Dieta | Le farine low carb che ti aiutano a dimagrire e a rimanere in forma: quali sono le loro proprietà e che effetti hanno sulla nostra salute?

Se pensavate che le farine sono tutte uguali, beh, vi sbagliavate di grosso. Infatti esistono diversi tipi di farina, partendo da quella più usata, la farina 00, fino ad arrivare a farine più particolari derivate dai ceci, come la farina di ceci o la farina di sesamo, ecc. La lista sarebbe lunga a nominarle tutte ma, oggi, quello su cui vogliamo puntare è la conoscenza di alcuni tipi di farina, e cioè le farine a basso contenuto di carboidrati. Queste aiutano a perdere peso e a rimanere in forma ma non solo, scopriamo tutti i vantaggi che, un uso costante di tali farine, apporterebbe al nostro benessere fisico e, in ultimo, scopriamo le proprietà nutritive che le farine low carb apportano al nostro organismo.

Le farine low carb che aiutano a dimagrire

Le farine senza carboidrati o, anche dette low carb, cioè a basso contenuto di carboidrati, sono ricche di proprietà e poverissime di carboidrati utili a perdere peso in fretta senza rinunciare al gusto del cibo. Ricordiamo che i carboidrati rappresentano la componente fondamentale delle farine alimentari classiche, prodotte dalla macinazione di alcuni tipi di cereali e ingrediente primario di molti alimenti basilari per la cucina mediterranea e non solo, come il pane e la pasta.

Alla presenza di carboidrati, tuttavia, è legato sia l’apporto calorico degli alimenti che li contengono sia l’indice glicemico. È sempre da questi ultimi che deriva l’energia fornita dagli alimenti a base di farina, considerando sia l’amido sia gli zuccheri. Quando questi elementi sono presenti in forma ridotta, invece, l’apporto energetico deve essere sostituito dalle proteine di origine vegetale ed è per questo che la maggior parte delle farine a basso contenuto di carboidrati sono ricavate da legumi, semi e altri vegetali spesso miscelati tra loro.

Le farine low carb sono leggere, ideali per la dieta e soprattutto ricche di proprietà nutritive. Provatele tutte per fare il pieno di benessere e perdere qualche chilo grazie ad un regime low carb. Iniziamo, dunque, a conoscere le migliori farine senza carboidrati partendo dalla farina di ceci

Farina di ceci

La farina di ceci vanta un buon apporto di proteine e fibre, non contiene glutine ma presenta una elevata presenza di vitamine del gruppo B, A, E e C oltre a sali minerali importanti. La farina di ceci, utilizzata dalle nonne per preparare tanti piatti deliziosi è un ingrediente particolarmente duttile e si presta sia per la realizzazione di ricette dolci che salate. Ricca di fibre e proteine, è adatta anche a chi soffre di celiachia, poiché è priva di glutine. Sostituitela alla classica farina 00 nell’impasto dei muffin oppure per infornare soffici focaccine. La farina di ceci è largamente utilizzata in Liguria, dove la farinata viene considerata una specialità tipica locale. Si tratta di una specie di “frittella” molto bassa, impastata solamente con farina di ceci, acqua, sale e olio d’oliva; la farinata si cuoce, in genere, nel forno a legna, ma talvolta viene cotta in padella.

L’apporto nutrizionale della farina di ceci è pressoché sovrapponibile a quello dei ceci secchi. Contiene una notevole quantità energetica e di proteine, mentre i lipidi sono contenuti in misura inferiore. Si tenga a mente che, a dimostrazione della sua ricchezza nutrizionale, la farina di ceci è spesso utilizzata nei regimi alimentari vegani per completare il pool di amminoacidi essenziali. L’apporto di fibra è ottimo, mentre il colesterolo è assente.

La farina di ceci è idonea a qualunque regime alimentare e, come gli altri legumi, soprattutto in quello contro l’ipercolesterolemia. Nella dieta del diabetico e dell’ipertrigliceridemico sostituisce quella di cereali per il minor indice glicemico, mentre nel regime alimentare contro l’obesità gioca un ruolo fondamentale se impiegata nella formulazione di primi piatti ipocalorici.

