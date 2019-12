Alessia Marcuzzi è in dolce attesa? L’indizio pubblicato su Instagram per Le Iene sembra non lasciare alcun dubbio ai fan della conduttrice

Alessia Marcuzzi, secondo alcune recenti indiscrezioni, sembrerebbe essere incinta del terzo figlio. Il sospetto è nato da una clip che ritrae la conduttrice nei corridoi degli studi de Le Iene Show, in compagnia di Nicola Savino.

La bionda conduttrice appare con un pancino sospetto, pancino che lascia immaginare l’arrivo di un nuovo bambino in casa.

Alessia Marcuzzi è incinta? Al momento questi sono soltanto sospetti, anche se l’indizio non sembra lasciare alcun dubbio, ma la conduttrice almeno per il momento ha preferito non replicare ai rumors in rete. Ciò, quasi in maniera inevitabile, ha alimentato ancora di più i rumors sul conto della conduttrice de Le Iene Show.

Anche se i suoi fan non vedrebbero l’ora di vedere la loro beniamina condurre con il pancione.

Leggi anche:

Alessia Marcuzzi | Femme fatale su Instagram | “Sei spaziale”