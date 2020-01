Astrologia | La cosa che il tuo lui potrebbe non perdonarti

Ci sono cose che in amore non si riesce proprio a perdonare. Ecco quella che il tuo lui non accetterà mai in base al suo segno zodiacale.

L’amore, si sa, è qualcosa di astratto è difficile da spiegare. E questo nonostante ormai da secoli si cerchi di conoscerlo più a fondo. Il rapporto tra le due parti della coppia e il modo in cui le relazioni iniziano e finiscono è infatti qualcosa di estremamente difficile da comprendere e che tante volte va oltre quelle che si considerano le basi del sentimento.

Non tutto, però, è così difficile da prevedere, specie se invece di guardare alla coppia si guarda alle singole parti. Andando a scavare nel personale modo di intendere l’amore, infatti, riuscire a capire cosa può andare bene o male per una persona inizia ad essere più semplice. Ciò avviene perché invece di basarsi sul sentimento ci si sofferma sulla personalità dei singoli e sul loro modo di intendere l’amore.

Pensando al lato maschile della coppia, ad esempio, è facile capire qual è la cosa che non accetterà mai dalla sua lei e questo pur amandola tantissimo. Un aspetto che oltre ad essere legato al carattere dipende anche dall’influenza che le stelle hanno sulla persona. Per questo motivo, oggi, dopo aver visto qual è l’orario in cui ogni segno dello zodiaco dovrebbe svegliarsi e qual è il modo in cui i segni zodiacali affrontano la noia, scopriremo qual è la cosa che il tuo lui potrebbe non perdonarti e che quindi dovresti evitare di fare se speri che il rapporto duri a lungo.

Oroscopo: Ecco la cosa che il tuo lui non ti perdonerà mai

Ariete – L’assenza di attenzioni

Se c’è una cosa alla quale l’uomo dell’Ariete tiene in modo particolare, questa è l’essere sempre al centro dell’attenzione. È logico immaginare, quindi, quanto questo aspetto sia per lui importante all’interno del rapporto di coppia. Quando sta con qualcuno tende infatti a dargli le proprie attenzioni pretendendo lo stesso in cambio. Se ciò non arriva non riesce a resistere più di tanto e alla delusione iniziale subentrerà ben presto una sorta di rabbia, tale da mettere in discussione l’intero rapporto. Si può quindi dire che la mancanza di attenzioni da parte della persona che dice di amarlo sia per lui il più grande smacco che possa subire e che vive al pari di un tradimento, finendo con l’allontanarsi sempre di più fino a perdere a loro volta interesse.

Toro – L’infedeltà

L’uomo del Toro è un partner attento e focoso ma ha diverse pretese nei confronti della propria compagna. La più importante tra queste è la fedeltà che mette sempre al primo posto, a volte anche in modo un po’ ossessivo. La gelosia che prova, infatti, tende ad estendersi anche alle amicizie della propria lei e questo può portarlo a richieste che a volte appaiono un po’ troppo sopra le righe. Purtroppo difficilmente riesce a vedere con lucidità questi aspetti e quando ciò accade il rischio è che veda dell’infedeltà anche dove non c’è. Per questo motivo, stare insieme ad un uomo del Toro può diventare un esame costante nel quale dimostrargli di essergli fedele e di non aver alcuna intenzione di tradirlo. Un test continuo ma importante che solo dopo tanti tentativi riesce a far breccia al punto da renderlo più rilassato sull’argomento. Inutile dire che un reale tradimento non sarà mai e poi mai perdonato.

Gemelli – Le bugie

L’uomo dei Gemelli ha bisogno di potersi fidare della persona che ama. Questo significa sapere di poter contare sulla sua presenza in ogni momento di bisogno, così come sulla sua sincerità. Per lui ogni bugia può diventare un motivo per chiudere la storia e questo perché tende a prenderla sul personale, percependola come un tradimento e vivendola come il segno che il rapporto a due non è poi così speciale come pensa. Mentirgli è quindi sempre un rischio perché anche a fronte di spiegazioni logiche, il senso di tradimento resterebbe comunque impresso nella sua mente rendendo il rapporto più difficile da gestire e con serie crepe alle quali rimediare.

Cancro – L’assenza nei momenti importanti

L’uomo del Cancro ha bisogno che la propria compagna sia sempre disponibile per lui e che riesca a cogliere ogni singolo momento di bisogno senza chieda nulla. Quando ciò viene meno, tende ad interrogarsi su tutto, provando un senso di delusione profondo che può portarlo a vedere la propria metà sotto un’ottica diversa. Questo alla lunga può compromettere il rapporto, portandolo a rinfacciare più e più volte ogni singola mancanza, anche se piccola. Cosa che presto o tardi finirebbe con il rovinare anche la storia più solida. Motivo per cui, per stargli accanto è importante fargli sentire sempre la propria presenza e rassicurarlo sul fatto che non si ha alcuna intenzione di lasciarlo solo, specie in situazioni per loro importanti.

Leone – L’essere usato

Se c’è una cosa che l’uomo del segno del Leone proprio non sopporta, questa è il sentirsi usato dagli altri. Inutile dire che tollera ancor meno la sensazione di essere usato dalla persona che ama e della quale vorrebbe potersi fidare al 100%. Quando ciò accade, si irrigidisce subito, mettendo in atto un atteggiamento ostile che è davvero difficile evitare. E, a meno di non avere valide spiegazioni, per lo più in grado di fargli capire che si è sbagliato, le possibilità di proseguire la storia sono davvero minime. Il nativo del segno è infatti estremamente orgoglioso e quando si sente sminuito, messo da parte o, ancor peggio, raggirato, finisce con il perdere del tutto interesse. Insomma, per stare con un uomo del Leone è importante essere sempre leale e non cercare mai di plagiarlo o di usarlo perché presto o tardi se ne renderebbe conto e la sua reazione non sarà mai positiva.

Vergine – Essere preso in giro

L’uomo della Vergine è una persona profondamente orgogliosa e con una mentalità estremamente rigida. Questo fa si che se in amore sente di essere in qualche modo preso in giro, la sua reazione non sarà mai positiva. Che si tratti di un modo scherzoso di fare o di qualche menzogna espressa per un proprio tornaconto, la sua reazione non muterà poi di tanto.

Ciò che gli resterà impresso è che non può più fidarsi dell’altra persona. Questo lo porterà inevitabilmente a stare sulle proprie, diventando meno affettuoso e probabilmente meno propenso a far proseguire la storia. Inutile dire, quindi, che per stare con un nativo del segno è indispensabile riservare al rapporto il massimo della serietà. La stessa che lui ritiene estremamente importante nella vita di tutti i giorni così come nelle relazioni.

