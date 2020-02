Allerta Detergenti e Dentifrici con Triclosan | La lista nera e i rischi

Allerta Detergenti intimi e Dentifrici con Triclosan | Ecco perché non dovresti usarli, la lista nera e i rischi per la salute

Poco conosciuto ma usato dalla maggior parte della popolazione mondiale. Di cosa parliamo? del Triclosan, una sostanza altamente pericolosa paragonata alla diossina che molti, detergenti intimi, saponi per neonati e dentifrici hanno al loro interno. Il triclosan è un antibatterico dannoso per la salute umana e per l’ambiente. A scoprirlo, ormai da un po’ di anni, è stata una ricerca condotta dalla Fda, la Food and drug administration americana, che ha tolto dal mercato statunitense 19 sostanze chimiche presenti in saponi e detergenti potenzialmente nocive per la salute dei consumatori e dell’ambiente. Il Triclosan è accusato di aumentare l’antibiotico-resistenza e di essere un interferente endocrino. Il triclosan è un antibatterico e il suo uso, permesso in Europa in moltissimi prodotti, può alterare la normale flora batterica cutanea, favorendo la crescita di batteri potenzialmente nocivi e resistenti ai farmaci. Un pericolo che in alcuni cosmetici, come i dentifrici e i saponi per l’igiene intima è particolarmente grave. Ma scopriamo di più sul trclosan e quali tra i detergenti intimi e dentifrici di uso quotidiano lo troviamo.

Triclosan | Cos’è e dove si trova

Per chi ancora non lo conoscesse, il triclosan (o triclosano) è un derivato triclorurato del fenolo con una struttura molecolare molto simile a quella della diossina, utilizzato principalmente come antibatterico in saponi, dentifrici e detergenti intimi, anche pediatrici. Triclosan e Parabeni sono sostanze antibatteriche per anni largamente utilizzate nella produzione di saponi, dentifrici e prodotti di pulizia per la casa. Recenti ricerche scientifiche ne hanno evidenziato la pericolosità, ma vi è stato solo un bando parziale da parte dell’Unione Europea. È stato da tempo constatato che l’aumento dei livelli urinari di triclosan e parabeni, entrambi presenti nei comuni detergenti, disturbano il sistema endocrino e favoriscono la sensibilizzazione agli allergeni. Il triclosan è una sostanza molto stabile, che può restare a lungo nell’organismo e nell’ambiente ed è stato correlato recentemente a diverse patologie e alterazioni metaboliche. La sua struttura molecolare e la formula chimica sono simili a quelle della diossina.

Questa sostanza antibatterica e antifungina viene impiegata molto spesso come conservante in prodotti di uso comune che includono dentifrici, saponi, saponi antibatterici, detergenti per il corpo, detergenti intimi, deodoranti, collutori e altri prodotti cosmetici. Usiamo costantemente il triclosan per la nostra “salute” senza renderci conto che, invece, stiamo procurando un danno ad essa.

La FDA ha messo in dubbio l’efficacia di tali prodotti antibatterici e nello stesso tempo ha messo in risalto il legame tra triclosan e diffusione dell’antibiotico resistenza. I batteri super resistenti agli antibiotici e agli antibatterici possono mettere a rischio la salute umana nel caso in cui non esistano ancora farmaci efficaci che siano in grado di curare le infezioni che tali batteri possono provocare.

Triclosan nei detergenti e dentifrici | Quali sono i rischi per la salute

Il Triclosan può avere effetti nocivi sulla salute umana sia esternamente, dove può provocare irritazioni alla pelle, sia internamente, dove può portare a:

sudori freddi,

collasso circolatorio,

convulsioni,

coma e morte.

Se accumulato nei grassi corporei fino a livelli tossici, danneggia il fegato e i polmoni, può causare paralisi, sterilità, soppressione delle funzioni immunitarie, emorragie al cervello, diminuzione della fertilità e funzioni sessuali, problemi cardiaci e coma.

Usare il triclosan giornalmente dai prodotti per la casa fino a saponette per bambini e dentifrici, è molto pericoloso e imprudente, nonché irrispettoso per l’ambiente dato il suo pessimo profilo ecologico. La diffusione anche come conservante alimentare ha portato al suo rinvenimento anche in bevande: in Cina meridionale sono risultati positivi l’80 % dei campioni.

