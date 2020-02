San Valentino è sempre più vicino. Scopri qual è il regalo giusto da fare ad ogni uomo dello zodiaco.

Quando San Valentino si avvicina l’ansia da regalo aumenta con il passare dei giorni. Perché, diciamocelo, fare regali agli uomini non è mai una cosa semplice. Spesso difficili da interpretare hanno anche meno settori da esplorare rispetto alle donne e spesso non si curano molto di moda o altro, motivo per cui le opzioni tra le quali scegliere si riducono sensibilmente. Per fortuna, l’influenza delle stelle può darci una mano almeno dal punto di vista del segno zodiacale e, ovviamente, dell’ascendente.

Oggi, quindi, dopo aver visto qual è il regalo di San Valentino giusto per ogni donna dello zodiaco e che cioccolatino regalare per San Valentino ad ogni segno zodiacale, scopriremo il dono giusto per ogni uomo dello zodiaco. Perché che si tratti del proprio compagno, del migliore amico, del papà o del fratello, San Valentino è una festa dedicata all’amore. E quanto si parla di amore è sempre bello poter donare qualcosa di speciale alle persone che contano di più nella vita.

Astrologia: Il regalo di San Valentino da fare agli uomini dello zodiaco

Ariete – Un completo sportivo

L’uomo dell’Ariete è sempre carico di energia, ama la vita all’aria aperta e se può si diletta a praticare anche sport diversi. Un dono che fa sempre piacere è quindi un completo sportivo da poter indossare quando si fa attività fisica. In alternativa, se si conosce lo sport praticato si può optare per qualcosa a tema. Sarà un modo per dimostrare di essere attente e di aver pensato a lui, scegliendo tra le cose che più gli piacciono.

Toro – Dei cioccolatini fatti in casa

L’uomo del Toro ama tutto ciò che sa di casa ed è notoriamente una persona golosa. Un bel dono di San Valentino potrebbe essere quindi una cena a base dei suoi piatti preferiti alla quale unire una scatola di cioccolatini realizzati a mano e appositamente per lui. Impiegare del tempo per creare qualcosa di buono da mangiare, specie se con gli ingredienti che più ama, è qualcosa che gli toccherà sicuramente il cuore, facendogli arrivare l’affetto o l’amore che si provano per lui.

Gemelli – Uno zainetto

L’uomo dei Gemelli ama ricevere regali perché gli comunicano in modo diretto l’affetto che gli altri provano per lui. Nel suo caso, quindi, un dono tangibile e che possa usare per tanto tempo è sempre l’ideale. Qualcosa come uno zainetto, un trolley o un borsino da viaggio sono scelte che gli piaceranno di sicuro, specie se il regalo scelto sarà accompagnato da un biglietto spiritoso e da qualche cioccolatino che faccia da richiamo alla giornata. Sarà sicuramente qualcosa che lo farà sorridere e che gli farà capire di essere importante.

Cancro – Un oggetto che funga da ricordo

L’uomo del Cancro è abbastanza romantico seppur in modo meno evidente della donna. Legato ai ricordi ama tutto ciò che può aiutarlo a riviverli in modo più vivido. Un album di foto con l’ultimo viaggio fatto insieme o che racchiuda i momenti più salienti del vostro rapporto potrebbe essere quindi una scelta più che apprezzata. Un’alternativa più semplice è una cornice con all’interno una vostra foto. In questo modo potrà guardarla tutte le volte che vuole e sentirsi maggiormente vicino, ricordando di aver ricevuto proprio da te questo regalo.

Leone – Una cravatta

L’uomo del Leone ama tutto ciò che lo fa sentire meglio e a posto con se stesso. Anche se veste solitamente sportivo, quindi, una cravatta è sempre qualcosa che gli torna comodo, specialmente se si riesce a trovare qualcosa che sia in grado di rispecchiare i suoi gusti. Se proprio non ama indossarne si può optare per una cintura. Ciò che conta è scegliere sempre un prodotto di qualità e allegargli un biglietto che spieghi il motivo del dono. Ancor meglio se al tutto si possono unire anche dei cioccolatini che non dispiacciono mai.

Vergine – Un portafogli

L’uomo della Vergine ama ricevere regali che siano anche pratici e per questo sfruttabili. Razionale com’è non saprebbe cosa farsi di oggetti simbolici che, per quanto apprezzati, con il tempo finirebbero in un angolo. Un portafogli è quindi una scelta sempre azzeccata e in grado di far colpo. Specie se si conoscono i suoi gusti e si riesce a fargli dono di quello giusto. In caso contrario, gradirà l’accortezza di aver scelto qualcosa che può essere cambiata.

