Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri il palinsesto televisivo della prima serata di oggi, tutti i programmi che ci proporranno i veri canali in chiaro.

La nuova settimana ha avuto inizio e come sempre il lunedì è una giornata più che pesante da sopportare. Meglio allora concluderla con il sorriso.

Come? Godendoci un po’ di meritato relax davanti la tv.

CheDonna.it vi fornisce a tal proposito il palinsesto televisivo completo, l’elenco di tutti i programmi che i canali in chiaro hanno selezionato per noi questa sera.

Scegli quello che più saprà affascinarti e ricarica le batterie per la giornata che verrà. Buona serata!

Stasera in tv: palinsesto lunedì 9 dicembre

Rai Uno – I Medici – Stagione 3 Episodio 5 – La Santa Sede (Telefilm)

La morte di Papa Sisto IV apre per Lorenzo l’opportunità di collocare un suo uomo sul soglio pontificio. Il Magnifico si reca dunque a Roma assieme a Clarice ma dovrà vedersela con le trame di Riario che mira a far eleggere suo cugino Raffaele. Lorenzo inizia inoltre ad accusare i primi sintomi di un male che ne minaccia la sopravvivenza, proprio mentre i suoi nemici lo attaccano mettendo in dubbio la solidità della Banca Medici, che in effetti si regge grazie al denaro sottratto in passato alle finanze cittadine.

Rai Due – Maledetti amici miei (Show)

Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini, Giovanni Veronesi sono i quatto amici che, raggiunta e superata la mezza età, si ritrovano su un tetto con la volontà di confessare i momenti cruciali della loro vita. Li affiancheranno alcuni ospiti inattesi.

Rai Tre – Underworld – La ribellione dei Lycans (Film)

Il capitolo prequel della celebre trilogia vampiresca che racconta come i vampiri e i lycans siano diventati acerrimi nemici a causa della storia d’amore tra Sonja, principessa vampira, e Lucian capo dei lycans.

