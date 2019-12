Test | Come tieni il volante? Ecco cosa rivela sulla tua personalità

Il tuo modo di tenere il volante può rivelare molto sulla tua personalità. Scopri cosa

Dal giorno in cui prendiamo la patente, la guida diventa un riflesso soggettivo e pochissime persone mantengono le direttive dell’istruttore. Presta attenzione al tuo stile di guida e al modo in cui tieni il volante e scopri cosa rivela sulla tua personalità:

1- Mani ai due lati del volante



Sei un perfezionista. Questa è la tipica posizione che ci consiglia l’istruttore quando frequentiamo la scuola guida. Presti molta attenzione ai dettagli e ti piace che tutto vada secondo i piani. Sei fermamente convinto che se fai qualcosa da solo, sarà sicuramenteben fatto. Sei sempre pulito e curi per te stesso.

2- Mani nel mezzo



Sei un pacificatore. Non ti piacciono i conflitti, ti infastidiscono e ti creano squilibrio. Quando alzi la voce, sorprendi i tuoi cari che si rendono conto che fai sul serio. Non tolleri inutili dispute e concentri tutte le tue forze nel risolvere i conflitti tra le persone. Inoltre sei ansioso, hai paura che accada sempre il peggio.

3- Mani molto vicine



Sei una persona che ama avere tutto sotto controllo. Sei anche allarmista. Spesso lotti con le tue paure. Preferisci non correre rischi e ti fidi solo di metodi sicuri e comprovati. I tuoi cari ti amano molto e ti aiutano sempre a rilassarti perché sanno che dietro questa insicurezza si nasconde una grande persona.

4- Una mano sola, la sinistra

Tu sei un avventuriero ed ami il divertimento. Il tuo cervello genera costantemente una moltitudine di idee folli. Sei una persona molto divertente e molto attiva. Hai un genio creativo e i tuoi talenti artistici attirano molti amici intorno a te. Se non hai ancora provato il paracadute o il bungee jumping, lo farai sicuramente in futuro. Certo, i tuoi amici a volte si meravigliano del tuo temperamento e non condividono sempre le tue passioni, ma la tua personalità attira il rispetto.

5- Mani nel basso

Sei un leader con molto autocontrollo. Sei un tipo duro. Anche nei momenti più difficili della vita, irradi fiducia e tranquillità. Ogni giorno per te è come una sfida e i tuoi cari si rivolgono sempre a te quando hanno bisogno di un consiglio.

6- Una mano sola, la desta



Se guidi usando spesso solo la mano destra sei una persona che ha sempre le idee chiare. Sei un carro armato, sempre occupato, e non hai tempo di preoccuparti di coloro che ti ostacolano, spazzi via tutto di fronte a te. Le persone ti ammirano e sanno che possono contare su di te quando vogliono e che il lavoro sotto la tua direzione verrà sempre svolto egregiamente.