto

La ricetta di oggi sono delle girelle alla nutella senza cottura, una ricetta facile facile perfetta per chi vuole preparare qualcosa di sfizioso per la colazione o merenda del weekend senza faticare troppo ai fornelli! Queste girelle sono veramente facilissime, dovete soltanto farcirle di nutella, arrotolarle, tagliarle e intingerle nel cioccolato fuso! Volendo, potete aggiungere anche una spruzzata di farina di cocco per renderle ancora più originali.

Ingredienti per 6 girelle alla nutella

pane per tramezzini: 2

nutella: q.b.

cioccolato fondente: 70 gr. circa

farina di cocco: (facoltativa)

Procedimento | Come preparare le girelle alla nutella

Prendete del pane per fare i tramezzini (io ho usato le spianelle) e appiattitele ben bene con il matterello sia in un verso che nell’altro. Se le appiattirete bene non si romperanno quando le avvolgerete.

Quindi, prendete della nutella e versatela sul pane per i tramezzini. Spalmate la nutella su tutta la spiattella evitando le estremità.

Arrotolate il pane per i tramezzini senza stringere troppo e poi avvolgete i rotolini nella pellicola trasparente.

Mettete i rotoli di pancarrè in frigo per un paio d’ore.

Trascorso questo tempo, potrete tagliare le girelle. Con ogni rotolo, io ho realizzato tre girelle.

Prendete il cioccolato fondente e scioglietelo a bagnomaria. Non appena sarà sciolto, intingete la base delle girelle nel cioccolato fino a formare un bordo d cioccolato di circa mezzo centimetro.

Se volete, adagiate la parte con il cioccolato su della farina di cocco e poi adagiate le girelle su della carta forno.

Mettete le girelle alla nutella senza cottura in frigo per fare solidificare il cioccolato e poi servitele.

PS: Potete anche non metterle in frigo e mangiarle appena fatte, solo che così potrebbero non risultare compatte. Ricordate chele girelle vanno conservate in frigo ma abbiate l’accortezza di chiuderle con della pellicola altrimenti il pancarrè tenderà ad asciugarsi.