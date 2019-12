Scopri se e quanto sei brava a lasciar andare il tuo passato. Il parere delle stelle per tutti i segni dello zodiaco.

In vista dell’arrivo di un nuovo anno è facile lasciarsi andare ai ricordi di ciò che è stato e di quali sono i momenti da ricordare e quelli da dimenticare.

Il passato, dopo tutto, che sia recente o lontano resta sempre l’unico momento del proprio vissuto che è possibile ricordare e che pertanto è difficile da elaborare nel modo giusto.

Così può capitare che se da un lato ci sono persone così proiettate nel futuro da non imparare neppure le lezioni importanti dei loro trascorsi, dall’altro ci sono quelle che restano ancorate ad un passato difficile da dimenticare e che finisce con l’influenzare anche il loro presente e futuro.

In vista del 2020, quindi, dopo aver visto qual è il regalo nascosto del 2019 per i segni dello zodiaco e cosa porterà il 2020 in amore a tutti i segni zodiacali, oggi scopriremo quali tra i segni zodiacali sono quelli che riescono a lasciar andare il passato in modo corretto e quali invece vi restano fin troppo ancorati.

Trattandosi di un aspetto legato alle emozioni, il consiglio è quello di controllare anche il profilo del proprio ascendente. In questo modo sarà possibile avere un’idea più chiara della situazione.

Astrologia: i segni bravi a lasciar andare il passato e quelli che hanno ancora qualcosa da imparare

Ariete – Quelli troppo proiettati nel lasciar andare il passato

I nati dell’Ariete vivono il presente e hanno la mente costantemente concentrata sul futuro. Questo fa di loro persone sicuramente poco avvezze a passeggiare per le vie dei ricordi. Se da un lato si tratta di un aspetto positivo, dall’altro ci sono anche quelli negativi da prendere in considerazione.

I nati del segno, infatti, tendono ad andare sempre così veloci da non soffermarsi ad imparare le lezioni che la vita pone sulla loro strada. Il passato diventa così uno sbiadito ricordo che spesso non si prendono neppure la briga di lucidare. Se ciò può aiutarli a non avere grandi rimpianti, gli impedisce di crescere e di evolversi nel modo corretto. Un problema non indifferente che dovrebbero impegnarsi a risolvere, magari concedendosi un po’ di tempo da dedicare a ciò che è stato nella loro vita e che a volte potrebbe fungere da insegnamento per non ripetere sempre gli stessi errori.

Toro – Quelli che tendono a rimpiangere sempre i momenti andati

I nativi del Toro sono persone romantiche ed essenzialmente nostalgiche. Per questo motivo avranno sempre uno sguardo sul proprio passato che all’occasione vivranno e rivivranno più volte, nella speranza di coglierne dettagli sempre nuovi. Si tratta di un modo di fare che si portano dietro da sempre e che li rende poco avvezzi a lasciar andare le cose. Dipendesse da loro manterrebbero sempre vivi alcuni ricordi. E, anche se sono ben consapevoli che la vita è fatta per andare avanti e che è necessario far sempre nuove esperienze, accettare la cosa gli riesce spesso parecchio difficile.

Per questo motivo, in un modo o nell’altro tendono a portarsi sempre con se un po’ di ciò che è stato. E, se da un lato ciò può portar loro un po’ di nostalgia, dall’altro gli da sempre modo di ricordare da dove arrivano e quali sono i passi importanti che li hanno portati a tagliare i personali traguardi. In questo modo è certo che non ripeteranno facilmente eventuali errori commessi, apprendendo dalle lezioni passate, nel bene o nel male.

Gemelli – Quelli che preferiscono pensare al presente

Non si può dire che i nati sotto il segno dei Gemelli non pensino mai al passato. Il loro bisogno di star bene e scacciar via le emozioni difficili da decifrare li porta però a concentrarsi essenzialmente sul presente e a mettere da parte ogni ricordo del passato, specie se carico di rimpianti o tristezza.

