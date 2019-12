che tempo farà domani

Le previsioni meteo di domani ci svelano che tempo farà lungo la giornata di lunedì 23 diembre in tutta la Penisola, con un prospetto zona per zona

Pronte per scoprire le previsioni meteo per la giornata di domani?

Dopo quelle di oggi che ci preannunciavano pioggia mista a momenti di sole chissà che cosa potranno riservarci le prossime ore.

E’ tempo di scoprirlo insieme grazie alle previsioni del tempo di lunedì 23 dicembre, un dettagliato prospetto che, zona per zona, ci accompagna verso la prossima giornata.

Previsioni meteo di domani, lunedì 23 dicembre

Le previsioni meteo per la giornata di domani ci parlano di una situazione climatica in deciso miglioramento lungo tutto lo Stivale, sebbene a tratti qualche nube ancora imperversi anche se senza grosse precipitazioni annesse.

Il sole tornerà sperò a fare capolino spesso e volentieri.

Scopriamo meglio nel dettaglio come la situazione meteorologica si svilupperà nelle varie aree della Penisola: arrivano le previsioni del tempo per la giornata di domani, il prospetto zona per zona che vi garantirà di esser preparate veramente a ogni bizza del cielo.

Nord

Migliora ulteriormente il meteo del settentrione con tempo stabile e ampiamente soleggiato in Liguria e in Pianura Padana ma più variabilità e con qualche nevicata sulle Alpi confinali dai 900-1000 metri di altitudine. Le temperature si registrano stabili, con massime comprese tra i 9 e i 13 gradi.

Centro

Decisamente migliore il meteo del centro Italia che ci propone una giornata in gran parte soleggiata, salvo annuvolamenti diurni sull’Appennino ma senza fenomeni associati. Le temperature si registrano invece stabili, con massime che ondeggeranno tra i 10 e i 14 gradi.

Sud

Tempo variabile nel meridione dove una nuvolosità irregolare, con qualche rovescio o isolato temporale, domina il versante tirrenico e sulla Puglia adriatica. Decisamente migliore invece il tempo nel resto della zona. In generale però le temperature appaiono in calo, con massime che si collocheranno tra gli 11 e i 15 gradi.

Fonte: 3bmeteo.it