Farina di carruba

La farina di carruba – 222 calorie per 100 grammi – è ricca di minerali come il calcio e il ferro ma anche di composti vitaminici preziosi. Non contiene colesterolo e si caratterizza per un bassissimo quantitativo di grassi. Le carrube sono un alimento dimagrante, astringente, antiemorragico, antiacido, antisecretivo gastrico. La farina di carruba è molto nutriente e salutare e per questo motivo viene usata al posto del cacao nella preparazione di diverse ricette: ciambelle, biscotti, torte o bevande.

Tra i suoi componenti c’è anche una buona percentuale di proteine. Contiene pochi grassi e di qualità, come l’acido linoleico e l’acido oleico. Sono anche presenti le vitamine del gruppo B, ferro, calcio e potassio. lI contenuto di grassi nella farina di carruba è molto basso, quindi se usata in sostituzione del cacao per preparare i dolci ne abbasserà il contenuto calorico. Ciò favorisce il raggiungimento e il mantenimento del peso forma. D’altra parte, questo frutto è anche molto ricco di fibra solubile, la quale resta a lungo nello stomaco, prolungando la sensazione di sazietà e riducendo l’appetito.

La farina di carruba si presenta con una colorazione marrone scuro, è dolce per natura e ha un sapore molto particolare. Le preparazioni elaborate con farina di carruba, mescolata a cannella, essenza di vaniglia o scorza di agrumi grattugiata, risultano deliziose e salutari.

Farina di soia

La farina di soia è priva di glutine, contiene pochissimi amidi ed è altamente digeribile. Per questo è perfetta anche per chi soffre di celiachia e diabete. In più, grazie all’indice glicemico particolarmente basso, permette di perdere peso in breve tempo.

La farina di soia è molto proteica e contiene meno amidi rispetto alle altre varietà di legumi. Digeribile e caratterizzata da un IG particolarmente ridotto. La farina di soia NON va confusa con la soia in granelli, che è invece sbriciolata grossolanamente.

La farina di soia è utilizzata dalle industrie alimentari per produrre diversi cibi confezionati soprattutto alimenti vegani (latte di soia, tofu, pasta di soia ecc.). L’aggiunta di farina di soia negli alimenti svolge diverse funzioni, tra le quali ricordiamo:

Previene l’invecchiamento del pane; questo diviene stantio, o meglio raffermo, più lentamente del normale

Diminuisce l’assorbimento dell’olio in frittura

Aumenta la solubilità e favorisce l’emulsione dei composti evitando che si separino

Addensa tanto efficacemente quanto le farine di cereali.

La farina di soia è consigliata in caso di malattie del metabolismo, grazie all’elevato contenuto in acidi grassi essenziali del gruppo omega 3. Può inoltre favorire la riduzione dell’ipertensione, dell’ipertrigliceridemia, delle complicanze legate al diabete mellito tipo 2 e, grazie alla presenza di altre molecole benefiche, del colesterolo totale, in particolar modo di quello cattivo.

Farina di semi di lino

Amici della bellezza, i semi di lino non fanno bene solo ai capelli e alla pelle, ma sono anche perfetti per perdere peso in breve tempo. Tutto grazie alla farina che viene ricavata da questo magico alimento, ricco di Omega 3 e fibre alimentari, ma anche fosforo e magnesio. Consumate questo super cibo a colazione, per depurare l’organismo e regolarizzare l’intestino, sciogliendolo nello yogurt. La farina di semi di lino è perfetta per sostituire l’uovo in tutte le ricette che richiedono questo ingrediente, per questo è l’ideale anche per chi è intollerante.

Povera di carboidrati, la farina di semi di lino è invece ricca di fibre alimentari perfette per la regolarità del transito intestinale. Vanta un apporto calorico inferiore alle farine bianche, pari a circa 530 calorie per cento grammi di prodotto. La farina di semi di lino è un ottimo alimento in quanto conserva tutte le caratteristiche dei semi e si può preparare anche in casa, utilizzando un macinacaffè. In questo modo si ottiene una polvere abbastanza grossa, di colore giallo scuro, compatta e untuosa. Le proprietà della farina di semi di lino sono svariate, tra questi troviamo:

proprietà lassative e depurative per l’intestino, che favoriscono il transito quotidiano

per l’intestino, che favoriscono il transito quotidiano proprietà utili per accrescere il livello di colesterolo HDL nel sangue

proprietà positive per rafforzare il sistema immunitario, utili contro i malanni di stagione

proprietà benefiche per chi soffre di osteoporosi e ipertensione

proprietà protettive nei confronti di malattie cardiovascolari e di alcuni tumori, come quello alla prostata, grazie al contenuto di lignani e acidi grassi Omega-3

La farina di semi di lino è utile anche nell’alimentazione per prevenire il cancro. Inoltre, è considerata uno dei lassativi naturali ed è usata insieme al kefir per riequilibrare la flora intestinale e pulire il colon.

