che tempo farà domani

Le previsioni meteo di domani ci svelano che tempo farà sabato 21 dicembre in ogni singola area della Penisola, incluse temperature ed eventuali precipitazioni.

Le previsioni meteo di oggi, così come quelle degli ultimi giorni, ci avevano chiaramente fatto capire che nuvole e pioggia non avrebbero risparmiato nessuna delle regioni italiane.

La situazione rimarrà questa anche nei prossimi giorni o possiamo sperare in un miglioramento? Scopriamolo insieme grazie alle previsioni meteo zona per zona.

Previsioni meteo di domani, sabato 21 dicembre

Le previsioni meteo di domani ci parlano di un maltempo ancora dilagante lungo tutto lo Stivale, sebbene a fasi alterne e con momenti di schiarite che qua e là ci illuderanno cara il ritorno di un sole quantomai sperato.

Le temperature si mantengono in compenso costanti e al sud il sole sembra avanzare nuotante con maggior decisione.

Ma vediamo più nel dettaglio ciò che le previsioni del tempo possono svelarci circa il meteo di domani: arriva un dettagliato prospetto zona per zona.

Nord

Un meteo che inizialmente ci illuderà per poi tornare a peggiorare quello del settentrione durante le prossime ore. Alcune schiarite infatti ci sorprenderanno al mattino per poi, lungo la serata, lasciare spazio a un nuovo peggioramento a partire dal Nordovest. Le temperature si registrano intanto in rialzo, con massime comprese tra i 9 e i 14 gradi.

Centro

Diametralmente opposta alla situazione del nord Italia sarà quella delle regioni centrali, con rovesci diffusi lungo le ore del mattino e un temporaneo miglioramento a seguire nel pomeriggio. Entro la notte giungono però nuove piogge dal Tirreno. Le temperature anche qui appaiono stabili, con massime comprese tra. gli 11 e i 16 gradi.

Sud

Anche le regioni meridionali avranno un meteo all’insegna della più spiccata variabilità, con rovesci sparsi che risulteranno più frequenti sui versanti Tirrenici. Le temperature appaiono prive di variazioni rispetto alle ultime giornate, con massime che ondeggeranno tra i 13 e i 18 gradi.

Fonte: 3bmeteo.com