Il Triclosan è trattenuto nel corpo con un’emivita di 21 ore, dimostrando che anche un breve utilizzo di un prodotto di consumo contenente triclosan può provocare un’esposizione prolungata di più ore. A causa della capacità del triclosan di penetrare e rimanere nei tessuti, la concentrazione antimicrobica nei tessuti è sufficientemente elevata da indurre effetti dannosi per l’uomo.

Il triclosan come potente antibatterico potrebbe essere tra le cause dello sviluppo di batteri super resistenti ai farmaci. Siamo di fronte ad un allarme internazionale secondo cui nei prossimi anni l’antibiotico-resistenza potrebbe causare più morti del cancro. Sia in Italia che nel mondo sono già attive delle campagne che invitano all’uso responsabile degli antibiotici, solo quando sono davvero necessari, sia per quanto riguarda l’uomo che per gli animali da allevamento, dove ormai da anni si sta verificando un vero e proprio abuso di questi farmaci sia per la cura che per la prevenzione.

Detergenti pediatrici con Triclosan | Rischio per i bambini

Le concentrazioni urinarie di Triclosan sono state correlate con aumento delle diagnosi di allergie nella fascia di età inferiore ai 18 anni. Un livello elevato di Triclosan può portare ad un aumento del rischio di asma, allergie e sensibilizzazione alimentare. I bambini con livelli più alti di triclosan hanno anche mostrato un arricchimento delle specie di Proteobacteria. Uno studio condotto da ricercatori della Brown University, una delle più prestigiose università del continente nord americano, ha pubblicato sulla rivista Environmental Science & Technology, alcune prove sorprendenti che dimostrano quanto la sostanza sia assorbita dagli organismi.

Gli scienziati hanno testato i campioni di urina di 389 madri e dei loro figli: le mamme sono state testate tre volte durante la gravidanza mentre ai bambini sono stati prelevati più campioni di urina nel corso degli anni. I risultati mostrano che i livelli di triclosan sono diversi a seconda dell’età. In particolare, aumentano quando inizia ad aumentare l’uso di sapone per le mani e di dentifricio. Inoltre, i bambini che si lavano le mani cinque volte al giorno hanno livelli di triclosan nelle urine più alti rispetto a quelli che hanno un rapporto meno frequente con l’acqua. Mentre i bambini che avevano lavato i denti da poco avevano livelli di triclosan nelle urine 2,5 più alti rispetto ai bimbi che non li avevano lavati. (Fonte: ilsalvagente.it)

L’effetto del Triclosan sul colon | Aumento del cancro

Triclosan ha un effetto proinfiammatorio sulla mucosa del colon e altera il microbioma intestinale in modo da favorire l’infiammazione. Entrambi questi meccanismi portano ad un aumento della colite e di cancro del colon associato alla colite. Oltre ai tanti, già citati, effetti nocivi del Triclosan sull’organismo umano, questo antibatterico aumenterebbe anche la nascita di tumori non solo al colon, come appena citato, ma anche al fegato.

Studi recenti hanno messo in evidenza che il triclosan sarebbe in grado di causare gravi danni al fegato, tumori compresi. Lo studio in questione ha dimostrato la pericolosità del triclosan su modello animale. Resta da comprendere se i danni per il fegato legati al triclosan possano interessare anche gli esseri umani.

Per riassumere, il triclosan:

Può favorire lo sviluppo di antibiotico-resistenza .

. Può contribuire all’insorgenza di allergie.

Ha un impatto ambientale negativo .

. Potrebbe risultare dannoso per il fegato.

Attualmente il triclosan è inserito nella Lista Unep delle sostanze con riconosciuto effetto endocrino.

Il Triclosan riduce di 100 volte l’efficacia degli antibiotici

Il triclosan, combinato al cloro dell’acqua, produce cloroformio e all’esposizione al sole da origine ad una forma di diossina, una sostanza tossica che simula l’azione estrogena e altera l’equilibrio ormonale. Il triclosan, presente in detergenti, dentifrici, interferisce con vari antibiotici, rendendoli inutili. In vitro il triclosan aumenta la tolleranza di E. coli e MRSA agli antibiotici di 10.000 volte, mentre riduce di oltre 100 volte l’efficacia degli antibiotici per la cura delle infezioni delle vie urinarie.

