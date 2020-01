I segni zodiacali che hanno già bisogno di una pausa e perché

Scopri quali sono i segni dello zodiaco che hanno maggiormente bisogno di prendersi una pausa e perché dovrebbero farlo al più presto.

Il 2020 è appena iniziato eppure sono in tanti ad aver già bisogno di una piccola pausa. Ovviamente non si parla di vacanze ma di un rallentare i ritmi frenetici di ogni giorni che, anche durante le feste, sono stati comunque incalzanti. Ognuno di noi ha portato con se nel 2020 qualche strascico dell’anno precedente e ciò riguarda sicuramente anche le incombenze e i progetti da portare a termine.

Giunti nel nuovo anno, è importante imparare a capire quando fermarsi e avere la maturità di farlo. In caso contrario il rischio è quello di sovraccaricarsi e di crollare di colpo.

Visto che il modo in cui si affrontano le cose e il livello di incombenze che ci si trova ad affrontare sono spesso influenzati dalle stelle, oggi dopo aver visto qual è l’obiettivo che ogni segno dello zodiaco dovrebbe porsi per il 2020 e qual è la cosa che ogni segno zodiacale teme di più di se stesso, scopriremo quali segni hanno bisogno di rallentare o di prendersi una pausa e per quale motivo.

Trattandosi di un particolare legato al modo di essere e di sentire, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente in modo da avere un’idea più chiara della situazione nella quale ci si trova.

I segni zodiacali che devono prendersi presto una pausa e il motivo

Ariete – Perché si tengono sempre in movimento

I nati sotto il segno dell’Ariete hanno la particolarità di avere in corpo tanta di quell’energia da non stancarsi praticamente mai, o quasi. La verità è che oltre al fisico c’è anche la mente. E, anche se non sempre se ne rendono conto, il rischio è quella di sovraccaricarla arrivando ad un punto di rottura dal quale sarebbe poi difficile far ritorno. Per questo motivo, che si tratti dei preparativi per un esame, di una gara o di un progetto la cui scadenza è davvero a breve, il consiglio è quello di iniziare a rallentare e di fermarsi quanto prima per una pausa rinvigorente. Solo così, infatti, potranno contare su dei buoni risultati. Crollare proprio sul finale sarebbe sicuramente l’esatto contrario di ciò che si aspettano. Quindi, perché rischiare?

Toro – Perché sono stanchi del tanto lavoro

I nativi del Toro arrivano da un periodo particolarmente intenso e dal quale non si sono ancora riposati come dovrebbero. Questo significa che seppur controvoglia, dovranno mettere un freno alla loro voglia di arrivare alla meta finale in un solo colpo. Il consiglio delle stelle è infatti quello di prendersi qualche piccola pausa finché possono. Ciò li aiuterà a rimettere in ordine le idee, raccogliere le forse (sopratutto quelle mentali) e darci dentro come non mai. Dopotutto per arrivare dove vogliono hanno ancora tempo e ciò che conta è farlo nel modo giusto. Affrettarsi per ottenere meno di quanto potrebbero lavorando al meglio su se stessi sarebbe inutile quando superfluo. Quindi, sebbene non siano del tutto d’accordo, la scelta migliore è quella di cedere all’istinto che ormai da un po’ suggerisce loro di concedersi un momento rilassante e degno di essere definito tale.

Gemelli – Perché pensano troppo

La stanchezza che sembra pressare i nati sotto il segno dei Gemelli è più di tipo mentale che fisica. Ciò nonostante gli serve prendersi al più presto un momento di pausa che consenta loro di staccare la mente e pensare a cose divertenti e ricreative. Quando si sentono sotto pressione, infatti, i nativi del segno tendono a diventare di pessimo umore, limitando i contatti con il mondo esterno ed incupendosi al punto da far male qualsiasi cosa. Per loro, quindi, è più che mai necessario distrarsi e non pensare più a qualsiasi cosa li stia tormentando in questo momento. In fondo sono persone ricche di risorse e non gli servirà poi molto per riprendersi del tutto e tornare sui loro progetti il prima possibile. Molto meglio non crollare proprio sul più bello quindi. Perché senza il loro essere brillanti, nessun progetto potrà mai esprimere il meglio delle loro potenzialità.

Cancro – Perché hanno bisogno di pensare un po’ a se stessi

I nati sotto il segno del Cancro hanno vissuto gli ultimi mesi quasi più concentrati sugli altri che su se stessi. Ciò li ha portati a perdere contatto con la propria essenza e a sentirsi sempre più depressi. Questa situazione, alla lunga, rischia di farli sentire a pezzi e di compromettere il rapporto che hanno con i propri cari così come quelli sul lavoro e nella vita di tutti i giorno. Per questo motivo, hanno bisogno di prendersi una pausa da tutto, di staccare un po’ e di concentrarsi solo su se stessi. Ritrovare l’equilibrio perso li aiuterà a rimettersi in carreggiata alla svelta, senza subire alcun tipo di rallentamento o danni per quanto concessosi. E, in fondo, è molto meglio fermarsi un attimo prima che crollare quello immediatamente dopo, no?

Leone – Perché sono stanchi

I nati sotto il segno del Leone sono arrivati nel nuovo anno già stanchi e per questo motivo hanno bisogno di riposarsi. La loro è comunque una stanchezza passeggera che sapranno superare anche in pochi giorni purché questi siano destinati al puro ozio e non prevedano neppure la programmazione di cosa fare una volta rimessisi in carreggiata. Approfittare di un po’ di tempo per se, anche solo di un week end, a volte può fare davvero la differenza. Ascoltando questo consiglio, riusciranno ad iniziare quest’anno ricchi di nuova energia e di così tanta voglia di fare da non ricordare neanche più la stanchezza di questi giorni e la voglia di dormire che, anche se non assecondata, ogni volta li prende.

Vergine – Perché gli piace farlo

A dirla tutta, i nativi della Vergine sono tra i pochi segni zodiacali che, al momento, non hanno bisogno di una pausa. Perfettamente in grado di prendersene tutte le volte che possono, hanno iniziato il nuovo anno piuttosto rilassati. Forse un po’ annoiati ma di certo non stanchi. Certo, alcuni di loro potrebbero pensare di esserlo perché annoiati dalla solita routine ma la verità è che si tratta per lo più di pigrizia che se alimentata finisce con il lasciare addosso un senso di svogliatezza spiacevole e che spesso può essere confuso con la stanchezza. Per loro, quindi, più che una pausa servirebbe un momento per riorganizzarsi ed immergersi in qualcosa di nuovo, che sappia coinvolgerli e che li faccia sentire bene.

