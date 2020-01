11 buoni motivi per usare ogni giorno il bicarbonato di sodio

Il bicarbonato di sodio è un ingrediente naturale con proprietà estetiche, ma anche terapeutiche e igieniche. Scopri tutti i suoi benefici.

Il bicarbonato di sodio ha molte proprietà che lo rendono un punto fermo delle nostre cucine. Per uso domestico, alimentare o farmaceutico, questo prodotto ergonomico è efficace per soddisfare le tue esigenze più specifiche. Inoltre, non contiene allergeni o conservanti e può essere consumato regolarmente per prendersi cura del proprio corpo.

Bicarbonato di sodio, un prodotto multiuso

In passato, questo prodotto veniva semplicemente usato come lievito per varie preparazioni culinarie. Ma oggi, il bicarbonato ha dimostrato di alleviare alcuni problemi di salute e aumentare il capitale di bellezza di coloro che lo consumano.

I benefici del bicarbonato di sodio

Le proprietà del bicarbonato di sodio non cessano mai di stupirci e, per una buona ragione, questo prodotto ha una varietà di usi:

Allevia il bruciore di stomaco

Il bruciore di stomaco può causare dolore allo sterno ed è solitamente accompagnato da reflusso acido dallo stomaco all’esofago. Questi reflussi possono comparire dopo un pasto abbondante e causare difficoltà digestive. Alcune persone soffrono cronicamente di bruciore di stomaco. Secondo uno studio, i pazienti che manifestano questo problema provano sollievo dai sintomi dopo aver ingerito bicarbonato di sodio.

Riduce l’infiammazione

Molte malattie sono di origine infiammatoria, come l’artrite reumatoide, l’artrite, la gotta o il diabete di tipo 1. In alcuni casi, il sistema immunitario attacca il corpo patologicamente e l’infiammazione diventa cronica. Ma secondo gli scienziati del Medical College of Georgia, il bicarbonato di sodio può essere una soluzione economica per combattere naturalmente l’infiammazione. In effetti, il consumo di questo prodotto innescerebbe una risposta immunitaria necessaria per combattere alcune malattie infiammatorie.

Combatte l’alitosi

Molte persone usano soluzioni naturali per mantenere l’alito fresco ogni giorno. Tra i mezzi economici che alcuni hanno adottato, troviamo il bicarbonato di sodio. In realtà, l’alitosi deriva da un accumulo di batteri nella cavità orale. Tuttavia, il bicarbonato di sodio ha proprietà antibatteriche e combatte efficacemente i patogeni responsabili dei cattivi odori.

Combatte i cattivi odori causati dal sudore

Allo stesso modo, il bicarbonato di sodio può sostituire il normale deodorante. In effetti, combatte l’accumulo di batteri che causano cattivi odori.

Lenisce le piaghe della bocca

Le piaghe da masticazione sono piccole ulcere che si depositano all’interno della bocca e possono verificarsi ripetutamente. In genere, le afte possono essere dolorose per i primi giorni. Tuttavia, molti studi si sono concentrati sull’efficacia di un trattamento orale con bicarbonato di sodio. In effetti, questo prodotto naturale allevia le ulcere della bocca riducendo il dolore.

Sbianca i denti

Rinomato per le sue proprietà sbiancanti, il bicarbonato di sodio è davvero un prodotto di bellezza essenziale, sbianca i denti e ripristina la loro lucentezza naturale in pochi usi. Denti bianchi con il bicarbonato di sodio. Attenzione!

Migliora le prestazioni sportive

Grazie al suo pH alcalino, il bicarbonato di sodio rende il corpo più efficiente e aiuta a combattere la fatica ma anche a far fronte al dolore muscolare. Secondo gli studi, questo prodotto ha effetti erogeni che stimolano l’attività muscolare.

Allevia il prurito della pelle e le scottature

Il bicarbonato di sodio può anche alleviare il prurito della pelle e le scottature. In effetti, molte persone usano questo prodotto per lenire irritazioni ed eruzioni cutanee.

Combatte i calli

Utilizzato come esfoliante naturale, il bicarbonato di sodio potrebbe trattare i calli sui piedi. In effetti, questo rimedio della nonna viene comunemente usato dagli appassionati di medicina naturale per combattere calli e callosità che peggiorano l’aspetto dei loro piedi.