Farina di segale

La farina di segale, sopratutto quella integrale, garantisce un elevato apporto di fibre, assicura l’assunzione di acido folico, potassio, ferro, calcio e iodio. Pur caratterizzandosi per un quantitativo di carboidrati inferiore alle farine classiche aiuta a favorire un maggiore senso di sazietà.

In particolare, l’elevato contenuto di fibra svolge un’azione importante, in quanto migliora la salute intestinale, regola l’appetito, creando un senso di sazietà e modulando lo zucchero nel sangue.

La segale è nota anche per le sue elevate proprietà fluidificanti del sangue, consigliate per prevenire l’invecchiamento delle arterie, l’ipertensione e molti dei connessi disturbi cardiovascolari. La farina di segale ha infine un basso indice glicemico, è quindi particolarmente indicato nella dieta dei diabetici e per perdere peso in modo regolare. Contiene, anche se poco, glutine, inadatta ai celiaci.

Farina di sesamo

Leggerissima, gustosa e con un elevato apporto di vitamina E, la farina di sesamo è una fonte di antiossidanti e aiuta a tenere sotto controllo il peso grazie a magnesio e fosforo. Grazie a queste proprietà aiuta il corretto funzionamento dello stomaco e dell’apparato digerente.

La farina ricavata dai semi di sesamo lavorati è un ottima base per preparare svariati piatti, come:

Hummus (Crema di ceci)

Falafel, le polpette di ceci,

Tahin, piatto di carne mescolato con aglio e limone

l’Halva, una sorta di torrone con mandorle e pistacchi

Pane, grissini e crackers.

Il sesamo è un’ottima fonte vitaminica; apporta sia molecole idrosolubili che liposolubili.Il sesamo è ricco di fibre, che costituiscono il 12% del peso, mentre i carboidrati occupano circa il 23% della massa complessiva (15% dell’energia).

Farina di cocco

La farina di cocco è ottenuta dalla macinatura della polpa della noce di cocco essiccata, vanta un basso IG oltre a un buon apporto di fibre. È molto calorica e povera di acqua. La farina di cocco è ricavata dalla polpa di cocco disidratata e grattugiata. E’ usata per la preparazione di ricette rustiche o dolci, così come il burro di cocco e il latte di cocco, anche la farina prodotta a partire dalla polpa della noce di cocco può essere usata nella cosmesi naturale.

E’ una buona alternativa per coloro che cercano di ridurre l’intake di carboidrati ma è importante specificare che questa farina ha un elevato contenuto di grassi che possono arrivare a superare il 60%. La farina di cocco è, però in assoluto, la farina con il più elevato tenore di fibre, circa 16,3 gr per 100 grammi di prodotto.

Farina di grano saraceno

Ricca di proteine e vitamine, in particolare vitamine del gruppo B, la farina di grano saraceno aiuta ad eliminare dall’organismo i liquidi in eccesso. La farina di grano saraceno non contiene glutine, è ricca di aminoacidi essenziali e di fibre solubili in grado di limitare l’assorbimento dei carboidrati.

La farina di grano saraceno, grazie alla sua composizione, aiuta ad eliminare dall’organismo i liquidi in eccesso ed ha un’azione rivitalizzante sui reni e cuore, grazie alla presenza di una sostanza chiamata rutina previene la fragilità capillare.

Il grano saraceno contiene molte proteine, tanto da essere paragonata alla carne e alla soia e consigliato nei casi di deperimento fisico. Inoltre, le proprietà antitrombotiche e antiaggreganti del grano saraceno, rendendo il sangue più fluido, prevengono la formazione di trombi e quindi il rischio di infarti o ictus. I Sali minerali presenti nel grano saraceno, in modo particolare il potassio, stimolano la diuresi e combattono la ritenzione idrica, aiutando a tenere sotto controllo la pressione arteriosa.