Un modo di fare che li aiuta a sentirsi sempre energici e su di giri ma che gli impedisce spesso e volentieri di apprendere ciò che è stato e di usare le esperienze vissute come monito per vivere al meglio il presente e costruire il futuro.

Per fortuna non si tratta di una cosa che capita sempre e a volte, anche se non proprio di buon umore, riescono ad affacciarsi su ciò che è stato e farne esperienza.

Si tratta però di un espediente che dovrebbero mettere a punto più volte perché li aiuterebbe a conoscersi meglio e a vivere ancor meglio il loro presente.

Cancro – Quelli che restano ancorati al passato

Si potrebbe dire che i nativi del Cancro siano persone che vivono praticamente nel passato. Per loro tutto ciò che è stato ha un valore inestimabile, specie quando si tratta degli affetti, cosa alla quale tengono molto. La loro capacità di lasciar andare ciò che è stato è quindi praticamente inesistente, influendo spesso in negativo sul loro presente. Se dipendesse da loro, vivrebbero del tutto ancorati al passato e senza mai compiere passi in avanti. Ne è una prova il fatto che spesso e volentieri si perdono nei ricordi o si trovano a pensare a chi non fa più parte della loro vita. Ciò li porta a rimpiangere ogni momento trascorso insieme e questo anche se il motivo per cui le strade si sono separate è stata una semplice lite.

Troppo presi dal passato, infatti, fanno fatica ad agire nel presente anche se si tratta di cambiarlo in loro favore.

Per questo motivo sono probabilmente tra i segni zodiacali che fanno maggior fatica a lasciar andare il passato e che non sembrano neppure volerci provare. E questo anche se impegnandosi almeno un po’ potrebbero riuscire a vivere meglio il presente.

Leone – Quelli che lasciando andare tutto in vista del futuro

I nati sotto il segno del Leone sono tra i segni che al passato quasi non pensano se non per cercare strategie già usate in precedenza e andate alla grande o per ricordare, anche se solo per qualche istante, qualcosa di davvero piacevole. Amanti della vita, sono perennemente concentrati sul presente e fanno progetti e progetti per il futuro. Per questo motivo non c’è mai spazio per rimpianti o domande rivolte a ciò che è stato. Un aspetto così estremizzato che alle volte possono sembrare persino insensibili e incapaci di ricordare momenti speciali vissuti con persone che, diversamente da loro, sono più affezionate a ciò che è stato. Il loro modo di essere però, li pota ad essere così e molto difficilmente riuscirebbero a cambiarlo. Dopotutto per loro è inutile pensare a ciò che non può essere cambiato mentre il presente è ciò che condurrà al domani. E nel loro futuro hanno così bisogno di brillare da dover concentrare ogni energia per realizzare il loro obiettivo primario.

Vergine – Quelli che lasciano andare ma non dimenticano

Non si può dire che i nativi della Vergine siano esattamente ancorati al passato. Spesso ricordarlo gli è difficile perché ricco di momenti nostalgici o di fallimenti che invece di prendere come lezione di vita tendono a vivere come un affronto della vita stessa e che pertanto andrebbe dimenticato. Si tratta di un problema che sembrano non vivere particolarmente ma che invece si ripercuote anche pesantemente nella vita di tutti i giorni. Non per niente, i nativi del segno sono tra i segni che più di tutti faticano ad andare avanti. Per loro ogni cambiamento è fonte di pericolo, qualcosa da evitare e quando costretti lo affrontano senza guardarsi indietro e pensando solo a ciò che hanno davanti. Un modo di fare che gli impedisce di progredire come invece potrebbero se solo accettassero di rivivere un po’ di più il passato e di essere più propositivi verso il futuro. Un punto che è per loro parecchio ostico e che difficilmente riescono ad affrontare, restando pertanto fermi in un presente che, anche se non se ne rendono conto, sa ancora molto del loro passato.

