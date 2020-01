Stasera in tv | Palinsesto della prima serata venerdì 17 gennaio

Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri il palinsesto della prima serata con tutti i programmi scelti per noi dai canali in chiaro più seguiti

Il weekend è pronto a prendere il largo ma forse a noi serve ancora un po’ di tempo per prepararci al meglio e ricaricare le batterie a sufficienza. Prendiamoci allora una serata per rilassarci e prepararci a un weekend tutto da vivere.

Come ogni sera possiamo contare su tante proposte da parte della nostra amica tv, programmi per tutti i gusti tra cui scegliere l’intrattenimento che più saprà affascinarci.

Film, serie televisive, programmi di approfondimento, ce n’è veramente per tutti i gusti. Tu che cosa sceglierai? Consulta con noi qua sotto il palinsesto televisivo di questa sera per selezionare il programma su misura per te.

Buona visione!

Stasera in tv: palinsesto venerdì 17 gennaio

Rai Uno – Il Cantante Mascherato (TalentShow)

8 celebrità si esibiscono in performance canore, in forma anonima, nascosti dietro una maschera pittoresca e spettacolare. L’assoluta segretezza è il punto fermo e irrinunciabile del programma. Una giuria formata da 4 elementi, il televoto del pubblico e quello sui social sanciranno il destino dei concorrenti: solo una volta eliminati potremo sapere chi erano i concorrenti misteriosi.

Rai Due – N.C.I.S. Los Angeles – Stagione 11 Episodio 3 – Insieme per forza (Telefilm)

Un’operazione misteriosa per recuperare un ostaggio, l’agente dell’Intelligence Jess Adams. Ne saranno protagonisti Callen e Sam che dovranno accompagnare l’ammiraglio Kilbride.

Rai Tre – Aspirante vedovo (Film)

Alberto Nardi (Fabio De Luigi), imprenditore capace di collezionare solo fallimenti, ha fatto il colpo della sua vita sposando Susanna Almiraghi (Luciana Littizzetto), industriale del Nord tra le più ricche e potenti in Italia. Quando crede che la moglie sia morta in un incidente aereo, Alberto prende in mano le redini dell’impero di famiglia e rimarrà alquanto deluso quando lei, viva e vegeta, tornerà a casa e a lavoro. Sarà in quel momento che in lui maturerà un’idea, quella di eliminare la moglie.

