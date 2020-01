Sentirsi stanchi alle volte può essere normale ma non sempre se ne capisce il motivo. Scopri il tuo dal tuo segno zodiacale.

Sebbene l’anno sia appena iniziato, sono in tanti a sentirsi stanchi. Dopotutto la stanchezza può avere origine da motivi diversi che possono essere legati al modo di vivere o ai pensieri che si fanno. Si tratta di una sensazione poco piacevole che indica sempre il bisogno di fermarsi per prendere fiato e che a volte può essere anche un segnale da non sottovalutare. Il nostro corpo infatti ci comunica il suo stato effettivo attraverso modi diversi e la stanchezza è spesso uno di questi. Ma come fare, quindi, a capire perché si è stanchi? Per prima cosa conoscendosi e analizzandosi a fondo, prendendo in considerazione la propria vita e i fattori di stress che ne fanno parte.

Esiste poi un’altra variabile non meno importante che è quella legata all’influenza che le stelle hanno su di noi. Oggi, quindi, dopo aver visto quali sono i segni zodiacali più romantici del 2020 e quale segno zodiacale è maggiormente portato per l’arte, scopriremo quali sono i segni dello zodiaco che si sentono più stanchi e perché. Trattandosi di qualcosa che ha a che fare anche con il modo di sentire e di essere, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente in modo da conoscersi meglio e avere più parametri da prendere in considerazione.

Sei stanca? Scopri il perché dal tuo segno zodiacale

Ariete – Hai bisogno di ricaricarti meglio

Sebbene tu sia una persona sempre attiva e con tanta voglia di fare, negli ultimi tempi senti che spesso le forze sembrano venir meno. In realtà non è una stanchezza così forte da doversene preoccupare ma potrebbe peggiorare con il tempo se non cerchi ci capirne la causa. A volte, il vero problema non sta tanto in cosa fai ma nel modo in cui scegli di rilassarti. Dormire male o troppo poco, ad esempio, può portarti a non ricaricarti come dovresti e ciò con il tempo può renderti scarica e bisognosa di riposo. Meglio cercare di trovare ora il momento e le modalità giuste. In questo modo ti sentirai da subito più pronta ed attiva e la vita tornerà a sorriderti come sempre.

Toro – Hai del sonno da recuperare

La tua non è una stanchezza così estrema ma è certo che di tanto in tanto si fa sentire. Il motivo? Hai diverse ore di sonno da recuperare. Spesso per trascorrere il tempo con chi ami e non restare indietro con i tuoi progetti ti sei tirata più del dovuto e ciò ti ha portato a rubare qualche ora al riposo notturno. Un vero problema per una che come te ha davvero bisogno di dormire e di farlo al meglio. La soluzione è quindi quella di tornare alle vecchie abitudini e abbandonarti a diversi sonni ristoratori. Ti sentirai carica come non mai e più pronta ad abbracciare novità e nuove strade da intraprendere.

Gemelli – Sei un po’ fuori fase

In questo periodo della tua vita e praticamente dall’inizio dell’anno, ti senti un po’ fuori fase. Ciò comporta un certo dispendio di energie, sia per capire da cosa dipendono i tuoi stati d’animo che per sentirti meglio con te stessa. Così, tra una sensazione poco piacevole e i tanti pensieri che comporta, finisci con il sentirti spesso stanca e bisognosa di ricaricarti. Per farlo, però, oltre che di un po’ di riposo hai bisogno di ritrovare te stessa. Una cosa che potresti fare prendendoti del tempo solo per te o cercando di distrarti da tutto, magari con un viaggio o uscendo con le amiche. Ciò che conta è non concentrarti troppo su cosa non va e pensare più a come ti senti e ti vuoi sentire. Una volta ritrovato l’equilibrio anche la stanchezza svanirà rapidamente.

Cancro – Hai bisogno di rilassarti

Gli ultimi tempi ti sei trovata a sobbarcarti più stress del dovuto e la cosa ti ha inevitabilmente stancata. Per sentirti meglio hai bisogno di prenderti del tempo per riposare e per svagarti con gli amici. Leggere, ascoltare musica, dedicarti a te stessa meditando o seguendo un corso di yoga, possono essere possibilità da non sottovalutare e in grado di farti sentire sempre meglio. A quel punto ci vorrà poco e ti sentirai nuovamente carica e pronta a riprendere la tua vita con la stessa energia di sempre.

Leone – Devi staccare un po’

Se la si vede dall’esterno non sei poi così stanca e hai ancora diversa energia da spendere sotto tanti aspetti. Ogni tanto, però, un po’ di stanchezza tende ad emergere e lo fa sotto forma di tensione nervosa. La cosa è a tratti destabilizzante e per certi versi tende a confonderti. In realtà, la cosa giusta da fare sarebbe quella di staccare un po’ dal lavoro e da tutto ciò che non è in grado di darti il sorriso. Inseguire la serenità e la felicità personali sono sempre ottimi modi per sentirsi al meglio e nel tuo caso saranno ciò che ti spingerà verso la soluzione ad ogni problema di stanchezza.

Vergine – Hai bisogno di vedere le cose in modo diverso

Ciò che ti fa sentire spesso più stanca del dovuto è la tua visione delle cose. Anche dove non ci sono problemi tendi infatti a vederne e a preoccuparti più del necessario. Ciò ti porta a stressarti in modo a volte eccessivo fino a sentirti priva di energie. La soluzione per un problema simile sta nel riuscire a guardarti intorno con più positività, evitando di fare di ogni cosa un problema e accettando la possibilità di accogliere la visione degli altri quando ti viene proposta. In questo modo, riuscire a caricarti sarà più semplice, così come lo sarà sentirti più positiva e quindi più in vena di prendere le cose con il giusto mood.

