Test | La prima cosa che vedi rivela se sei razionale, intuitivo o spirituale

Cosa vedi guardando questa immagine? un occhio, un cranio o un fantasma? la tua risposta rivelail tuo essere razionale, intuitivo o spirituale.

Attraverso ciò che focalizziamo guardando un’immagine, test come questo, sono in grado di rilevare informazioni interessanti e determinare un profilo della nostra personalità che altro non è che l’ insieme di comportamenti e atteggiamenti che definiscono un essere umano. La personalità si modella nel corso degli anni attraverso esperienze vissute e più essere di diverse tipologie: razionale, spirituale o intuitiva. Scopri come è la tua.

Dimmi cosa vedi per primo e ti dirò qual’è il tuo essere

Guarda questa immagine senza soffermarti troppo su di essa. La percezione che avrai di lei rivelerà il tuo modo di vedere il mondo, il che si traduce in una profonda conoscenza del tuo io profondo. Se noti per prima il ….

1. Cranio: sei un essere razionale

Se il teschio ha catturato la tua attenzione sei sicuramente una persona razionale e pragmatica. Valuti ogni situzione con lucidità prima di prendere qualsiasi decisione basandoti sulla ragione piuttosto che sull’intuizione. Sei una persona che fa affidamento su ciò che vede, tocca e sente. Analizzare tutti gli aspetti di una data situazione implica che hai bisogno del tuo tempo per prendere una decisione. Per questo motivo la tua vita è governata da una sorta di controllo permanente, nulla ti sfugge. Sei ossesionato dalla perfezione.

2. Fantasma: sei un essere spirituale

Se il fantasma è ciò che hai notato perprima sei un essere spirituale come lui. Vivi in un mondo mistico, ti affidi sulle tue intuizioni, la razionalità è lontana dal tuo essere. Vivi sempre nel presente ecerchi il modo per far convivere pacificamente la tua mente con la tua anima. Governare il tuo pensiero è un tuo esercizio quotidiano.

3. Occhio: sei un essere intuitivo

Se hai visto un occhio, sei una persona intuitiva. Usi le intuizioni, emozioni e sensazioni irrazionali per prendere le tue decisioni, anche se dovessero sembrare prive di logica agli occhi degli altri. Questo atteggiamento è automatico e non puoi fare altrimenti. Quando devi prendere una decisione fai automaticamente riferimento ai tuoi sentimenti tenendo presente le tue esperienze passate dalle quali hai tratto insegnamento. Ti lasci guidare da questo intuito senza sapere il perché e obbedisci ciecamente anche se questo potrebbe portarti a commettere qualche errore evidente.

4. Tutti gli elementi allo stesso tempo: sei un essere ibrido

Se ti è capitato di notare un insieme di elementi sei un essere con svariati tratti della personalità. Sei un mix, in base alla situazioni eerge il tuo essere guidato da intuizioni, spiritualità o razionalità. Quando devi prendere una decisione segui il tuo cuore la tua saggezza o valuti la situazione oggettivamente. Puoi essere intuitivo senza essere irrazionale, ed è ciò che rende ricca la tua personalità.