Il triclosan ha aumentato la tolleranza ad un’ampia gamma di antibiotici, come la ciprofloxacina, uno dei farmaci più comunemente usati nel trattamento delle infezioni urinarie. Si deve considerare che il 75% degli americani presenta triclosan nelle urine e 1 su 10 ne ha livelli tali da consentire la crescita dell’Escherichia coli.

Detergenti intimi e Dentifrici a rischio Triclosan | La lista nera

Il problema del Triclosan nei prodotti per la cura della persona non interessa solo l’America ma, purtroppo anche molti dei prodotti sugli scaffali dei nostri supermercati contengono triclosan. A riferirlo è l’European Consumers che ha stilato la lista dei prodotti che contengono triclosan. I prodotti più preoccupanti sarebbero i detergenti intimi, soprattutto quelli testati da cliniche pediatriche (e che sarebbero destinati perciò anche ai più piccoli), e i dentifrici “antibatterici”. Scopriamo di seguito la “lista dei prodotti” iniziando dai detergenti intimi:

Saponi e detergenti

Detergente Intima Roberts alla Camomilla

Chilly Delicato Detergente intimo Con estratto di aloe e hamamelis

Chilly Detergente Intimo Con Antibatterico

Wally Sapone Disinfettante delicato

Dentifrici

Az Completa Freschezza delicata

Auchan Azione 3

Colgate Total

Colgate Total advanced Clean

Coop Protezione Completa

Mentadent p – Prevenzione completa 8 azioni

Allerta Triclosan | Come si comporta l’Europa?

Nel 1978 la FDA l’aveva già bandito da alcuni prodotti come i saponi per le mani, anche se fino al 1994 il triclosan era ben presente nei saponi e nei prodotti destinati all’uso personale e igienico. In quell’anno, (’94) l’FDA ha incaricato il National Toxicology Program di indagare la possibilità che l’esposizione cutanea al triclosan potesse risultare cancerogena, chiedendo dati a supporto dell’utilità e della sicurezza di molti antibatterici. Tale ricerca ha condotto al divieto di circolazione di 19 principi attivi da uso igienico tra cui l’antibatterico triclosan. La decisione ha coinvolto 2.100 prodotti che, negli Stati Uniti, sono stati riformulati o ritirati dal commercio dal settembre del 2017.

Per quanto riguarda la “nostra” Europa, ci vollero qualche anno in più per arrivare ad una normativa. Infatti nel marzo 2010, l’Unione europea con la Decisione della Commissione Europea 2010/169/UE ha proibito l’uso di questa sostanza chimica nei prodotti che vengono a contatto con gli alimenti, considerando che alcuni studi scientifici reputavano il triclosan potenziale interferente endocrino, associato al fenomeno dell’antibiotico-resistenza.

Il Regolamento n.358 del 9 aprile 2014 ha introdotto restrizioni all’utilizzo del triclosan e di alcuni parabeni. Per quanto riguarda il triclosan, il suo utilizzo, prima autorizzato su tutti i cosmetici, viene ancora permesso in “dentifrici, saponi per le mani, saponi per il corpo/gel doccia, deodoranti (non spray), ciprie e correttori, prodotti per le unghie e per la pulizia delle unghie delle mani e dei piedi prima dell’applicazione di unghie artificiali, alla massima concentrazione dello 0,3%. Quale ingrediente di colluttori è ancora ammesso con il limite dello 0,2%”.

Nel 2016, è stato bandito dalla FDA in prodotti a base di sapone (liquido, gel, schiuma); tuttavia, rimane ammesso in dentifricio, disinfettante per le mani e collutori. L’Unione europea (UE) lo ha vietato da tutti i biocidi dell’igiene umana a partire da gennaio 2017. Ma è ampiamente utilizzato nei dentifrici perché aiuta a combattere la gengivite ed è ancora presente in vari detergenti.

Come evitare il Triclosan nei prodotti commerciali

La cosa migliore da fare per evitare di acquistare prodotti con al loro interno il triclosan è leggere l’etichetta di ciò che acquistiamo. Evitiamo di comprare prodotti contenente triclosan e parabeni non leggendo le etichette!

Nel dubbio che al triclosan siano legati questi ed altri rischi per la salute non possiamo che suggerirvi di evitare i prodotti che lo contengono a favore delle alternative senza triclosan già in commercio o dell’autoproduzione di cosmetici e detergenti.